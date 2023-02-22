Принц Чарминг или Кот в сапогах: кто вы из мультфильма «Шрек» по гороскопу

Диснеевский мультфильм «Шрек» любят дети и взрослые. Добрая семейная анимация на протяжении нескольких серий рассказывает о том, что красота скрыта внутри каждого, а добро и любовь побеждают в любых обстоятельствах. Все персонажи обладают яркой харизмой и чувством юмора.

5-tv.ru предлагает всем знакам зодиака с улыбкой взглянуть на свой характер и выяснить: кто вы из «Шрека» по гороскопу?

Овен — Осел

Кадр из мультфильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Верный спутник, а впоследствии друг главного героя — огра Шрека. По поступкам и характеру весьма напоминает амбициозного и целеустремленного Овна. Неунывающий Осел никогда не сидит на месте, подобно представителям знака зодиака, не сдается и из любой ситуации старается найти выход.

Болтая без умолку, этот энергичный персонаж всегда уверен в своей правоте. Предан другу и готов прийти ему на помощь.

Телец — Король Гарольд

Кадр из мультфильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Правитель Тридевятого королевства и отец принцессы Фионы. Гарольд отличается практичностью во взглядах и наблюдательностью, которыми обладают Тельцы. Он изо всех сил старается устроить жизнь дочери.

Сказочный монарх находится под влиянием корыстной и властолюбивой Феи-крестной, которая манипулирует им, пытаясь женить сына Чарминга на Фионе. Однако король Гарольд находит в себе силы настоять на своем и выступить против коварной волшебницы.

Близнецы — Принц Чарминг

Кадр из мультфильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Взрослый сын Феи-крестной с самого детства окружен тотальной опекой матери — волшебницы. Она внушает сыну, что именно Чарминг должен спасти принцессу Фиону из «логова» Драконихи и стать правителем Тридевятого королевства.

Самовлюбленный и уверенный в своих силах, Чарминг поступками напоминает Близнецов. Подобно представителям воздушного знака зодиака, сказочный персонаж любит быть в центре внимания и упрямо стремится к поставленной цели.

Рак — Пряня

Кадр из мультфильма «Шрек Третий», режиссер Крис Миллер, Раман Хуэй, 2007 г.

Пряня, он же Пряничный человечек — один из друзей огра Шрека. Его испек пекарь по имени Кекс. Пряню в числе первых по приказу лорда Фаркуада выгнали из города Дюлока на болото к Шреку.

В характере этого персонажа есть черты, присущие Ракам. Представители знака зодиака отличаются впечатлительностью и силой духа. Пряничный человечек предан друзьям и даже под страхом казни не выдает правду о них.

Лев — Фиона

Кадр из фильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Принцесса Тридевятого королевства, дочь короля Гарольда и королевы Лилиан. Несмотря на непростые испытания, которые выпали на ее долю с детства, Фиона отличается волевым характером и настойчивостью. Этим она весьма похожа на огненных Львов.

Будучи пленницей злых чар, девушка каждую ночь превращалась в зеленого огра. Но это не сломило ее. Она смогла пройти все испытания и победить. Полюбила Шрека и вышла за него замуж.

Дева — Лорд Фаркуад

Кадр из мультфильма «Шрек», режиссер Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001 г.

Властолюбивый глава города Дюлок, который мечтал жениться на принцессе Фионе и стать правителем Тридевятого королевства.

Следуя личному принципу порядка, решил изгнать всех сказочных существ на болото к огру Шреку. Подобно Девам, лорд Фаркуад придерживается рациональной стороны, отодвигая эмоции на второй план.

Весы — Шрек

Кадр из фильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Шрек — огромный добродушный огр, который жил на болоте. Главный герой-великан ценит порядок и домашний уют, подобно Весам. Ведь отличительной чертой представителей этого знака является стремление к гармонии во всем.

Несмотря на грозный вид, Шрек отзывчив и готов прийти на помощь. Именно он спас принцессу Фиону из замка с драконом, одолел коварного лорда Фаркуада и разрушил злые чары Феи-крестной.

Скорпион — Фея-крестная

Кадр из фильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Мать принца Чарминга и волшебница Тридевятого королевства, владелица крупного завода по производству зелий. Она заточила Фиону в башне и наложила на нее проклятье.

Обладает сильным характером, вобравшим в себя качества целеустремленных Скорпионов. Фея-крестная стремится посадить на трон сына и захватить власть в сказочной стране.

Стрелец — Кот в сапогах

Кадр из фильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Полосатый рыжий Кот, который носит черную шляпу, шпагу и сапоги. Его нанимает король Гарольд, чтобы убить Шрека. Однако сказочный персонаж поступил благородно и стал верным спутником доброго огра.

Отважный и задиристый пушистый герой редко сидит на одном месте. Это характеризует его как неутомимого, жадного до открытий и приключений Стрельца. Он отправляется вслед за Шреком и принимает участие во всех его приключениях. Постоянно спорит с Ослом, что не мешает им быть друзьями.

Козерог — Румпельштильцхен

Кадр из мультфильма «Шрек навсегда», режиссер Майк Митчелл, 2010 г.

Низкорослый маг, который в свое время уговаривал королеву Лилиан и короля Гарольда отдать ему Тридевятое королевство в обмен на спасение принцессы. В нем угадывается рассудительный Козерог. Он жаждет власти и заключает заманчивые магические договоры с жителями королевства.

Предприимчивый Румпельштильцхен старается использовать заколдованных персонажей в своих целях. У мага нет друзей, многих он заставляет служить себе из-за страха расправы, например, ведьм.

Водолей — Дракониха

Кадр из мультфильма «Шрек», режиссер Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001 г.

Грозный стражник замка, в котором томилась Фиона до встречи со Шреком. Необычный сказочный персонаж обладает природным очарованием и силой духа, чем весьма напоминает Водолеев. По воле случая именно Драконихе была отведена решающая роль в первой части мультфильма. Она вместе с Ослом пришла на помощь Шреку.

Рыбы — Королева Лилиан

Кадр из фильма «Шрек-2», режиссер Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, 2004 г.

Супруга короля Гарольда и мать принцессы Фионы. К избраннику дочери — огру Шреку — относится нейтрально, не желая мешать счастью взрослого ребенка. Черты характера Лилиан созвучны людям, рожденным под знаком зодиака Рыбы.

Королева — заботливая мать и преданная жена, которая не пасует перед сложными жизненными ситуациями. Лилиан оказалась весьма способной в боевых искусствах, когда помогала дочери выбраться из темницы.