Первый человек в космосе Юрий Гагарин после исторического полета открыл для себя новый мир. Он не только увидел Землю такой, какой ее не видел никто и никогда, но и смог объездить полмира и встретиться с влиятельнейшими современниками того времени. В каждой стране у трапа самолета космонавта с рукоплесканием встречала толпа желающих хоть одним глазком увидеть покорителя невесомости.

Более влиятельные персоны стремились засвидетельствовать свое уважение при помощи различных подарков. Однако ни обед с королевой Великобритании, ни встреча с кубинским революционером Фиделем Кастро, ни дорогие презенты не смогли испортить простого и веселого советского гражданина с лучезарной улыбкой.

Судьба отвела Гагарину короткий срок. На 35-м году жизни летчик-испытатель трагически погиб. Однако событий, которые случились с легендой советской космонавтики, могло бы хватить на несколько жизней.

В честь 90-летнего юбилея со дня рождения Пятый канал решил вспомнить интересные факты о жизни Юрия Гагарина и его заграничном турне.

Исправил дату рождения

Будущий космонавт родился 9 марта 1934 года. Об этом свидетельствуют документы. Однако существует легенда, что Юрий Гагарин появился на свет на день раньше — в Международный женский день. Отцу это обстоятельство не понравилось, поэтому он потребовал, чтобы мальчика записали на сутки позже.

У этого предположения есть некоторые обоснования. Мать астронавта признавалась, что сын родился в ночь с восьмого по девятое марта.

Встретился с летчиками в годы Великой Отечественной войны

Мечта взмыть в небо появилась у Гагарина еще в детстве, которое пришлось на тяжелое военное время. В 1941-м — год, когда фашисты напали на Советский Союз — будущему космонавту исполнилось семь. Первое в жизни сентября для Юрия было омрачено новостями о приближении врага к деревне Клушино (Смоленская область), где проживала семья Гагариных.

В этот же день был сбит советский самолет. Летчик из последних сил смог направить летательный аппарат на болото недалеко от населенного пункта, а сам катапультировался практически у самой земли. Второй самолет, который сопровождал упавший аппарат, тоже совершил посадку.

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Деревенские дети очень хотели увидеть пилотов, поэтому побежали на место крушения. Мальчишкам хотелось хотя бы прикоснуться к защитникам Отечества, поэтому провести время с ними они посчитали за счастье. На гимнастерках летчиков Гагарин впервые в своей жизни увидел настоящие ордена, что привело мальчика в неописуемый восторг.

Ребята приглашали военных переночевать в деревне, но те отказались, решив провести ночь у «железной птицы». Детвора решила остаться с летчиками. Однако всю ночь вместе с защитниками Отечества не сомкнули глаз. Утром военнослужащие улетели, а мальчишки загорелись мечтой тоже когда-нибудь покорить небо.

Чуть не был отчислен из летного училища из-за роста

Во время обучения в летном училище у Юрия Гагарина были некоторые проблемы с учебой. Несмотря на отличную успеваемость по многим предметам, будущему космонавту никак не удавались упражнения по специальности. Так, студент долго не мог научиться правильно сажать самолет. Из-за этого Гагарина даже хотели отчислить. Юрию удалось продолжить обучение, благодаря наблюдательности одного из педагогов.

Юрий Гагарин курсант летного училища. Репродукция ТАСС

Оказалось, что из-за низкого роста в 165 сантиметров (по другим данным — 157) будущий космонавт видел посадочную полосу под другим углом, поэтому ему было сложно чувствовать момент, когда пилотируемое средство следует подготовить к соприкосновению с землей. После разбирательства Гагарин стал подкладывать на кресло подушку, и все проблемы исчезли.

Не смог делать заметки во время полета

Состояние человека в космосе и его наблюдения очень интересовали ученых. Организаторы полета поставили перед Гагариным задачу записывать все детали космической экспедиции 12 апреля 1961 года в бортовой журнал. Юрий настроился следовать инструкциям, но обстоятельства не позволили ему полностью выполнить их.

Космонавт смог сделать лишь одну заметку, так как карандаш был плохо закреплен и в невесомости просто улетел. Тогда Гагарин свернул тетрадь и убрал ее в карман, поняв, что она ему больше не пригодится.

