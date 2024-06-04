Денег много не бывает: во что российские звезды вкладывают миллионы

Звезды массово уходят в бизнес. Правда, что Дмитрий Дибров своими руками шьет одежду? Что производит певица Алсу? Какую сумму зарабатывает в год Оксана Самойлова? И сколько стоит посетить тренинг по актерскому мастерству от Дмитрия Нагиева? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Какой мне может подойти бизнес? Разве что публичный дом открыть. Если будет легализована такая система, у меня уже был хороший опыт быть мамкой, поэтому вполне могу такой бизнес поддержать», — заявила актриса Эвелина Бледанс.

С каждым годом все больше артистов пробуют себя в новых сферах. Одни вкладываются в строительство, другие — в продажи, третьи — в ресторанный бизнес.

«Один ресторан работает грузинский, а узбекский ресторан сейчас достраивается новый. И в принципе, все хватает», — рассказал певец Сосо Павлиашвили.

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Наталия Гулькина уже много лет занимается пошивом сумок и рюкзаков. Вот только артистка призналась: основную часть она не продает, а дарит. Поэтому хобби практически не приносит ей прибыль.

«Больше удовольствие. Прибыль если, то она очень незначительная. Можно сказать, что на эту прибыль можно купить опять ткани и сделать новую партию», — поделилась певица.

Рэпер Джиган недавно стал совладельцем компании по продаже газировки, энергетиков и пива. Но до супруги Оксаны Самойловой ему пока далеко. По сообщениям СМИ, только на одном производстве косметики блогер зарабатывает миллиард рублей в год. Кроме этого, она занимается фитнес-марафонами и даже придумала собственную настольную игру.

«Она была создана из подручных материалов каких-то. Мы просто весь отпуск играли в нее, не могли остановиться. И я в тот момент подумала, что было бы классно реально реализовать эту идею, создать эту игру, чтобы в нее играть по-настоящему», — уточнила Самойлова.

Дмитрий Нагиев пару лет назад заявил, что хочет взять паузу в карьере. Но недавно в сети появился анонс тренинга с участием актера. Организаторы обещают, что Нагиев научит участников выступать на публике и раскроет их творческие чакры. Все это будет происходить в Дубае. Цена билета — почти полмиллиона рублей.

«При всем уважении к Диме на его актерский тренинг я бы не пошла. У нас сейчас процветают все курсы, инфоцыганство. И все ищут какую-то волшебную таблетку, чтобы похудеть. Поэтому и на него найдется аудитория», — выразила свое мнение актриса Мария Кравченко.

«Гениальный ход, гениальный пиар-ход. Браво! Ты открывай, конечно, ребятам чакры, потому что нам, артистам, без открытых чакр просто никуда», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Александр Розенбаум творческие чакры не раскрывает. Его бизнес более приземленный. Музыкант — совладелец сети пивных в Санкт-Петербурге.

«Это не бомжовое заведение, никогда оно им не было. Это никогда не было притоном и приютом алкоголиков. Туда приходят женщины тоже просто посидеть, поговорить», — подчеркнул он.

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Народный артист РФ делится: идею открыть подобное заведение он вынашивал долгие годы. Теперь Александр Розенбаум может проводить время в своей собственной пивной.

«Конечно, я не занимаюсь картошкой, сортами пива, брюквой и всеми остальными поставками. Этим занимаются специально обученные люди», — рассказал певец.

Розенбаум объясняет: в их с партнером работе есть четкое разделение. Певец отвечает за креативную составляющую.

«Я очень рад, когда люди мне иногда говорят: „Александр, мы вообще ваши песни не любим так. Но за это вам огромное спасибо“», — отметил он.

Певица Алсу — вполне процветающая бизнесвумен. Несколько лет назад она вместе с подругой открыла магазин одежды.

«Мы с подругой абсолютно сами все это рисуем, придумываем, отбираем ткани, следим за каждым шовчиком», — поделилась звезда.

Дмитрий Дибров признался, что тоже мечтает попробовать себя в роли дизайнера.

«Если бы кто-нибудь мне предложил поработать с этим делом. Я бы с удовольствием, конечно. Но не шил, я бы их придумывал скорее. Но это очень трудная работа», — заявил телеведущий.

Пока Дибров шьет только себя. Такое хобби у него появилось несколько лет назад после болезни.

«У меня инсульт был четыре года назад. И я понял, мне так врачи сказали, нужна мелкая моторика. А что это за мелкая моторика? Это когда иголку в нитку продеваешь. На старости лет сижу шью», — объяснил он.

Друзья и коллеги восторгаются талантом Диброва и намекают, что ему пора выходить на новый уровень. Вполне возможно, у него есть шанс вписать свое имя в историю не только отечественной журналистики, но и моды.