Снова свободен? почему Павел Деревянко вышел в свет без новой возлюбленной

Поползли слухи о расставании Павла Деревянко с его возлюбленной. Почему на самом деле актер вышел в свет один, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Деревянко вышел в свет без новой возлюбленной. Что случилось? Неужели пара уже рассталась? Почему Павел и Зоя так и не познакомили своих детей друг с другом? Кем мечтают стать наследницы актера? И как звездный отец относится к тому, что у его 13-летней дочери появился парень? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Настоящий мужчина должен охотиться за чем-то (за деньгами, за золотом), чтобы как-то девчонок веселить и радовать… Я застенчивый человек, но когда гуляю, то, конечно, на широкую ногу», — признался актер.

На недавнюю премьеру своего нового фильма Павел Деревянко приехал в гордом одиночестве. Но в хорошем настроении. Он явно не скучал без возлюбленной Зои Фуць. Шутил с коллегами и заигрывал с молодыми журналистками.

«Я люблю постельные сцены. Чувствую себя в них достаточно раскованным. Поэтому только вперед», — заявил Деревянко.

А ведь совсем недавно Зоя и Павел везде появлялись вместе. На прошлой премьере Фуць не отходила от артиста ни на шаг. А Деревянко рассказывал присутствующим о самой большой любви в своей жизни.

«Все происходило на основе дружбы. А потом я вдруг понял, что это лучшая женщина», — уточнил он.

Тогда многие были уверены: артист скоро сделает предложение. Но прошло два месяца. Кольца все нет. Теперь пропала и Зоя. А Павел Деревянко рассуждает о том, какой должна быть женщина его мечты.

«Прежде всего, красивая и талантливая. Неважно в чем. Добрая, умная, сексуальная, ироничная и хотящая развиваться», — рассказал артист.

Поклонники предположили: что если выбор Деревянко не одобрили дочери? По словам актера, он познакомил Варвару и Александру с Зоей. А вот с ее сыновьями девочки ни разу не виделись. Может быть, не было подходящего случая. Либо наследницы артиста не захотели сами.

«Все зависит от того, как ты к этой ситуации относишься. Я не волновался совершенно по этому поводу», — высказался Павел Деревянко.

Младшей дочери звезды 10 лет. Старшей — 13. Недавно Варвара познакомила папу со своим парнем. Он на год старше девочки. Деревянко признается: было волнительно. Такой нежный возраст. Но он надеется на благоразумие наследницы.

«Уже такая достаточно, как сказать, развившаяся, скажем так, девчонка. Я ее все допытываю, говорю: „Варь, что там, как вы время проводите?“. Она говорит: „Пап, я тебе первому расскажу“. Она мне так сказала. И она осознанная девушка. Я надеюсь, таких залетов глупых, очень надеюсь, что не будет», — подчеркнул актер.

Младшей Саше пока не до романов. Она учится в школе и занимается творчеством.

«Младшей сейчас нравится графический дизайн. Она пошла на курсы и очень увлеклась. Каждый день просто рисует на iPad по несколько презентаций каких-то разных. Молодец. Мне очень нравится», — поделился Деревянко.

Дочери не собираются идти по стопам отца. Одна мечтает о профессии дизайнера, другая планирует печь торты.

«Уже лет семь как хочет быть кондитером. Слава Богу, не актрисой», — заявил артист.

Но пусть девочки и не планируют связывать жизнь с кино, фильмы с участием отца они смотрят всегда. И часто сопровождают его на премьерах. Правда, в этот раз приехать не смогли. Также, как и Зоя Фуць. Деревянко успокоил неравнодушных. Объяснил: они по-прежнему вместе. Возлюбленная отсутствовала по уважительной причине.

«Приболела немножко. Поэтому я отдуваюсь за нее один», — уточнил актер.

Павел Деревянко надеется, что Зоя скоро поправится. И на следующем мероприятии они снова появятся вдвоем.