Получил телевизор и чулки для жены за полет в космос

Кроме правительственных наград, Совет министров СССР решил одарить первого космонавта материальными вещами.

Семье Гагарина выплатили денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью трех «Волг». При этом средняя зарплата в 1961-м составляла от 80 до 100 рублей. Впрочем, летчику-испытателю вручили ключи и от самого легендарного автомобиля СССР.

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Четырехкомнатная квартира космонавта, выданная также по данному документу, была полностью обставлена новой мебелью, а также оборудована стиральной машиной, холодильником, пылесосом, телевизором и радиолой. Для того чтобы дети могли развивать таланты, в дом доставили пианино. В поощрение Герою СССР также вошли ковровые дорожки, шесть комплектов постельного белья и два одеяла.

Обеспечили Юрия Гагарина и одеждой. В его «экипировку», как указано в перечне, вошли:

легкое и демисезонное пальто;

плащ, два костюма;

две пары обуви;

шесть белых рубашек;

две шляпы;

по шесть пар носков, трусов, маек;

12 носовых платков;

шесть галстуков;

перчатки;

электробритва;

два комплекта обмундирования (парадное и повседневное);

два чемодана.

Также обновки получила и жена космонавта. Валентине Гагариной предоставили:

два пальто (летнее и демисезонное);

плащ;

три платья;

черный костюм;

две шляпы;

шесть женских гарнитуров;

шесть пар чулок;

три пары туфель;

две дамских сумочки.

Еще в состав «экипировки» для супруги Гагарина входили перчатки, косынки, блузки, шерстяная кофта. Не обошли стороной и дочерей: им выписали не только одежду, но и игрушки, детскую кровать и коляску.

Отдельные комплекты одежды выдали родителям космонавта, а также предоставили им дом с тремя комнатами, полностью обставленный мебелью и оснащенный телевизором и радиоприемником. Братьям и сестре Гагарина выплатили по тысяче рублей.

Носил запасные пуговицы

Встретиться с легендарным космонавтом мечтал каждый житель Земли. К сожалению, тогда не было смартфонов с камерой, с помощью которых можно было бы запечатлеть этот момент. На память о знакомстве с Гагариным многие поклонники срывали с его кителя пуговицы.

Чтобы форма всегда оставалась в надлежащем виде, космонавт всегда имел небольшой запас и после подобных встреч пришивал недостающие детали.

Получил статуэтку литейщика в Чехословакии

После того как Гагарин облетел планету в космосе, ему предстояло увидеть многие зарубежные страны воочию. Первой страной, которую довелось посетить космонавту, стала Чехословакия. Героя встречали с невероятным восторгом. Толпа около получаса не давала Юрию спуститься с трапа.

На пражском машиностроительном заводе Гагарину преподнесли первый подарок — статуэтку литейщика. Выбор не был случайным. До начала летной карьеры Гагарин работал по данной специальности.

После Праги космонавту суждено было побывать в Софии, столице Болгарии. В аэропорту гостя торжественно приветствовала эскадра истребителей. В дружественной стране у советского гостя была запланирована встреча с пионерами. Именно на ней был сделан известный снимок Гагарина с белым голубем. Согласно свидетельствам, дети вручили кумиру птицу, а советский фотограф удачно поймал кадр.

Обедал с королевой Великобритании

До сих пор самым обсуждаемым стал визит Гагарина в Великобританию. Туда космонавта пригласили организаторы советской торгово-промышленной выставки совместно с представителями манчестерского профсоюза литейщиков. Для перемещения по Лондону космонавту предоставили серебристый «Роллс-Ройс». Визит в страну легендарной персоны не могла пропустить и королева Елизавета II. Она пригласила космонавта на ланч.

Далекому от придворного этикета Гагарину было сложно правильно вести себя в высоком английском обществе. Версии о том, как проходила встреча, разнятся. По одной из них, когда подали чай, гость из СССР по привычке вытащил из чашки дольку лимона и съел его. Чтобы замять ситуацию, королева незамедлительно последовала его примеру.

Другие присутствовавшие тогда рассказывают, что космонавт растерялся, увидев обилие приборов, поэтому сказал, что в деревне привык есть ложкой. Великодушная королева заметила, что и сама иногда не может разобраться в столовых принадлежностях, поэтому тоже взяла ложку.

