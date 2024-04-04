Смеются, спят в обнимку и говорят на ультразвуке: самые необычные факты о крысах

В последние годы крысы стали такими же популярными домашними животными, наряду с собаками и кошками. Причиной тому стала пандемия, поразившая мир в 2019 году. Во время локдауна, когда люди неделями не выходили из дома и испытывали недостаток в общении и позитивных эмоциях, на помощь пришли маленькие пушистые друзья.

Однако по сей день многие становятся заложниками предубеждений и мифов насчет этих созданий, лишая себя возможности стать хозяином такого чудного зверька.

Во всемирный день крыс Пятый канал собрал интересные факты об этих питомцах. Этот праздник создан для привлечения внимания к декоративным крысам по всему миру и для борьбы со стереотипами о них.

Крысы любят сыр

Миф: Это распространенное предубеждение. Существует несколько теорий его появления. Во-первых, у большинства людей сложилось подобное мнение из-за мультипликационных картин, где крысы или мыши в обязательном порядке охотятся за кусочком сыра или попросту едят его с неимоверным наслаждением. Например, мультфильмы «Рататуй», «Чип и Дейл» или «Том и Джерри». Во-вторых, в античные и средние века зерновые и мясные припасы бережно хранили в плотно закрытых помещениях, стараясь обезопасить продовольствие от грызунов. Однако сыр нуждался в проветривании, потому и был легкой добычей для голодных «гостей». В-третьих, предположительно, стереотип появился еще в Древней Греции из-за имени бога Аполлона — «Аполлон Сминфей» или же «Аполлон Мышиный». Люди верили, что Аполлон мог как напустить мышей погубить весь урожай, так и спасти от нашествия этих грызунов, а Аристей — сын Аполлона Мыши — обучил людей изготовлению сыра.

Правда: В действительности мыши и крысы предпочитают богатые сахарами продукты: злаки и фрукты. Сыр не типичен для их среды обитания, они просто реагируют на его резкий и сильный запах. Также опытные крысоводы знают, что маленьким зверькам запрещено давать сыр из-за высокого процента жирности. Их также не рекомендуется кормить сладким, жирным, соленым, острым, мучным, молочным, пищевыми аллергенами (цитрусовыми), высококислотными и газообразующими продуктами. Надо помнить и о том, что крысы, как и любое другое живое существо, имеют свои вкусовые предпочтения и нередко хотят поживиться «запрещенкой» — чипсами, газировкой или печеньем.

Уличные и домашние крысы одинаковы

Миф: Многие считают, что домашние крысы могут спокойно находиться в дикой природе и, более того, думают, что такие зверьки ничем не отличаются от своих собратьев с помойки.

Правда: Все же разница между дикими (пасюками) и декоративными крысами есть. Пусть они физиологически одинаковы, но первые никогда не смогут ужиться с человеком, а вторые — выжить без него. Домашние крысы не приспособлены к жизни в дикой среде из-за слабого иммунитета, и как правило, погибают сразу, оказавшись вне дома. К сожалению, многие владельцы до сих пор пренебрежительно относятся к своим пушистым друзьям и часто выкидывают несчастных зверьков на улицу, где у них нет ни малейшего шанса на выживание — ни по одиночке, ни в коллективе с дикими собратьями. Для борьбы с этой проблемой было создано множество фондов и волонтерских организаций, силы которых направлены на спасение крысок, оставшихся без хозяина или пострадавших от рук живодеров.

Крысы — переносчики инфекций

Миф: О всем известных переносчиках инфекций и «зачинщиках» эпидемий годами писали во научных статьях и учебниках. Считается, что данные зверушки были чуть ли не главными разносчиками чумы в Средневековье и погубили ни меньше людей, чем непрекращающиеся войны. Зачастую домашнюю крысу характеризуют как грязное и опасное животное, от которого можно заразиться бешенством. Возникли такие предубеждения на фоне поверхностного изучения истории и примитивного непонимания отличий декоративного животного от дикого.

Правда: В 2018 году ученые оправдали крыс и сняли с них вину в распространении «черной смерти». Норвежские математики пришли в выводу, что главными переносчиками смертельной болезни были человеческие блохи и вши, а не грызуны и их паразиты. Собрав данные из летописей о самых крупных вспышках чумы, они сгенерировали графики распространения эпидемии. По расчетам все крупные вспышки чумы развивались по «человеческому», чем по «крысиному» сценарию. У грызунов слишком быстрый метаболизм и слабый иммунитет, поэтому они мгновенно умирают, даже не успев передать инфекцию вне стаи. Кроме того, декоративные зверьки очень чистоплотны. По частоте «банных процедур» крысы сравнимы только разве что с кошками. Когда животное стареет, более молодые особи помогают ему ухаживать за собой: умывают и вычесывают. Если правильно ухаживать за пушистым другом, то единственным запахом, который можно от него почувствовать будет легкий аромат овсянки.

