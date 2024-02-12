Лом, скребок или топор: как очистить площадку возле гаража ото льда

Резкий перепад температур и снег во дворе гаражного кооператива превратился в толстый слой льда. Знакомо? Очистить площадку будет непросто.

Какие бывают ледоколы? Как выбрать инструмент для борьбы с катком возле дома? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают ледоколы

Виктор из Череповца решил проблему льда с помощью перфоратора и насадки для плитки. А после взял у соседа электрический отбойный молоток. Дело пошло еще быстрее. У него ушло семь минут, чтобы «подорвать» всю площадку перед гаражом.

Но мастер по изготовлению садовых инструментов Александр Поляков уверяет: если купить скребок-ледокол, тратить время на проверку народных способов вообще не придется.

«Ледокол предназначен в первую очередь, конечно, для рубки льда. Если у нас лопата снеговая, естественно, не берет, мы вынуждены прибегать уже к более серьезному инструменту, а именно к ледоколу или скребку-ледоколу», — объяснил он.

Но стоит ли тратить деньги на новое приспособление, если в гараже есть обычный лом? Эксперт уверен, что да. Ведь этот инструмент, как правило, оставляет на поверхности льда ямочные следы. Работа в таком случае получается трудоемкой и малоэффективной.

А если под слоем льда плитка или декоративный камень, пользоваться ломом и вовсе опасно. Можно испортить покрытие.

«В отличие от лома, ледоколы или скребки более ровно срубают массив льда, и более ровная потом получается поверхность», — подчеркнул специалист.

Так что зимой без ледокола не обойтись. В магазинах можно найти разнообразные по форме скребки. И, конечно, по разной цене: от нескольких сотен до двух с половиной тысяч рублей. Чтобы вычислить идеальные характеристики, испытание пройдут сразу шесть инструментов. На самом деле это три группы:

Ледоколы-топоры. Дешевый — за 350 рублей, подороже — за 1000 рублей.

Ледоколы-скребки. Дешевый — за 350 рублей, дорогой — за 2500.

Ледоколы-скребки из комбинированных материалов. Дешевый — за 1000 рублей, дорогой — за 2000 рублей.

Какой инструмент лучше выбрать для колки льда

Ледокол-топор называют так из-за формы полотна. По сути, это топорище, приваренное к лому. Внешне инструменты за 350 и 1000 рублей выглядят почти одинаково. Но эксперт сразу замечает у дешевого образца несколько недостатков.

«В первую очередь это недостаточная толщина полотна. Он не будет рассекать лед. Он просто будет оставлять какие-то следы. Сварочный шов два и три вокруг тулейки или черенка. Как правило, эти места в первую очередь трескаются и летят. И эта пластина просто вылетает. Я не верю в долговечность работы данного инструмента», — уточнил Поляков.

А вот у второго образца полотно что надо, в форме клина, да и заточка острая. Сможет ли он составить конкуренцию классическим моделям?

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Третий инструмент — это ледокол-скребок за 350 рублей. По словам мастера, у него заточки нет практически никакой. При этом длина однозначно недостаточна для комфортной работы.

Четвертый образец — самый дорогой из всех. В отличие от других инструментов, черенок не из пластика, а из твердых пород древесины. Может, за это производители просят больше двух тысяч рублей?

«Конечно, уже плюс. Черенок деревянный, руки не будут мерзнуть. Уже не такая будет большая отдача, это однозначно. Опять нет клина, что будет препятствовать хорошей и качественной обработке льда. Длина черенка, представленная, мне кажется, будет вполне достаточна для работы», — рассказал эксперт.

Последние два экземпляра комбинированные. Это значит, что между стальной рукояткой и металлическим скребком есть пластиковая вставка. Продавцы в магазине объясняют, что как раз пластиковая удлиненная часть, которая крепит металлическую пластину, гасит удар. И рукам будет не так тяжело работать.

«Я в это не верю. Это просто маркетинговый ход продавцов. Я считаю так», — усомнился специалист Поляков.

Какой ледокол подходит в качестве скребка

Самое время проверить образцы в деле. Для этого нужно переместиться на парковку у дома. Это площадка, которая укатывается. Здесь постоянно падает снег. Соответственно, он приминается, формируется слой льда и наста.

Первое испытание необходимо, чтобы понять, каждый ли ледокол может использоваться как скребок. То есть соскабливать весь снежный наст. Уборка проводится на время. Нужно выяснить, каким инструментом работать быстрее, а главное, удобнее. Для каждого образца есть свой отрезок дорожки.

Первый экземпляр справляется с работой за три минуты 20 секунд, второй, третий и пятый — за минуту. У четвертого и шестого на это уходит всего 30 секунд. То есть каждый раз дорогой инструмент как минимум вдвое улучшает результат дешевого. Но эксперт уверен: на большой площади с самыми скоростными инструментами быстро устанешь.

«Даже несмотря на дополнительную заточку, конфигурацию ручек, много сил надо. Именно врубаться приходится. У некоторых это может не получиться. Чисто физически он будет не справляться. Это было видно по нашим усилиям», — подчеркнул Поляков.

А самым удобным в работе оказался дорогой ледокол-топор. Хоть он меньше по площади берет, но тем не менее легче идет. Не надо прилагать такие усилия.

Каким ледоколом проще справиться с толстым льдом

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Но чтобы определить победителя, нужно провести еще одно испытание — колку очень толстого льда. Для этого ночью залили ледовый каток. Участок делят на шесть квадратов. Два человека работают по две минуты каждым из образцов.

И вновь проще и удобнее работать ледоколом-топором за тысячу рублей. Достаточно просто опускать инструмент, и он сам прорубает лед. Это очень удобно, помогает меньше уставать, особенно когда когда нужно полностью все пространство очистить от льда.

Дешевые образцы за 350 рублей с задачей не справляются. Сил тратится много, а результата почти нет. Чуть лучше показывают себя комбинированные ледоколы и дорогой скребок за 2500. Но и у них есть свои недостатки. В частности, проблема с резкой отдачей, когда при каждом ударе боль уходит в руки.

Итак, испытания показывают, что покупать комбинированные ледоколы нет смысла. Они не снижают отдачу, несмотря на обещания производителей. Совсем дешевые инструменты тоже разочаруют. Со своими задачами они справляются плохо, а спина и руки быстро устают.

А значит, победу одерживает лом с приваренным к нему топорищем. Он не только поможет сэкономить семейный бюджет, но и выполнит работу на отлично.