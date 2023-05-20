Многофакторное заболевание: названы главные причины появления акне

Эффективное решение в таком случае может предложить лишь лечащий врач.

Появление большого количества высыпаний на коже — это распространенное и многофакторное заболевание, для которого нет универсального решения. Дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова назвала изданию Газета.ру три наиболее частых причины недуга.

Первая — дисбаланс гормонов

Образование угревой болезни часто происходит на фоне гормональных изменений. Например, у подростков в пубертатный период.

Вторая — сбои в работе внутренних органов

Врач отмечает, что кожа является зеркалом процессов, происходящих внутри организма. Поэтому появление акне может свидетельствовать о неправильном питании, а также нарушении работы ряда органов. Проблемы с угрями часто решают не только косметологи и дерматологи, но и другие специалисты.

Третье — выбор некачественной косметики

Сюда относятся и неправильное очищение кожи после макияжа, а также частое применение мыла и скрабов, которые создают благоприятную среду для развития болезнетворной микрофлоры.

«Только врач, учитывая первопричину образования высыпаний, ваш гормональный фон, тип кожи, возраст и другие нюансы, может предложить эффективное решение или комбинацию методов. Не стоит самостоятельно проводить какие-либо процедуры в домашних условиях», — отмечает Евдокимова.

Медик подчеркивает, что людям с акне необходимо проконсультироваться с дерматологом, быть готовым сдать анализы и посетить дополнительных специалистов.

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