Пока проходит как свидетель: новые подробности расследования в клинике Тимура Хайдарова

Расследование по установлению причины гибели пациента в клинике Тимура Хайдарова продолжается. Признали ли врачи свою вину, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Суд отправил под домашний арест двух хирургов клиники Тимура Хайдарова. В чем обвиняются Тамерлан Кадзаев и Илья Елагин и признали ли они свою вину? Правда, что некоторые сотрудники учреждения не имели соответствующих лицензий? Будет ли задержан сам Хайдаров? И как на эти новости отреагировали Слава и Любовь Успенская? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Замоскворецкий районный суд. На скамье подсудимых — сотрудники скандально известной клиники Тимура Хайдарова: бариатрический хирург Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев. Они обвиняются в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пациента. В феврале медики провели шунтирование желудка 36-летнему продюсеру Петру Гаврилову. Через неделю после операции мужчина скончался.

«Следствие необоснованно и, я бы сказал, слишком избыточно поступило с нашими врачами, поскольку такие преступления могут быть расследованы в более спокойном, гладком режиме… Мы так и не увидели ни заключения эксперта судебно-медицинской экспертизы по результатам исследования трупа Гаврилова, что смерть Гаврилова наступила именно в результате действий наших хирургов», — заявил юрист Владимир Слащев.

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Сам руководитель клиники Тимур Хайдаров на заседание не пришел. Вместо себя он прислал беременную супругу Светлану.

«Тимур в Москве. Он на связи, онлайн. Переживает, конечно. Своих сотрудников, которые работают в одной клинике вместе с ним, конечно же, в беде никогда не оставит», — подчеркнула жена пластического хирурга Светлана Сильваши.

«Надо по полной наказывать этого человека, потому что это не только у Пети были такие проблемы», — высказался друг умершего продюсера.

Спустя три дня после шунтирования Петр Гаврилов начал жаловаться на плохое самочувствие. В клинике Хайдарова мужчине провели диагностическую лапароскопию и отпустили домой. На следующий день состояние пациента снова ухудшилось. Его доставили в другой медицинский центр. Там провели уже третье по счету хирургическое вмешательство. Ввели в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

«Я узнала новость о том, что Пети больше нет. Я спросила: „Как нет?“. У Хайдарова высасывал жир, что-то делал со своей фигурой. Он всегда хотел похудеть», — рассказала певица Таша Белая.

«Продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациента после оперативного вмешательства в клинике пластической хирургии. Проведены следственные действия, в том числе допросы и очные ставки», — уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Ранее в интервью Хайдаров уверял, что с коллегами пытался помочь Петру Гаврилову. Одной из причин ухудшения состояния пациента хирург называл злокачественную гипертермию.

«Хотелось бы дождаться официальных бумаг из клиники, где это все произошло. Мы пересмотрели ход операции, и все там выполнено было четко», — заявил Тимур Хайдаров.

Однако позже стала известна причина смерти Гаврилова — запущенное воспаление брюшины. Близкие продюсера уверены, что ему занесли инфекцию во время операции по уменьшению желудка.

«Более того, отговаривали меня перевести его в квалифицированное медучреждение, предоставляя ложную информацию о его состоянии. „Опытный хирург“ два дня не мог установить перитонит при наличии острой боли после операции?» — возмущена вдова Гаврилова Зарина Абдуллаева.

При этом следствие выяснило, что врачи звездной клиники Хайдарова пытались замести следы некачественной медицинской помощи. В самом учреждении прошли обыски. Было выявлено множество нарушений, в том числе использование инструментов с истекшим сроком годности. К тому же некоторые сотрудники работали с просроченными сертификатами, а семь человек даже не имели высшего образования.

«Самое важное — установить именно связь этих возможных каких-то нарушений, которые сейчас активно обсуждаются в СМИ. Во-первых, были ли они. Во-вторых, являлись ли они и способствовали ли ненадлежащему оказанию медицинской помощи», — подчеркнул юрист клиники Тимура Хайдарова Слащев.

Илье Елагину и его ассистенту грозит уголовное наказание в виде шести лет лишения свободы. Сейчас идет расследование. Суд отправил медиков под домашний арест на два месяца.

«Безусловно, любое возвращение человека из изолятора временного содержания домой — это успех. Он будет находиться дома в комфортных для него условиях. Но вынуждены отметить, что это ни в коем случае не отменяет самого факта уголовного преследования и самого обвинения», — уточнил юрист Слащев.

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Сам Хайдаров проходит по делу как свидетель. Однако многие уверены: его статус в любой момент может измениться. В 2023-м певица Слава без стеснения показала рубцы после подтяжки груди, которую делала в клинике звездного врача.

«Когда я сняла лифчик через месяц, я просто ******. Во-первых, одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — уточнила она.

После откровений Славы другие пациентки публично рассказали об ужасных последствиях после операций у Тимура Хайдарова — рубцы, асимметрия, проблемы с дыханием. Ирина Дубцова и Любовь Успенская также остались недовольны результатом.

«Исправить то, что сделал Хайдаров… Мясник. А исправлять труднее, чем делать. Я еще никогда не проигрывала. И в этот раз. Тем более, что правда восторжествует», — заявила королева шансона.

«Нервная система мне подорвала очень сильно это все. И здоровье. Я вообще… Этим всем занимаются профессиональные люди. И слава богу, что они этим занимаются и делают все это правильно», — отметила Слава.

Более года назад на Хайдарова уже было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После операции по увеличению груди у пациентки начался некроз тканей, и она лишилась сосков. Но после беседы с хирургом женщина забрала заявление.

Чем обернется для Тимура новая проверка, еще неясно. Пока же правоохранительные органы закрыли клинику на 90 суток для проведения дополнительных экспертиз.

«Одна женщина, у которой некроз живота, которая на протяжении полугода лечилась. Другая не может при муже раздеться. У меня также загноилась грудь. У меня также была инфекция», — поделилась пациентка хирурга Алевтина Цыганкова.

Тимур Хайдаров активно поддерживает обвиняемых коллег и уверен в их победе.

«Отследить, где именно, что именно произошло с погибшим, действительно не представляется возможным. Умалчивается факт его повторного оперативного вмешательства в иной клинике спустя десять дней после первой операции», — рассказал юрист Слащев.

Елагин и Кадзаев намерены обжаловать решение суда. И чем бы ни закончился для них резонансный процесс, оба планируют вернуться в профессию.