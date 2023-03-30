Шоковая заморозка и мед: названы 5 способов добиться стопроцентной всхожести семян

Чтобы рассада на даче дала максимальный урожай, надо выбрать качественные семена и правильно подготовить их к посеву. Эффективные способы знают далеко не все опытные садоводы.

Весной вместе с теплой погодой приходит и очередной дачный сезон. Перед тем как вернуться на свои участки, садоводы выращивают рассаду в горшках, чтобы растения потом лучше прижились в открытом грунте или теплице.

Однако чтобы добиться качественных всходов, нужно приложить большие усилия. Получение большого урожая зависит от многих фактов. Самое важное в это время — выбрать качественные семена, так как недобросовестные производители часто упаковывают пустоцветы или сеянцы с различными заболеваниями.

Как не попасться на уловки мошенников и какие способы позволяют добиться стопроцентной всхожести рассады, узнала «Самая полезная программа».

Проверить сорт семян на сайте госреестра

Перед прилавком с семенами глаза у владельцев дач разбегаются. Многие хозяева загородных домов не знают, какие растения лучше высаживать на участке. Главный вопрос, который преследует в это время садоводов: взять сортовые или гибриды виды.

Специалисты советуют в таком случае склониться ко второму варианту, так как такие растения выведены специально, чтобы приносить богатый урожай. На упаковке такие семена обозначаются маркировкой F1.

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«Гибрид — это смесь двух сортов, он более здоровый, более урожайный», — поделилась знаниями агроном Людмила Кудасова.

Часто скрещенным сортам даются красивые и необычные названия. Недобросовестные производители этим пользуются и указывают на упаковке несуществующие наименования, а сами кладут в пачки пустоцветы. При этом цена на подобный товар может быть довольно высокой. Выходит, владелец дачи платит лишь за картинку и богатую фантазию продавца, так как данная рассада не принесет ожидаемого результата.

В лучшем случае семена не взойдут, а в худшем — окажутся носителями опасных заболеваний и после высадки на даче погубят растения на соседних грядках. Чтобы не дать себя обмануть, необходимо проверять правдивость названий сортов растений на специальном сайте.

«Если название сорта указано на упаковке, то обязательно это же название должно быть в госреестре. Можно зайти, посмотреть все характеристики данного сорта или гибрида. Это является гарантией того, что это не подделка», — поделилась советами по выбору семян эксперт.

Внимательно осмотреть маркировку пачки семян

Кроме сорта, на упаковке производитель обязан указать еще и вес семян или их количество в пачке.

«Обязательно должен быть написан производитель, причем указан его адрес и номер ГОСТа или те условия, по которым эти семена выращены, собраны и упакованы», — предупредила эксперт.

Также обязательно надо узнать год сбора семян. Эта информация должна содержаться на пачке. Если ее нет, высок риск нарваться на просроченный товар. В таком случае о хорошей рассаде, а затем и урожае на даче стоит забыть.

«У всех семян разный срок всхожести у огурца — десять лет, свекла — восемь лет, базилика — восемь лет», — отметила специалист.

Чем меньше семена провели времени в пачке, тем выше вероятность получить богатый урожай на даче.

Проверить всхожесть семян с помощью марганцовки

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Перед посадкой семена обязательно проверяют на всхожесть, чтобы не ждать результата напрасно. Для этого нужно взять мерный стакан, налить в него 700 миллилитров воды и добавить немного марганцовки.

«Марганцовку добавляем для того, чтобы попытаться избавить молодое растение от болезни. Она обеззараживает. Работает как фунгицид (средство от грибков, вредящих развитию растений. — Прим. ред.)», — прокомментировала агроном.

После приготовления раствора семена погружают в раствор. Жизнеспособные тут же пойдут на дно. Те, что останутся плавать на поверхности, не пригодны для рассады.

«Прошло десять минут. Из десяти семечек девять утонули. Одна штучка осталась на поверхности. И мы просто вылавливаем ее как не пригодную к использованию. Все остальные можно сеять», — прокомментировала специалист.

Оживить семена при помощи шоковой заморозки

Часто у поклонников посевов на даче остаются семена с прошлого сезона. В этом случае можно попробовать оживить их. Одним из самых распространенных методов подобной процедуры является шоковая заморозка. Этот способ используют для выращивания укропа и петрушки, так как в составе этих сеянцев присутствуют эфирные масла, которые мешают им прорасти.

«Для того чтобы стимулировать вот таких „тугодумов“ нужно взять семена, какое-нибудь блюдечко, <…>, ватный диск или можно взять салфеточку любую, насыпать туда семена и в обязательном порядке замочить их в воде», — пояснила специалист.

Как только посадочный материал намок, его отправляют на десять минут в холод.

«Намочили, в морозильную камеру положили, семена согрелись при комнатной температуре, положили обратно в морозилку, и так надо проделать два или три раза. А после этого их можно уже спокойно сеять», — поделилась лайфхаком агроном.

Оживить семена при помощи гуминовой или янтарной кислоты

Чтобы пробудить старые или спящие семена для дальнейшей высадки на даче, следует замочить их в растворе гуминовой кислоты.

«Самое важное, чтобы они не плавали в растворе, а просто находились во влажной среде», — прокомментировала процесс оживления сеянцев агроном.

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Далее надо закрыть образцы крышкой и оставить их в теплом помещении на три дня. Даже за этот короткий срок возможно определить процент всхожести.

«Из пяти семян взошло, причем с хорошими корнями, четыре штуки. Это очень хороший показатель. Гуминовые кислоты работают прекрасно», — оценила результат проведенного опыта специалист.

Оживить семена для рассады поможет и янтарная кислота. Купить ее можно в любом садовом магазине или в аптеке. Для этого половину таблетки средства растворяют в теплой воде и опускают в нее сеянцы в получившуюся смесь.

Бонус: вместо химии для оживления можно использовать мед

Если под рукой специальной химии не оказалось, можно использовать обычный мед. В нем содержится множество питательных веществ, которые способствуют улучшению роста растений.

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Чтобы воспользоваться этим секретом, в теплую воду следует добавить чайную ложку меда, а затем опустить в смесь семена и оставить на несколько часов. После этого их сразу высаживают в грунт.

«Если вы хотя бы один раз намочили семена, то вы их должны уже довезти до стадии зародыша. Второй раз замочить их нельзя. Они расти не будут», — предостерегла специалист.

Если после стимуляции взошло меньше половины растений, рассчитывать на хороший урожай не стоит. В таком случае лучше не мучиться и купить новые семена.