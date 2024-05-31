Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2024 года

С 1 июня 2024 года в жизни россиян произойдет немало изменений. Государственные инициативы окажут особенно заметное влияние на сферы туризма и социального обеспечения.

Пятый канал собрал основные нововведения первого летнего месяца 2024 года.

Кому в России в июне 2024 проиндексируют пенсии

Рассчитывать на прибавку к пенсии с 1 июня могут две категории населения:

граждане, которым в июне исполняется 80 лет;

россияне с установленной I группой инвалидности.

В обоих случаях производится фиксированная выплата к имеющейся пенсии в размере — 8134 рубля и 88 копеек. Та же сумма будет начислена пенсионерам, уволившимся с работы в мае.

Помимо этого, в ряде регионов произойдет индексация льготного проезда. В случае, если гражданин России, имеющий данное право, отказывается от проездного, то полагающаяся неизрасходованная сумма все равно будет начисляться ему ежемесячно.

С 1 июня в России изменятся правила расчета единого пособия

В первый летний месяц также ожидаются изменения в сфере социального обеспечения. Нововведения коснутся правил учета трех типов дохода семей:

деньги на счетах у подростков до 18 лет;

выплаты за родительские звания;

алименты.

В последнем случае среднедушевой доход рассчитывается в зависимости от того, каким образом назначалась выплата. Если алименты на каждого ребенка устанавливал суд, то указанная государственным органом сумма и поступает на счет.

Однако, если та определялась по соглашению сторон, то начисления должны составлять не меньше 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка — 4810 рубля и 5 копеек; 33% на двух детей — 6349 рубля 86 копеек; 50% на трех и более детей — 9621 рубль.

Важно учитывать, что МРОТ отличен в разных регионах России, из-за чего меняется и окончательная сумма алиментов.

Также изменения затронут расчет выплат за родительские звания. Теперь наличие степени отличия «Мать-героиня» или «Родительская слава» не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи. Это же коснется денежных средств, которые хранятся на счету подростков до достижения совершеннолетия.

Туристические походы по России станут безопаснее

Начиная с 1 июня вступит в силу новый закон о работе туристических проводников. Теперь отправлять путешественников по сложным и труднопроходимым маршрутам смогут только инструкторы, успешно сдавшие аттестацию в одной из спортивных федераций или одобренных правительством организациях.

Желающие отправиться с гидом в поход, в свою очередь, смогут выбрать подходящий маршрут благодаря маркировке. Турам для новичков присвоят первый уровень сложности, а для профессионалов — шестой. Также каждый из вариантов будет сопровождать краткое описание.

За надлежащим прохождением аттестации обяжут следить местные власти. Также теперь гиды должны:

сообщать в МЧС о начале маршрута и о возвращении с него;

периодически проходить переподготовку и переаттестацию.

Отчет о средствах на зарубежных счетах станет обязательным

Граждан России, имеющих активные банковские счета в других странах, обяжут сдать отчет о движении денежных средств до 1 июня 2024 года. Для этого можно лично обратиться в отделение ФНС по месту постоянной или последней регистрации.

Налоговые резиденты, не имеющие места жительства или недвижимости в России, имеют право подать отчет одним из следующих способов:

— дистанционно при помощи личного кабинета на сайте или в приложении ФНС;

— заказным письмом по почте в отделение ФНС по месту регистрации;

— через доверенное лицо.

Несоблюдение порядка подачи соответствующего отчета наказуемо штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей. За повторное нарушение сумма выплаты увеличивается до 20 тысяч.

Продлить срок по уважительной причине не получится. За отсутствием отчета налоговая имеет право оштрафовать резидента на сумму от 300 рублей до трех тысяч.

При этом размер выплаты будет со временем увеличиваться:

за первые десять дней просрочки назначен штраф 300–500 рублей;

за 30 дней — от 1 до 1,5 тысячи рублей;

более месяца — от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Перечень товаров, подлежащих маркировке, увеличится

В первый летний месяц в России значительно расширится перечень продуктов, которые подлежат обязательной маркировке. К ним отнесут:

пакетированные безалкогольные напитки;

квасы в банках;

соки, компоты, морсы и другие напитки на растительном сырье, упакованные для розничной продажи.

Потребители смогут отличить маркированные товары благодаря специальному обозначению. Также все данные о продукции в обязательном порядке занесут в национальную систему «Честный ЗНАК».