Роковой подарок итальянцев чуть не привел Гагарина к смерти

Многие представители стран думали, что самый достойный подарок космонавту, — это автомобиль. Например, во Франции, где Гагарин побывал дважды — в 1963-м и 1965-м — гостю преподнесли спортивный автомобиль Matra Djet.

Юрий Алексеевич Гагарин за рулем подаренного ему спортивного французского автомобиля фирмы «Матра». Черединцев Валентин / ТАСС

Засвидетельствовать уважение хотели и итальянцы. Со свойственной им щедростью они прислали советскому космонавту автомобиль марки Ferrari. Спортивный кузов, открытый верх, мощный двигатель — все это казалось запредельным в СССР. По тем временам презент был сопоставим по масштабу с самим полетом Гагарина.

Однажды космонавт приехал на этом автомобиле на интервью в Радиокомитет. Но эта запись чуть не стала последней в жизни Юрия Алексеевича. Космонавт был любителем быстрой езды, поэтому, сев за руль, сразу со всей силы надавил на газ. В этот момент улицу пересекал трамвай. Гагарину чудом удалось затормозить в сантиметре от трамвайной колеи.

Получил ордена в Латинской Америке

В рамках мирового турне Гагарин посетил Кубу. Когда гость из СССР прилетел на остров, там царила непогода. Вместе с главой государства Освальдо Дортикосом и национальной легенды Че Гевара прибывших встречал тропический ливень. Че Гевара отметил, что само небо приветствует космонавта. На Острове свободы герой встретился с первым секретарем ЦК Кубы Фиделем Кастро. Кубинской легенде понравилась фуражка Военно-воздушных сил, которую носил Гагарин. Долго не думая, советский визитер предложил политику поменяться.

Государственные деятели не хотели отпускать гостя без особого подарка. Первый космонавт получил национальный орден «Плайя Хирон». Эта награда вручается не только выдающимся кубинцам, но и тем, кто сделал выдающиеся шаги в укреплении мира и развитии общества.

Фидель Кастро хотел проверить, насколько узнаваемым стал Гагарин и смогут ли простые граждане узнать его на улице в обычной одежде. Тогда в газетах были даны новости, что пионер космоса покинул страну. Однако сам Юрий еще находился в стране. Кастро и Гагарин на машине выехали на одну из площадей. Когда космонавт вышел из машины, все вокруг вдруг закричали фамилию советской легенды.

Следующей точкой путешествия космонавта стала Бразилия. Самолет с Гагариным прибыл в аэропорт в Рио-де-Жанейро довольно поздно. Несмотря на это, у трапа ожидала толпа, разогнать которую было довольно сложно. Полицейские даже применили силу, начав поливать собравшихся водой из брандспойтов. Действия бразильских силовых структур советская делегация раскритиковала.

Государственные деятели этой страны решили не отставать от кубинцев и вручили Гагарину свою награду — орден «За заслуги в области воздухоплавания».

Получил «Ожерелье Нила»

Юрий Гагарин побывал и в Объединенной Арабской Республике (ОАР), располагавшейся на территории современных Египта и Сирии. Советскую делегацию пригласил лично вице-президент и главнокомандующий вооруженными силами страны маршал Абдель Хаким Амер.

За неделю пребывания космонавту удалось посетить пирамиды Гизы и древние города — Луксор и Асуан. Также гостю из СССР показали стройку Асуанской плотины, для возведения которой были привлечены и советские специалисты.

Президент ОАР Гамаль Абдель Насер наградил Гагарина орденом «Ожерелье Нила», а также преподнес символические ключи от главных ворот Каира и Александрии.

Не смог научиться есть палочками

Через год после полета в космос Юрий Гагарин посетил Японию. В этот раз поехать ему разрешили вместе с супругой. Гостя встречали специально написанным гимном.

Страну восходящего солнца он уже видел, когда пролетал над Землей в космическом аппарате, но здесь смог окунуться в ее культуру. Однако необычные восточные традиции оказались сложным испытанием для советского космонавта. В неловких ситуациях Гагарина выручало его чувство юмора. Например, ему было непривычно есть палочками, поэтому он в шутку назвал их лучшим оружием в мире.