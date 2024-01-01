Тепло и красиво: стилист назвала самую модную шубу зимы 2024 года

Какая верхняя меховая одежда актуальна этой зимой и какие нюансы нужно обязательно учесть при покупке?

В моде ли сейчас шубы? Как выбрать стильную и недорогую? Все о красивом и самом теплом варианте верхней одежды эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала стилист Елена Червова.

По словам специалиста, шуба — это хороший вариант зимней одежды. Она отлично греет, смотрится и очень удобна для носки.

Сегодня существует два больших сегмента: искусственные и натуральные. У первых бюджетная стоимость, они достаточно хорошо греют и при этом нисколько не уступают по актуальности.

Как выбрать такую искусственную шубу

В первую очередь при покупке искусственной шубы нужно обратить внимание на материал, состав, объяснила эксперт.

«Я вам сильно рекомендую, если уж вы берете искусственную, следует брать ее из натурального материала, где содержится шерсть, потому что именно в такой шубе вы не замерзнете, сможете спокойно в ней ходить в любой мороз», — подчеркнула Червова.

Если этот элемент гардероба из полиэстера, то будет аналогом пальто, для сильных холодов не подойдет. Необходимо отдать предпочтение длине миди и прямому свободному силуэту, либо выбрать вариант на запах. Именно с такими формами и силуэтами получится составлять разные образы с джинсами, брюками, юбками, трикотажными платьями, с плоским ходом, каблуком.

Поклонницам короткой верхней одежды знаток моды советует брать длину до середины ягодиц.

Как купить «правильную» натуральную шубу

«Натуральные шубы, русские, богатые сейчас в максимальном в тренде и набирают популярность во всем мире», — отметила Червова, добавив, что такую можно купить, если вы цените натуральный мех и готовы инвестировать.

Самыми универсальными считаются оверсайз, свободные объемные силуэты. Именно такие, по словам специалиста по имиджу, смотрятся дорого и актуально.

«Куценькие, облегающие варианты, конечно, никому не пригодятся, потому что в них холодно. Под них ничего не поддеть, никакого свитера, худи, в таком вы просто замерзнете», — предупредила профессионал.

Так, шубу нужно покупать исходя из своих предпочтений и бюджета. Эта верхняя меховая одежда безусловно актуальна и здорово подходит для зимнего гардероба, заключила Елена.

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