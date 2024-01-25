Ручной снегоуборщик в помощь: как легко расчистить дачу от сугробов

Надоело каждый день чистить снег на парковке и дорожках около дома? В сети можно найти разные способы решения данной проблемы. Например, автор одного из видео подошел к вопросу кардинально: смастерил настоящий огнемет. По задумке он должен плавить сугробы и наледь за считанные секунды.

Правда, результат изобретателя не порадовал. Наст почернел, но не растаял. Придется все же доставать лопату. А еще лучше — ручной снегоуборщик. Что это за инструмент? Как подобрать качественный и удобный скрепер? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое ручной снегоуборщик скрепер

Мастер по сборке лопат Александр Поляков уверен: этот инструмент точно поможет сэкономить время и силы при уборке снега.

«Здесь мы видим П-образную ручку. У обычной лопаты обычный черенок. Эти движки по большей части приспособлены для уборки больших площадей: перед гаражом, на дачном участке где-то», — уточнил он.

Такой инструмент еще называют скрепером или движком для снега. И не просто так. Суть работы: сгребать снег в кучу и двигать к краю площадки. По словам эксперта, при работе с ручным снегоуборщиком трудозатраты ниже, меньше устают мышцы спины.

«В отличие от простой лопаты, которой приходится нагребать, поднимать, откидывать, здесь мы только отгребаем в определенную сторону», — подчеркнул Поляков.

Как конструкция снегоуборщика влияет на работу с ним

В магазинах ручные снегоуборщики стоят по-разному: от нескольких сотен до трех с половиной тысяч рублей. Почему так отличается цена? И стоит ли переплачивать? Ради ответа на эти вопросы были испытаны в работе четыре скрепера. Два из них пластиковые, два — металлические. Дешевый из металла обошелся в 800 рублей, из пластика — 1800 рублей. Дорогой металлический стоил 1900 рублей, пластиковый — 3200 рублей.

У инструментов отличается форма ковша и длина рукояти, да и вес разный. Самым легким оказался дорогой снегоуборщик из пластика — чуть больше двух килограммов. А тяжелее всех был третий образец — почти 5,3 килограмма.

Эксперимент прошел на занесенном участке. Высота снежного покрова составляла порядка 40 сантиметров. Территорию разделили на четыре равных отрезка длиной пять метров, шириной один метр.

Участок чистили на время, по две минуты на каждый скрепер. В испытании участвовали два человека, которые проверили каждый из образцов.

Дешевый металлический инструмент тест провалил. Он не только хуже всего очистил участок от снега, но и потерял товарный вид.

«Ковш деформирован в средней части яйцом, наружными сторонами ко мне. Ручка погнута сразу стала от нагрузки. Копать или грести невозможно. Единственное, что можно им делать, — это рыхлить предварительно слежавшийся снеговой наст. На большее он не способен. Оценка, если сказать оценку, ноль», — рассказал эксперт.

Мастер Поляков уверен: причина провала — конструкция снегоуборщика. Рукоятка слишком короткая и крепится под неправильным углом.

«Я просто выкопал какую-то яму, с большим усилием поднимая и работая, как обычной лопатой снеговой. Я должен класть его параллельно земле, а так как он лежит параллельно земле, толкать не представляется никакой возможности», — отметил он.

Дорогой пластиковый образец очистил чуть большую площадь, но с нагрузкой тоже не справился. Стоило пару раз подтолкнуть, чтобы инструмент подкапнул снег, и снегоуборщик слегка повело. Когда он врезался в толстые и, самое главное, плотные слои наста, его перекосило окончательно. Ручка начала жить отдельной жизнью. После этого работать снегоуборщиком вообще невозможно.

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Дешевый пластиковый скрепер собрал больше снега, чем предыдущие образцы, но тоже пострадал. Металлическая кромка ковша погнулась, а значит, и уборка уже не будет такой эффективной.

«При большой загрузке ковша такое впечатление, как будто идет диагональная деформация и он выходит из-под управления, старается куда-то уйти вбок или вправо, или влево. Значит, на него нагрузку большую, как правило, давать нельзя. Это, как говорится, если в долгосрочной перспективе, он может просто сломаться», — высказался мастер.

А победителем стал дорогой металлический снегоуборщик. Он очистил самую большую площадь и при этом остался цел. Не погнулся и не сломался.

Конечно, работать таким инструментом — одно удовольствие. У него есть полноценная чаша. За счет нее снегоуборщик подкапывает, выходит на поверхность и спокойно скользит. А ведь этот образец самый тяжелый. Но благодаря удачной форме ковша большой вес становится дополнительным преимуществом, упрощающим работу. Тяжелый скрепер сам фактически подкапывает снег и, выходя наружу, выбрасывает его. Нужно просто приложить небольшие усилия.

Металл или пластик: какой материал скользит по снегу лучше

Эксперт подчеркнул: третий образец отлично справился с задачей еще и потому, что металл скользит по снегу лучше, чем пластик. Так ли это на самом деле? Снегоуборщики проверили на скольжение. Чем лучше скользит инструмент, тем меньше придется затрачивать сил и энергии на то, чтобы убрать тот же самый двор от снега.

Испытание провели с помощью двух специальных бетонных блоков весом 25 килограммов каждый. Их поместили на снегоуборщики и начали катать по снегу.

Хуже всего скользил дорогой пластиковый образец. Мешали прежде всего колеса с тыльной стороны ковша. По задумке производителя, они должны облегчить уборку снега. Но на деле все не так.

«Это главная причина плохого движения вперед и назад. Они просто-напросто тормозят движение этого снегоуборщика», — объяснил эксперт.

Дешевый металлический скрепер неплохо шел по снегу, но чтобы создать нужный угол, приходилось низко наклоняться, а это неудобно.

«У нас высота снежного покрова 40 сантиметров. А если учесть, что в обычных условиях это будет где-то 10-15 сантиметров, придется гнутся еще сильнее. Это, естественно, очень неудобно. И еще третий момент. Из-за того, что скользкая поверхность, с него все скатывается», — рассказал Поляков.

Второй и третий образцы без проблем катали по два бетонных блока. Но все же легче скользил металлический инструмент за 1900 рублей. Несмотря на то, что с него может соскользнуть блок, его точно так же удобно подхватить и дальше продолжать работать.

Вывод из экспериментов простой: чтобы тратить на уборку снега меньше времени, стоит выбирать металлический скрепер с ковшом в форме чаши и длинной рукояткой.

И еще один совет. Перед тем как отправить инструмент на хранение в конце сезона, нужно обработать металлическое полотно лыжной смазкой или машинным маслом. Тогда снегоуборщик прослужит долго.