Даже меньше сотни: за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу

Одна из наиболее волнительных процедур в аэропорту — это прохождение пограничного контроля.

Предвкушение долгожданного отдыха может в одночасье оборваться, если сотрудники в форме откажутся ставить в загранпаспорт штамп о пересечении границы и не откроют заветную металлическую дверцу в зону дьюти-фри. Причина может быть банальной — долги по кредитам.

При каких обстоятельствах гражданина не выпустят в отпуск в другую страну, можно ли об этом узнать заранее и что делать в таком случае, эксклюзивно Пятому каналу пояснил руководитель юридической компании Антон Усков.

При какой сумме долга запрещен выезд за границу

Сам по себе долг по кредиту, независимо от суммы ежемесячного платежа, автоматически не означает запрет на выезд за границу.

«Невыезд означает, что человек давно не платит по кредиту, банк уже подал в суд и передал исполнительный лист в службу судебных приставов, которые и наложили ограничение», — пояснил юрист.

Независимо от размера официальной заработной платы и длительности просрочки критическими по закону считаются долги от 30 000 рублей и более. Как правило, разбираться с должником банк или микрофинансовая организация начинает, если тот накопил многомесячную просрочку — не менее 90 дней.

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В таком случае компания первоначально направляет клиенту претензию, после чего обращается в суд, получает исполнительный лист и предъявляет его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). После этого судебные приставы выносят постановление и накладывают ограничение на выезд за границу. Также может быть вынесено определение Арбитражным судом в деле о банкротстве физического лица.

Соответственно, информация о копящейся задолженности не поступает приставам в одночасье, а решение о запрете не выносится автоматически.

Также закрыть выезд из страны могут за просрочку следующих платежей:

— налоги, штрафы ГИБДД или коммунальные услуги от 30 000 рублей или от 10 000 рублей по прошествии двух месяцев со дня окончания срока добровольного погашения;

— алименты, возмещение вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда от 10 000 рублей.

Могут ли закрыть выезд без уведомления гражданина

По закону судебные приставы обязаны направить гражданину официальное уведомление о том, что ему временно ограничен выезд за границу. Помимо этого, соответствующая информация появляется в личном кабинете на портале Госуслуг.

К сожалению, судебные приставы далеко не всегда уведомляют людей о наложенном запрете. Такое может случиться, например, если должник не проживает по адресу регистрации. Однако если письмо пришло на почту, а гражданин отказался получать уведомления, должен все равно будет считаться уведомленным.

Ситуация может осложняться, если гражданин не пользуется порталом Госуслуг или же вовсе не знает, что на него оформлен займ и копятся долги. Последнее возможно, если человек стал жертвой мошенников.

Могут ли продать путевку на отдых невыездному

Сервисы по продаже билетов, бронированию отелей, как и компании по продаже туристических путевок не могут знать, поэтому и не проверяют, должник их клиент или нет.

«В турагентстве могут продавать путевки любому гражданину. Они не несут абсолютно никакой ответственности и даже не знают, есть ли ограничения у клиента или нет. Существует внутренний реестр невыездных граждан, он находится в Управлении ФССП. Это закрытая база, и у турагентств нет доступа к ней», — объяснил Усков.

Поэтому перед приобретением пакетного тура или отдельных составляющих заграничного отпуска рекомендуется самостоятельно проверить свой статус.

Можно ли вернуть деньги за отель и билеты, если вас не выпустили за границу

Если гражданин узнал о запрете на выезд только в аэропорту или на границе, конечно, отпуск будет бесповоротно испорчен.

Тем не менее есть возможность вернуть потраченные на отдых деньги. Для этого человеку нужно доказать, что его не уведомляли о смене статуса.

«Для этого нужно обратиться с иском в ФССП и взыскать сумму, потраченную на путевку, авиабилеты и другие туристические расходы», — перечислил специалист.

Выпустят ли за границу при просроченном платеже по ипотеке

Один или даже два просроченных платежа по ипотеке не станут поводом развернуть гражданина на таможне.

«Если вы просрочили платеж по ипотеке, то вас за границу выпустят. Но если долгое время не вносить деньги на счет, кредитор имеет право подать в суд, высудить денежные средства, обратить взыскание на предмет залога — в этом случае судебные приставы уже могут ограничить выезд», — прокомментировал юрист.

Выпустят ли за границу банкрота

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Если человек прошел процедуру банкротства и с него уже списаны все долги, он может спокойно выезжать за границу уже через 10 дней после вынесения определения о завершении процедуры.

Как выехать за границу на лечение

Если на человека наложен запрет на выезд за границу и при этому ему требуется пройти курс лечения в иностранной клинике или сопровождать близкого родственника, есть только один выход.

«Необходимо собрать все документы и предоставить ФССП всю информацию о жизненно необходимой поездке. К сожалению, в основном приставы отказывают. Тогда нужно обратиться в Арбитражный суд по признанию физлица банкротом. Все аресты и ограничения снимаются после первого заседания», — рассказал эксперт.

Как проверить, наложен ли запрет на выезд

Желательно озадачиться этим вопросом до покупки авиабилетов или хотя бы заказа такси в аэропорт. Узнать о своем статусе можно двумя способами:

на официальном сайте ФССП в разделе «Сервис». Необходимо заполнить свои данные (фио, город проживания и дату рождения) и посмотреть о возбужденных исполнительных производствах. Если такие имеются, существует риск, что может быть выставлено ограничение на выезд. В таком случае нужно записаться на прием к судебному приставу и выяснить.

на портале Госуслуг проверить наличие неоплаченных долгов или исполнительных производств. Кроме того, можно настроить получение электронных заказных писем от госорганов от Почты России. Пока сервис работает в ограниченном режиме в некоторых регионах РФ.

Кроме того, желательно проверить почтовый ящик на предмет уведомлений о заказных письмах.

Как снять запрет на выезд

Рекомендуется записаться на прием к судебному приставу и выяснить все детали. У гражданина есть несколько вариантов решения проблемы:

погасить задолженность или договориться с банком о реструктуризации долга;

пройти процедуру банкротства;

обжаловать постановление;

отменить судебный приказ о взыскании задолженности в течение 10 дней с момента его получения.

Как только проблема с долгом будет улажена, судебный пристав должен на следующий день вынести постановление об отмене ограничения права на выезд и не позднее следующего рабочего дня зарегистрировать электронный документ в в автоматизированной системе для уведомления погранслужбы.