Крысы агрессивные

Миф: Подобные предубеждения относятся ко многим грызунам, причиной чему послужило агрессивное поведение диких крыс и мышей. Особенно часто опасаются животных с красными глазами. Стоит отметить, что нападения со стороны крыс происходят крайне редко.

Правда: Домашние крысы крайне редко могут повести себя агрессивно. Причиной такой реакции может быть защита потомства, однако питомцы зачастую очень доверяют своему хозяину и не выказывают недовольство. Крысы очень преданные и ласковые. Они как собаки — выбирают себе одного хозяина и только ему позволяют чесать себя. Также важно заметить, что красные глаза не указывают на агрессивность особи или ее недуг, подобный цвет появляется только у крыс-альбиносов из-за отсутствия меланина — пигмента, отвечающего за окрас шерсти и радужки глаз.

Крысы не различают ничего, кроме еды

Миф: Многие предполагают, что зверьки довольно примитивны ввиду своих небольших размеров. Они живут только ради добычи еды и размножения, не воспринимают хозяина и не умеют играть.

Правда: Такие домашние питомцы обладают отличной памятью и обонянием, потому прекрасно запоминают не только запахи, но и связанные с ними события, произошедшие годы назад. Они легко распознавать хозяина среди остальных людей. Такие зверьки прекрасно запоминают свое имя и легко поддаются дрессировке. Грызуны иногда лижут руки в знак любви, и им нравится, когда их гладят. У себя в клетке они живут по строгой иерархии и подчиняются установленным в стае правилам. Недавно ученые доказали, что помимо писка, крысы общаются между собой с помощью разнообразных ультразвуковых сигналов. Таких неслышных человеческому уху «слов» насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе животных. Кроме того, доказано, что крысы способны сопереживать, влюбляться, видеть сны, смеяться от щекотки и даже по-своему мурлыкать.

Крысы живут в коробках

Миф: Из-за предубеждений касаемо помойных крыс, многие считают, что подобные питомцы не нуждаются в таком же тщательном уходе и хороших условиях жизни, как собаки или кошки. Часто грызунов содержат в маленьких, недорогих клетках или коробках в одиночестве, лишая возможного общения с сородичами. Нередки и случаи, когда хозяева закрывают глаза на болезни четвероногих друзей, а бывает и вовсе выкидывают на улицу.

Правда: Крысы — стайные животные, их нельзя содержать поодиночке. Необходимо, чтобы в клетке было минимум две крысы одного пола во избежание бесконтрольного размножения. Грызунам важно общаться с сородичами, потому что человек не сможет заменить крысе коллектив, как бы много времени он с ней ни проводил. Такие зверьки очень дружные, они могут спать в обнимку, вместе играть и ухаживать друг за другом, однако человеческое общение тоже им необходимо, как и любым другим питомцам.

Клетка должна быть большой и просторной. В домике обязательно нужно организовать на одно спальное место больше, чем животных в стае. Кроме того, крысам необходимо гулять вне клетки минимум три часа в день. Обычно для них делают специальное место для выгула в квартире. В нем обязательно нужно разместить различные домики, коробки, трубы и другие вещи для развлечения зверьков. Важно регулярно менять выгул, делать перестановки. Крысы — очень любопытные животные, и им постоянно нужно что-то изучать, чтобы в мозгу образовывались новые нейронные связи, которые положительно скажутся на продолжительности жизни грызунов.

Организм крыс идентичен человеческому

Миф: Раз на лабораторных крысах годами проводятся исследования различных препаратов и методик лечения, распространено мнение, что крысы практически полностью идентичны людям по ДНК.

Правда. Это убеждение не далеко от истины. Эти животные действительно обладают удивительным сходством с человеческим организмом — геномы схожи на 95%. Но это не значит, что заболевшую крысу сможет вылечить обычный терапевт. Если хозяин заметил плохое самочувствие пушистого друга, то следует обратиться к узкопрофильному ветврачу — ратологу (родеонтологу), специалисту по крысам.