Как подобрать косметику против акне и прыщей

Прыщи, угревая сыпь и другие воспалительные процессы на коже — проблемы, с которыми сталкиваются более 80% всех подростков. Ведь именно в юности происходит гормональный всплеск и перестройка всего организма. Как проблемы с кожей влияют на самооценку подростков? Что важно знать их родителям? И какая косметика поможет избавиться от прыщей?

Ответы на вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое акне — симптомы и причины

Акне — самое распространенное заболевание. Чаще всего оно поражает кожу лица, верхние отделы спины, груди.

«Это могут быть прыщики с гнойным содержимым, или же бугорками, или же узелки, которые будут болезненные, долго проходить, красные, и еще оставлять следы, постакне, рубцы, застойные пятна. Все это крайне неприятно выглядит на коже и очень тревожит наших пациентов», — объяснила косметолог-эстетист Ирина Ткачева.

Акне зачастую появляется в подростковом возрасте.

«Поднимается уровень тестостерона, андрогенов, мужских половых гормонов, потому что именно они стимулируют выработку кожного сала и влияют на эпидермис кожи. И это происходит как у девочек, так и у мальчиков», — рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева.

Как акне влияет на ментальное здоровье

Нередко из-за высыпаний на лице у подростков развиваются комплексы. Они больше подвержены нервным срывам и депрессии.

«От того, что проблемы на коже, человек чувствует себя еще хуже. От этого гнобит себя еще больше. И от этого еще больше проблем на коже. Поэтому мы видим такой взрыв, который еще подкрепляется гормональным, активным таким бурлением», — аргументировал психолог Сергей Костеренко.

Как бороться с акне

Анна Долгова с пяти лет занимается художественной гимнастикой. Но в последнее время ее стали больше заботить не соревнования, а прыщи на лице. Попытки их скрыть только усугубили ситуацию.

«Я замазывала прыщики сначала тональным кремом, но потом поняла, что из-за него еще больше становится прыщиков. Начала пользоваться консилером и BB кремом. Прыщиков все равно стало больше», — поделилась Анна Долгова.

Дошло до того, что девочка начала стесняться своей внешности.

«Я, когда выкладываю свои фотки, накладываю фильтры. У меня появилась неуверенность в себе, я стала как-то больше переписываться, чем гулять», — переживала девушка.

Родители отправили девочку на прием к косметологу.

Специалист дала Ане рекомендации по уходу за жирной, склонной к высыпаниям коже.

«Уход у тебя должен быть регулярный, и у тебя должно быть два этапа. это будет очищение, и основной уход», — пояснила косметолог-эстетист Ирина Ткачева.

Что обязательно должно быть в составе? Цинк и сера. А также смягчающие компоненты, как аллантоин.

«Нам нужно антибактериальное и противовоспалительное действие, которое хорошо обеспечивает сера. И цинк нам сможет немножко матировать кожу, не пересушивая ее», — продолжала эксперт.

Она посоветовала также подобрать матирующий крем.

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«Носик и лоб не будут блестеть, а, соответственно, будет меньше воспалений, потому что будет меньше жирности. Крем должен оказывать себорегулирующий эффект», — закончила Ткачева.

Угревую сыпь важно лечить, а не маскировать. Запущенное акне может стать причиной появления рубцов, расширенных пор и гиперпигментации. И ни в коем случае нельзя удалять прыщи самостоятельно.

«Происходит еще больше травматизации. Повреждается эпидермис, поэтому туда еще больше попадает различной грязи», — прокомментировала эндокринолог Анастасия Фатеева.

Жирная и проблемная кожа нуждается в ежедневном экспертном уходе — Аня и ее родители это поняли. Важно, чтобы в составе косметических средств были антибактериальные и себорегулирующие компоненты, такие как сера и цинк.