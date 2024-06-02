Другой мужчина? Таролог узнала причину развода певицы Алсу с мужем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов прожили в браке почти 20 лет. Несколько дней назад подтвердились слухи об их разводе, это стало настоящим шоком для поклонников пары и спровоцировало возникновение различных слухов.

Все сходятся в том, что причиной стала неверность супруга. Таролог Евгения Русинова сделала расклад на отношения между парой и рассказала 5-tv.ru, о чем поведали ей карты.

Шестерка Мечей указывает в раскладе на потерю смысла в совместном пути. Алсу и ее муж уже не могут быть вместе и каждый ищет для себя отдельные пути для движения. Десятка Мечей также подтвердила окончательный распад пары.

Нынешнее состояние и положение бизнесмена описывают три карты: Тройка Мечей, Семерка Жезлов и Восьмерка Мечей.

Если верить раскладу, то его терзают душевные муки из-за разбитого сердца, а голову заполняют тяжелые мысли, которые могут быть также связаны с делением совместного имущества.

Среди причин разрыва Шестерка Кубков указывает на ту связь, которая могла быть у мужчины с другими женщинами на стороне.

Но больше Евгения Русинова отметила Короля Кубков. Аркан не только описывает Абрамова в жизни Алсу, но и указывает, что сама певица могла влюбиться в другого. По мнению таролога, именно это послужило для артистки толчком, иначе бы не решилась на развод.

Десятка Мечей, Верховный Жрец и Рыцарь Кубков предсказывают для Алсу и ее мужа неминуемый распад семьи, что приведет к смене статуса и станет для них началом нового пути во всех сферах жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известная сваха и телеведущая Роза Сябитова высказалась о причинах развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.