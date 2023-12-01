Басков же пел: Филипп Киркоров готов выступать для собак

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 30 0

Филипп Киркоров выступит перед собаками за сумму в десять его гонораров

Басков же пел: Филипп Киркоров готов выступать для собак

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Король российской эстрады порассуждал о необычных местах для выступлений.

Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что готов выступить перед собаками, но их хозяину придется выложить за это неприлично огромную сумму. Об этом певец рассказал изданию «Страсти».

По словам Филиппа Киркорова, пока в его профессиональной биографии не было подобных прецедентов, как, например, у Николая Баскова. Напомним, однажды Басков выступал для йоркширского терьера.

«До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за десять корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера», — признается Киркоров.

Хотя вообще, как отмечает исполнитель, ему нравится выступать в каких-то необычных местах. Особенно ему запомнилось выступление на острове Гренада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Филипп Киркоров не держит в доме прислугу.

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