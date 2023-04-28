Король BBQ: как приготовить отменные свиные ребрышки барбекю на гриле

Отменный вкус ребрышкам барбекю на гриле придаст особый компонент в соусе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша; 5-tv.ru
Румяные, хрустящие, с аппетитной корочкой ребрышки барбекю — коронное блюдо любого пикника. Оно идеально подходит для приготовления как на гриле, так и дома в духовке. Обязательно подается с овощами, картофелем и специальным соусом. Этот вид мяса считается наиболее мягким, сочным и вкусным, особенно если правильно его приготовить.
В чем секрет идеальных ребрышек барбекю и как быстро их замариновать перед выездом на природу — своим фирменным рецептом эксклюзивно для 5-tv.ru поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.
Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар
Соус для ребрышек барбекю на гриле — пошаговый рецепт
Пикантная добавку не только подчеркнет вкус мяса, но и станет ключевым элементом маринада. Такой соус на томатной основе необходимо приготовить заранее.
Ингредиенты для соуса:
- Растительное масло — 2 столовых ложки;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Сахар коричневый — 80 граммов;
- Кетчуп — 200 граммов;
- Горчица — 2 чайных ложки;
- Бальзамический уксус — 1,5 столовых ложки;
- Паприка копченая — 3 чайных ложки;
- Соль — по вкусу;
- Мисо-паста (shiro miso) - 1 чайная ложка.
Последний пункт - секретный ингредиент от шефа. С ним соус получается отменно вкусным.
Способ приготовления соуса для ребрышек барбекю
- В сковороду налить масло, добавить пропущенный через пресс чеснок, коричневый сахар (он придаст мясу аппетитную золотистую корочку), кетчуп с горчицей, бальзамический уксус и паприку с солью.
- Массу тщательно перемешать и уваривать на среднем огне до загущения.
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Ребрышки барбекю на гриле — пошаговый рецепт
Желательно выбрать охлажденные свиные (можно говяжьи или бараньи) ребра с большим количеством мяса и тонкой прослойкой жира.
Ингредиенты:
- Свиные ребра — примерно 1-1,3 килограмма;
- Сахар коричневый — 1 столовая ложка;
- Чеснок гранулированный — 1 чайная ложка;
- Паприка копченая — 1 чайная ложка;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Сливочное масло — 30 граммов;
- Пиво — 300 граммов.
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Способ приготовления ребрышек барбекю на гриле:
- С внутренней стороны ребрышек снять пленку по всей длине.
- Хорошенько смазать всю поверхность соусом BBQ с одной стороны при помощи кулинарной кисточки.
- Присыпать специями: потребуется копченая паприка, сухой чеснок, коричневый сахар с солью.
- Выложить ребра на решетку–гриль вниз той стороной, которую смазали соусом.
- Покрыть соусом другую сторону.
- Обжаривать по три минуты с каждой стороны. Жар должен быть сильным.
- Выложить на двойной слой фольги мясом вниз и со всех сторон сформировать бортики.
- Повторно смазать соусом и выложить кусочки сливочного масла.
- Залить ребрышки пивом, которое сделает мясо мягче и сочнее.
- Завернуть полностью в фольгу и выложить на решетку.
- Оставить томиться на 30 минут, переворачивать не нужно.
- Вынуть из фольги и выложить на доску.
- Обильно смазать оставшимся соусом.
Перед подачей мясо отделить от косточек, выложить на лист лаваша с кольцами хрустящего красного лука, присыпав гранатом. Затем завернуть в лаваш и обжарить с двух сторон на решетке.
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