Многофакторное заболевание: названы главные причины появления акне

|
Аделина Ким
Аделина Ким 25 0

Косметолог Евдокимова: высыпания на коже являются многофакторным заболеванием

Многофакторное заболевание: названы главные причины появления акне

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Эффективное решение в таком случае может предложить лишь лечащий врач.

Появление большого количества высыпаний на коже — это распространенное и многофакторное заболевание, для которого нет универсального решения. Дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова назвала изданию Газета.ру три наиболее частых причины недуга.

Первая — дисбаланс гормонов

Образование угревой болезни часто происходит на фоне гормональных изменений. Например, у подростков в пубертатный период.

Вторая — сбои в работе внутренних органов

Врач отмечает, что кожа является зеркалом процессов, происходящих внутри организма. Поэтому появление акне может свидетельствовать о неправильном питании, а также нарушении работы ряда органов. Проблемы с угрями часто решают не только косметологи и дерматологи, но и другие специалисты.

Третье — выбор некачественной косметики

Сюда относятся и неправильное очищение кожи после макияжа, а также частое применение мыла и скрабов, которые создают благоприятную среду для развития болезнетворной микрофлоры.

«Только врач, учитывая первопричину образования высыпаний, ваш гормональный фон, тип кожи, возраст и другие нюансы, может предложить эффективное решение или комбинацию методов. Не стоит самостоятельно проводить какие-либо процедуры в домашних условиях», — отмечает Евдокимова.

Медик подчеркивает, что людям с акне необходимо проконсультироваться с дерматологом, быть готовым сдать анализы и посетить дополнительных специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из российских звезд страдает от кожных заболеваний.

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Многофакторное заболевание: названы главные причины появления акне
7:28
«Потерпела много провалов»: Эмма Уотсон рассталась с сыном британского миллиардера
7:18
Авраам Руссо заявил о способности определять болезни по ногтям и языку: «Могу отсканировать»
6:58
В Китае заявили о подготовке Запада к переговорам из-за утраты веры в успех ВСУ
6:39
Вернуть былую молодость: раскрыт лучший способ борьбы со старением
6:20
Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво и есть шпикачки

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023