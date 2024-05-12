Антипасха 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье

12 мая православные верующие отмечают Антипасху, которая также называется Фомино воскресенье. Этот день назван в честь одного из апостолов Иисуса, который позволил себе усомниться в воскресении своего учителя. Отсюда пошло расхожее выражение «Фома неверующий».

Также на 12 мая выпадает народный праздник Красная горка.

Почему праздник называется Антипасха

Несмотря на своеобразное название, Антипасха не является противопоставлением главного христианского праздника и буквально переводится с греческого как «вместо Пасхи». Верующие в этот день вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа и продолжают восхвалять Господа.

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Второе название праздника — Фомино воскресенье. Оно непосредственно связано с апостолом Фомой, которого прозвали Неверующим. По каким-то причинам Фомы не было, когда воскресший Иисус явился ученикам. Поэтому он не поверил рассказам и заявил, что пока сам лично не увидит раны от гвоздей на теле Христа. Сильная любовь к учителю и горе от его потери не позволили ему поверить в предсказанное.

На восьмой день после Пасхи все апостолы собрались в доме у Фомы. Всем им опять явился Господь и предложил своей рукой убедиться в наличии ран на теле. После этого Фома уверовал, и Иисус сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».

Когда празднуется Антипасха

Антипасха всегда празднуется в первое воскресенье после Пасхи, служащее обновлением праздника на восьмой день. Число «восемь» имеет символическое значение, восьмой день обозначает жизнь мира грядущего. Поскольку сама Пасха выпадает на разные даты из года в год, то вслед за ней и смещается Антипасха ровно на неделю.

Антипасха связана с одной стороны, с Воскресением Христовым, так как служила завершением восьмидневных пасхальных торжеств, с другой стороны — с таинством крещения, поскольку в этот день или накануне крещенные на Пасху или в Великую субботу снимали белые крещальные ризы.

На каждой из воскресных служб, начиная с Антипасхи, в храмах поется пасхальный канон как повторение празднования Пасхи. В церквях в воскресенье проходит крестный ход с обязательным окроплением святой водой. На Литургии читается Евангелие от Иоанна и слова Иисуса, направленные к апостолу Фоме, которые служат напоминанием для людей, что искренняя вера обладает духовным зрением.

Что можно делать в Фомино воскресенье

На Антипасху, как и на обычную Пасху, принято радоваться. В деревнях молодежь устраивала веселые гуляния, водили хороводы, пели песни. Через неделю после Пасхи снимался запрет на венчания и свадьбы, поэтому парни и девушки приглядывали себе пару. Последние обязательно гадали на суженого: зажигали свечу и ставили на приоткрытое окно. Если она сгорала полностью и не потухла, значит, вскоре поступит предложение руки и сердца. Если свеча гасла, значит еще год ходить одинокой.

В Фомино воскресенье положено сходить на службу в церковь, помолиться за усопших и навестить их на кладбище. Традиционно утром было принято умываться святой водой, которую заранее ставили пред образами на всю ночь.

Вечером принято собраться на семейный ужин. Чем обильнее угощения и приятнее атмосфера, тем удачливее будет год. Если интересует, что готовят на Антипасху, то здесь каких-либо ограничений нет.

На Антипасху на Руси всегда старались накормить семь животных, чтобы в доме не переводились деньги, а удача сопутствовала в делах. Если перед дверью оказывалось бродячее животное, его оставляли у себя или пытались пристроить.

Что нельзя делать на Антипасху

На Антипасху нельзя ругаться, скандалить и конфликтовать. Тем, кто нарушит запрет, не будет счастья на протяжении всего года. Также нельзя отталкивать близких людей. Если нет возможности быть рядом, стоит пообщаться с родственниками по телефону или мессенджеру. Считается, что в Фомино воскресенье нельзя надолго оставаться в одиночестве, иначе удача отвернется.

На праздник традиционно откладывают тяжелую работу, по возможности не занимаются рукоделием и уборкой.

Нельзя в Фомино воскресенье отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Любая посильная помощь будет вознаграждена свыше, а отказ от нее спровоцирует череду неудач.