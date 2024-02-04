«Я отмазался»: какое самое непристойное предложение получал Басков от поклонниц

Артист признается, что был шокирован от просьбы фанатки.

Народный артист РФ Николай Басков в эфире федерального телеканала с ужасом вспомнил о богатой поклоннице, которая мечтала родить от него ребенка.

Не секрет, что артиста довольно много поклонниц. И некоторые буквально его преследуют, порой выискивают после концертов. Но однажды была такая дама, которая не отставала от певца и предлагала деньги за ночь. Состоятельная поклонница желала родить от Баскова «натурального блондина».

«Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень», — вспоминает артист.

Непристойное предложение поставило Николая в неловкое положение. После его слов о том, что он предпочитает женщин с другим цветом волос, поклонница заявила, что перекрасится ради него. Басков уверен, что это помешательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Басков еще мальчишкой продал духи Абдулову.