Простой лайфхак: как сэкономить на семенах и получить богатый урожай

Весной забот у дачников хоть отбавляй. Нужно привести участок в порядок, обработать сад от вредителей и, конечно, посадить рассаду. Как все успеть и сохранить силы для большого летнего сезона? Что поможет посадить семена правильно? Как получить богатый урожай?

Ответы на вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое ручная сеялка

Ручная сеялка. Если верить производителю, с ее помощью можно без труда высадить даже самые мелкие семена. Многие помнят, как тяжело их разбрасывать по участку. Берешь горсть, разбрасываешь, а потом они растут кучами. Местами лысо, местами пучки друг другу мешают расти. Вот это устройство позволит сеять точечно, рядами. Стоимость такой сеялки 250 рублей. За эти деньги получили небольшой контейнер с поршнем на пружине.

Читайте также Дачнику в помощь: лучшие даты апреля для покупки семян и посадки рассады

Производитель обещает, что маленький агрегат сокращает время посева, уменьшает расход семян и исключает прореживание всходов.

Как проверить этот сажатель? Естественно, для этого нужна грядка и семена. Сначала запаслись семенами. Использовали базилик овощной. Семена у базилика очень мелкие, такие в черноземе не разглядеть. Поэтому, чтобы оценить работу устройства, его испытали над белым листом бумаги. Засыпали семена в контейнер и приступили к проверке. Устройство действительно дозированно выпускало семена.

Понятное дело, что зернышки выпадали не по одному. В частности, выходило три зерна: одно слева, другое справа и еще одно успевало просочиться. Это довольно удобно. Почему? Потому что с помощью этого устройства можно фиксировать, во-первых, частоту посадки, во-вторых, можно точно понять, как много семян понадобится на грядку.

Как на деле работает сеятель семян

Сеялку проверили в реальных условиях. Для этого взяли контейнер с землей. Но на этот раз вместо семян засыпали в устройство кондитерскую посыпку. Похожие семена могут быть у других культур, однако в данном случае — это сахарные шарики, они желтые и очень хорошо будут видны в черноземе.

Длина контейнера 60 сантиметров. Специалисты проверили, за какой промежуток времени получится засеять его с помощью устройства. Итог — 10 секунд. Получилось быстро и аккуратно. Желтые капсулы равномерно распределились по всему горшку.

Растения, посаженные с помощью такого сеятеля, будут мясистые, вкусные, сочные, потому что для них будет много места. Самое главное, не придется ничего прореживать, как только появятся всходы.

Шоковая заморозка и мед: названы 5 способов добиться стопроцентной всхожести семян

Что будет, если ту же работу проделать без специальной сеялки?

Эксперимент повторили. Работа заняла все те же 10 секунд, но импровизированных семян ушло в три раза больше. Желтых семян осталось много, в отличие от красных. А значит, что одной упаковки хватит на большее количество грядок.

Вот в чем заключается главная особенность данного устройства, цена которому всего 250 рублей. Это тот самый случай, когда можно купить такой сеятель и действительно получать удовольствие на участке.