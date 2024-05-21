«20-летних я уже не потяну»: о какой женщине мечтает Николай Басков

Певец Николай Басков не хочет жениться. Какими, по его мнению, должны быть идеальные отношения с женщиной, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков заявил, что не собирается больше связывать себя узами брака. О какой женщине мечтает артист? И правда, что он стал заглядываться на дам в возрасте? За что на Баскова обижаются друзья? И как певец спас брак актрисы Олеси Судзиловской? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Молодой, красивый, состоятельный. Что еще надо?» — отметил народный артист РФ.

За Николаем Басковым давно закрепилась слава одного из главных ловеласов отечественного шоу-бизнеса. Он крутил романы с такими красотками, как Виктория Лопырева, Оксана Федорова, Анастасия Волочкова. Его подозревали в любовных отношениях с певицей Таисией Повалий. Не устояла перед обаянием натурального блондина и дочь оперной дивы Монтсеррат Кабалье.

«Сначала ты увидел, а потом, естественно, надо пойти куда-то, сходить вместе поболтать. Я уже матерый волк… У меня настолько прекрасная жизнь, свободная. Мне так приятно, когда у меня есть выбор. И каждый раз это какое-то новое увлечение, как допинг для меня», — признался артист.

Однако официально Басков был женат лишь однажды. Певец развелся со Светланой Шпигель в далеком 2008-м. Но до сих пор не может решиться снова переступить порог ЗАГСа. О чем честно говорит своим спутницам.

«Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда понимаешь, что человек с той стороны, девушка, понимает, что эти отношения не ведут к браку. Они для того, чтобы нам просто было интересно и хорошо вдвоем», — объяснил певец.

Николай Басков считает, что штамп в паспорте лишит его свободы. А этого артисту совсем не хочется.

«Я посмотрел интервью одной 85-летней женщины. Она сказала: „Если вы свободны, не сковывайте себя ни в чем. А когда встретите свою настоящую любовь, тогда будьте, пожалуйста, верны“», — поделился исполнитель.

То ли интервью мудрой женщины повлияло, то ли приоритеты поменялись. Если раньше Басков обращал внимание исключительно на юных красоток, то теперь смотрит в сторону девушек постарше.

«20-летних я уже не потяну. От 28 дальше», — уточнил он.

Артист рассказал: он обожает ходить на свидания. Вот только получается нечасто. Гастрольный график Николая расписан на год вперед. Даже просто ужин в компании приятелей для него большая редкость. Какие уж тут романы.

«У меня друзья просто иногда обижаются на меня, что я не успеваю к ним доехать», — признался певец.

Близкие переживают, что Басков слишком занят работой, и хотят, чтобы рядом была достойная спутница, которая сможет о нем позаботиться. Тем более сам артист не раз спасал чью-то любовь, например, актрисы Олеси Судзиловской.

«Действительно, я сыграл большую роль в том, что она вышла замуж за своего мужа, за Серегу. И предложение, и все, как это происходило», — заявил исполнитель.

Накануне свадьбы Судзиловская и Дзебань сильно поссорились. Чуть не отменили торжество. Влюбленных помирил Басков. Он помог Сергею арендовать вертолет. Вместе они прилетели на съемочную площадку фильма, где играла Олеся, и начали бросать с неба лепестки роз. Артистка растаяла. Праздник состоялся.

«Я был свидетелем, во-первых, еще на этой свадьбе. Это безумно мною любимая актриса, моя подруга, человек, которая снялась в моих клипах», — уточнил певец.

Супруги счастливы вместе уже 15 лет. Воспитывают двоих сыновей. Олеся Судзиловская давно мечтает отплатить Баскову за добрый поступок, и познакомить его с кем-нибудь из незамужних подруг. Главное, чтобы певец выделил время в своем плотном графике.