Послужит не один сезон: как выбрать хорошую решетку для барбекю

Хорошая решетка для гриля должна легко чиститься, не ржаветь и не облезать.

Теплая и солнечная погода в сентябре дает любителям отдыха на природе последний шанс насладиться вкусным шашлыком и не промокнуть под дождем.

Чтобы не испортить пикник и порадовать себя и гостей, гриль-мастер Михаил Озерицкий советует вместо шампуров использовать решетку для мангала.

Из какого металла лучше покупать решетку для гриля

На прилавках можно найти два основных вида решеток для барбекю — из чугуна и стали.

Первые лучше держат жар, но под воздействием моющих средств ржавеют и быстро приходят в негодность. Кроме того, они довольно тяжелые.

Практичнее купить стальную решетку.

«Ее легко мыть, и она выдерживает больше циклов приготовления», — прокомментировал гриль-мастер.

Важно при покупке обращать внимание и на глубину решетки. Она должна быть не меньше шести сантиметров, чтобы в нее можно было положить даже крупные куски мяса.

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Такие модели эксперт и решил протестировать. Все образцы одинаковой глубины, но из разных материалов. Первый за 500 рублей из обычной стали с антикоррозионным покрытием. Второй за 900 рублей из нержавеющей стали. В основе третьего экземпляра за 1300 рублей тоже обычная сталь, но, если верить производителю, у решетки сразу два защитных слоя — антикоррозионный и антипригарный.

«Есть очень большой нюанс по поводу покрытий, которые работают на большом жаре. Температура приготовления у нас начинается от 250 градусов. Все эти покрытия начинают слезать при высоких температурах и попадать в еду. Это не очень экологично», — предупредил Озерицкий.

Для начала нужно проверить, влияет ли материал решетки на степень прожарки мяса. Во все три мангала засыпали одинаковое количество углей и разогрели их до 330 градусов. Готовить решили свиные стейки — по четыре штуки на каждую решетку.

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Мясо держали на мангале ровно по три минуты с каждой стороны. А затем с помощью тепловизера оценили, насколько равномерно прогрелись куски мяса. Результат получился примерно одинаковый: на всех решетках мяса прогрелось выше 70 градусов, а главное — стейки прожарились внутри. Можно подавать на стол.

Выходит, пока разницы между нержавеющей и обычной сталью нет. Но впереди все образцы ждут другие испытания.

Какую решетку для гриля проще мыть и чистить

После жарки мяса решетки для барбекю нужно хорошенько почистить. Эксперимент начали с простых влажных салфеток.

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Дольше всего пришлось возиться с дешевой моделью. А быстрее всего удалось отмыть дорогой экземпляр. Похоже, все дело в том самом антипригарном покрытии. Всего два движения — и решетка для мангала уже чистая.

Но если жир засохнет, от него уже не так просто избавиться. Придется чистить решетки металлической щеткой.

Бюджетная модель оказалась хлипкой. Стоило нажать посильнее, и начали отламываться прутья. Второй и третий образцы не пострадали, но эксперт предупреждает: если на металле есть дополнительное покрытие, чистить изделия жесткой щеткой нельзя. Иначе защитный слой быстро сотрется.

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А что будет, если забыть решетки на улице под дождем? Чтобы это проверить, пришлось заранее оставить точно такие же образцы в воде на несколько суток.

«На первой модели прямо видны „рыжики“. Это значит, что покрытие, заявленное производителем, начало слезать, и решетка начала ржаветь. Готовить на такой решетке уже нельзя», — заключил мастер.

Специалист уверен: даже если прокалить металл на огне, в еду все равно попадут вредные вещества.

«Здесь опасна другая история. Скорее всего, вот это покрытие будет попадать во время приготовления в пищу. Это намного хуже, чем сам ржавый металл. Вот в чем проблема», — пояснил он.

Не справился с испытанием водой и самый дорогой образец. Защитное покрытие будто растворилось, и на прутьях тут же поступила ржавчина.

«Конкретно вот этой решеткой я вообще опасаюсь пользоваться, потому что на ней очень много покрытий, которые в любом случае рано или поздно во время приготовления, даже не во время чистки, а во время приготовления будут слезать и попадать в еду», — прокомментировал Михаил.

Достойно этот тест выдержала только модель из нержавеющей стали. После нескольких суток в воде решетка как новая.

Какое покрытие самое прочное

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Но впереди еще один тест на прочность. На пикнике решетку легко повредить — просто наступить на прутья ногой или наехать колесом автомобиля, особенно если металл не успел остыть.

Все решетки для барбекю поместили в мангалы, а после попробовали согнуть голыми руками.

У дешевого образца металл действительно оказался тонким и мягким. Обе части решетки без особых усилий сложились пополам. Удивительно, но такой же хилой оказалась и дорогая модель. Лидером опять стала решетка, из нержавейки. Чтобы согнуть крышку, пришлось очень постараться. А вот основа и вовсе не поддалась.

Итог проверки: если нужна надежная и долгосрочная решетка для мангала, лучше купить модель из нержавеющей стали. А вот покупать изделия из обычного металла и переплачивать за якобы защитные покрытия не стоит. От них нет никакого толка, а сами решетки, скорее всего, не послужат больше одного сезона.