Обманщики в перчатках: чем опасен вызов ветеринара на дом и какова цена жизни питомца

Любой человек может оказаться в ситуации, когда любимому питомцу внезапно стало плохо. Времени на раздумья и поиск хорошего ветеринара нет. Обычно взволнованные хозяева в панике набирают первый попавшийся номер из ближайшей клиники. Почему ветеринарные клиники продолжают работать, несмотря на многочисленные жалобы? Как выездные специалисты обманывают своих клиентов поддельными результатами анализов? Как вывести мошенника на чистую воду?

На эти вопросы ответила программа Пятого канала «Страна Советов».

Как выездные ветеринары калечат домашних питомцев

Поздно вечером Анна вернулась домой и обнаружила, что ее кошка захромала.

«Все клиники, в которые раньше обращалась, они уже не работали. Кто-то не готов был приезжать на дом», — рассказала пострадавшая от ветеринара Анна Дроздова.

В итоге девушка нашла выездную ветеринарную службу. Специалист приехал в течение часа. И сразу поставил страшный диагноз — перелом.

«Он сказал, что у него все с собой, операция будет стоить 80 тысяч рублей. Он поставил аппараты Илизарова. Это конструкция, которая стоит на спицах в лапе», — поведала пострадавшая от ветеринара.

Спустя неделю лучше не стало. Тогда хозяйка обратилась к знакомому специалисту. Он сделал рентген, и тут выяснилось, что никакого перелома у кошки не было.

«Одну спицу он ей поставил в сустав, что в принципе категорически запрещено делать. При любом движении, собственно эта спица, которая в суставе находилась, ей причиняла боль», — объяснила Дроздова.

Какова вероятность нарваться на мошенников мобильной ветеринарной службы? Для эксперимента специалисты позвонили по первому номеру, который выдал поисковик в интернете, и вызвали врача к совершенно здоровой кошке. Пока «Айболит» ехал, эксперты успели придумать симптомы для пациентки: небольшая хромота и вялость. Предполагалось, что осмотр вскроет блеф. Но на деле все вышло иначе.

«Все, я понял. Здесь проблема с тазобедренным суставом», — утверждал вызванный ветеринар, предполагая, что произошел разрыв круглой связки.

По мнению врача, кошке требовалась срочная операция.

«Можно, в принципе, сделать сразу операцию, прямо здесь и сейчас на дому без рентгена», — продолжал мошенник.

За операцию ветеринар попросил 35 тысяч рублей. Сомнительно, что стоимость его визита резко выросла.

«Я в шоке от происходящего. Кошка у меня здорова, она еще котенок. Ничего у нее не болит», — отметила хозяйка кошки Людмила Виноградова.

То, что кошка совершенно здорова и ни в каких операциях не нуждается, подтвердил и независимый врач в другой клинике.

«Тазобедренные суставы смотрим внимательно. Конгруэнтность идеальная, круглые связки», — проанализировал ветеринарный хирург и ортопед Садоведов Константин Павлович.

Почему питомец может пострадать даже в ветклинике

Впрочем, не только специалисты выездных ветеринарных служб могут навредить. Еще одна пострадавшая — Екатерина — привезла своего мейн-куна в одну из сетевых клиник на простую, казалось бы, стерилизацию.

«На тот момент времени мне объявили стоимость в двух вариантах, 15 500 — это если обычный шов, и 20 500 за косметический шов», — рассказала Любаева.

Смеются, спят в обнимку и говорят на ультразвуке: самые необычные факты о крысах

Екатерина выбрала более дорогую операцию. А потом, по совету врачей, отправилась домой — ждать звонка из клиники.

«Мне перезвонили, сказали, что операция шла очень сложно, была большая кровопотеря, и поэтому стоимость увеличилась, и мне назвали стоимость 39 500. Пришлось согласиться, соответственно, мне сказали приехать примерно через час», — вспоминала Екатерина Любаева.

Когда Екатерина примчалась в клинику и увидела, что сделали с ее питомцем, у нее случилась истерика.

«Сейчас вызовем полицию. Вы взяли у меня совершенно здоровое животное. Сейчас оно мертвое и вы не считаете нужным даже его завернуть», — в ужасе говорила пострадавшая.

Как мошенники обманывают хозяев домашних питомцев

Еще одна уловка — подделка результатов анализов. Рассекретить такую схему одной крупной московской лаборатории помогла женщина, которая вызывала ветеринара на дом. Она решила уточнить, готов ли анализ крови ее питомца.

«Назвал фамилию, имя, отчество врача — Маргия Зурико. Он приезжал к ней на дом, взял вот такие-то анализы. У нее есть договор, у нее есть информация, какие анализы он сделал. Когда начали разбираться, что бактериологических посевов нет, выяснили в процессе, что и клинический анализ крови и биохимический в базе у нас не значатся», — поделилась исполнительный директор лаборатории и ветеринарных центров Наталия Гришина.

Девушка направила скриншоты своей переписки с врачом. Там значились бланки лаборатории, которая к анализам ее питомца не имела никакого отношения.

«Она написала ему о том, что „Я узнала, что эти бланки поддельные, вы не сдавали“. Он ее то ли заблокировал, то ли не отвечал», — прокомментировала ситуацию Гришина.

Зачастую такой метод используют нечистые на руку ветеринары, желая напугать клиента страшным диагнозом, чтобы получить крупную сумму за лечение питомца или просто взять деньги за анализ, который никто не выполнял. Однако сам Зурико в беседе по телефону заверил, что злого умысла не имел и его подставили.

Читайте также Как правильно перевозить животных в такси — важные правила безопасности

«Я богом клянусь, я всегда классно работаю, у меня кредо — я не обманываю клиентов. Ситуация такая получилась, подпустил близко человека. Вот так вот обманул он меня, а я доказать ничего не могу. Он мне прислал анализы, а я переслал клиентке», — говорил ветеринар Зурико Маргия.

По словам Зурико, подставил его сотрудник лаборатории. Впрочем суд с исследовательским центром Маргия проиграл, даже не пытаясь обжаловать решение. Однако он решился на очную ставку с директором лаборатории Натальей Гришиной.

Примечательно, что ветеринарная деятельность в России не подлежит обязательному лицензированию. Однако находится под государственным надзором и любое ненадлежащее оказание услуг в этой сфере карается законом.

«Необходимо по максимуму собирать все документы. То есть должен быть договор об оказании ветеринарной помощи, должны быть сохранены все кассовые чеки, назначения, которые делал ветеринарный врач», — аргументировала адвокат Елена Кунецкая.

С этими документами можно смело идти в суд. Велика вероятность, что он встанет на сторону пострадавшего.