Асмус оправдалась за ужасный поцелуй с Деревянко: «Высморкаться было некуда»

В новом сериале актеры сыграли влюбленных. Но на съемках не все романтические сцены были приятными.

Актер Павел Деревянко рассказал о самом ужасном поцелуе на съемках за всю карьеру. Партнершей его была Кристина Асмус, и произошло это во время работы над новым сериалом. На шоу Павла Воли артист сначала отказывался вспоминать этот момент, но потом поддался уговорам и описал его в подробностях. За что после долго извинялся перед коллегой.

Выяснилось, что на площадке в злополучный день разыгрывалась сцена последнего поцелуя героев картины перед расставанием. Актриса плакала по-настоящему, таким было указание режиссера. А слезы, как известно, делают аккуратные женские носики не только красными, но и мокрыми… Во рту Деревянко после поцелуя с партнершей кое-что осталось, и этого он никак не может забыть.

«Какая-то неприятная субстанция, и я понимаю, это сопли. Подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус», — вспоминал артист.

Коллега, судя по всему, за откровения на Деревянко не сердится, а наоборот — с удовольствием шутит, вспоминая инцидент. Как оказалось, после записи шоу Павел Воля позвонил Кристине Асмус, чтобы утвердить фрагмент с сопливым рассказом. Первым делом начал просить прощения, но потом с удивлением услышал, что кусок шоу вырезать ни в коем случае не нужно — пусть публика знает о суровых актерских буднях.

В личном блоге Асмус заявила, что умоляла Волю не вырезать фрагмент. Она считает, в подобных издержках профессии нет ничего постыдного. А историю Деревянко видит не конфузной, а очень даже забавной. Но без острой шутки в его адрес не обошлось.

«Высморкаться было некуда. Пришлось в Деревянку. Паш, прости меня за этот мокрый поцелуй. Ну, хочешь, свою субстанцию пришли мне почтой?» — обратилась актриса к партнеру.

Кристина Асмус сегодня очень востребована, в ее графике театральные спектакли, сериалы и полный метр, фотосессии и светские мероприятия. После скандального расставания с Гариком Харламовым, отцом ее дочери Насти, встретила человека, с которым счастлива — коллегу по Театру Ермоловой Романом Евдокимовым. После развода она продолжала делить с экс-супругом особняк на Рублевке. Как сообщал 5-tv.ru, только недавно, спустя три года, она перебралась в отдельное жилье.