До кишечных колик: зачем в творог подмешивают «мясной клей»

Большинство покупателей выбирают пачку творога в магазине лишь по марке производителя и сроку годности. Увы, этого недостаточно для организации правильного питания.

В твороге каких торговых марок обнаружили запрещенную добавку? И кто следит за качеством молочных продуктов на производстве? Как выявить фальсификат с помощью сковороды и фонарика? Что покажет лабораторная проверка творога? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Как следят за качеством творога на производстве

Санитарные правила на молочном заводе весьма строгие. Для прохода на производство нужно обязательно надеть халат, чепчик и бахилы. Причем даже закрытая бахилами обувь чистится в специальном аппарате. Руки обрабатываются спиртосодержащим раствором в специальном боксе. И это только первый барьер.

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Чтобы не допустить заражение творога патогенными бактериями, санитарную обработку также проходит все оборудование и производственная тара. А сырье изучают под микроскопом.

«Если будет вдруг испорченное молоко, то вам ничего не останется, как его утилизировать, уничтожить. Оно не пойдет в продукты», — объяснил директор молочного завода Владислав Чебурашкин.

Пастеризованное молоко поступает в огромные емкости. Еще их называют танки. Далее добавляется специальная закваска.

«При помощи закваски формируется зерно. Дальше оно разрезается, охлаждается, убирается сыворотка. И на выходе имеем зерненый творог, который помещается в холодильник и готов к фасовке», — уточнил Чебурашкин.

Какую опасную добавку нашли в твороге из магазина

Творог из магазина зачастую выглядит аппетитно. Но полезен ли он? Не всегда. В продукции популярных торговых марок был обнаружен крайне вредный ингредиент.

«В твороге выявлена микробная трансглютаминаза. Это так называемый „мясной клей“ — специальный фермент, полученный с помощью генномодифицированных организмов, который в России запрещен как пищевая добавка. Его нельзя использовать в продуктах питания», — рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Мясной клей» ускоряет процесс производства творога. Но для человека этот фермент представляет серьезную угрозу.

«Микробная трансглютаминаза влечет за собой развитие целиакии, то есть вызывает непереносимость глютена. Также есть данные, что трансглютаминаза может провоцировать развитие болезни Альцгеймера», — объяснила Завьялова.

Насколько велик риск отравиться творогом

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Сам по себе творог весьма полезен. Но при нарушениях на производстве и неправильном хранении он превращается в яд.

Авторы программы отправили на экспертизу три упаковки молочного продукта. Две купили в магазине, еще одну — у фермера. Результаты исследований шокируют. Два из трех образцов представляют угрозу для жизни.

Только более дорогой творог из супермаркета оказывается съедобным. А вот в дешевом обнаружили кишечную палочку, в фермерском тоже. А еще превышение количества дрожжей. Перекус таким продуктом может оказаться фатальным.

«До кишечных колик, до рвотного процесса, до повышения температуры и до больничной койки. И, возможно, с летальным исходом, но если там будет уже кишечная палочка О157», — заявила специалист лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Валентина Лобанова.

А что же так называемый фермерский или домашний творог? По мнению специалистов, с ним нужно быть еще более осторожным.

«У нас иногда очень любят покупать творог у бабушек. Считается, деревенский творог или фермерский. Где-то с рук, с лотка. Делать этого категорически не советую, потому что как только творог какое-то время постоит в тепле, в нем очень быстро начинают размножаться болезнетворные бактерии, и можно просто отравиться», — подчеркнула диетолог Елена Устинова.

Можно ли проверить творог в домашних условиях

В домашних условиях можно проверить творог как минимум на наличие растительных жиров. Пищевой технолог, профессор Дмитрий Еделев покажет, как это сделать. Для начала надо посмотреть, как творог поведет себя в горячей воде.

«Первый образец у нас дорогой. Второй образец тоже промышленный, но дешевый, эконом. И третий образец — это у нас так называемый фермерский», — перечислил доктор медицинских наук.

Хороший продукт должен плотным слоем пойти на дно.

«Первый образец — дорогой. Творог весь лежит на дне. Вода незначительно помутнела. Это свидетельствует, что это хороший творог. Второй: часть творога на дне, но большая часть растворилась. А вот фермерский, посмотрите, он весь всплыл на поверхность. Если творог всплыл на поверхность — это фальсификат», — рассказал Еделев.

Для следующего теста понадобится сковорода. На нее эксперт выкладывает по одной ложке каждого вида творога. Он обращает внимание, как при нагреве из дорогого начинают выделяться пузыри. Много влаги во втором образце. Фермерский при этом даже не шевелится.

«Хороший творог всегда начинает пениться. Именно не пузыриться, а пениться. Это влага, это не жир», — уточнил профессор.

Дешевый творог покрывается пленкой — плохой знак. А фермерский продукт до сих пор сухой. По словам специалиста, это подделка. Он как был рассыпчатым, так и остался.

И еще один простой способ выявления фальсификата. Технолог берет ультрафиолетовый фонарик.

«Великолепный цвет, желтенький. Смотрим второй, так называемый эконом-творог. Начинаем светить. Он белый. Это свидетельствует о том, что этот творог ненастоящий. В этом твороге находится какой-то растительный компонент, скорее всего, пальмовое масло. Третий фермерский образец вообще голубого цвета, посмотрите. Причем не просто голубого, он опалесцирует. Здесь есть большое сомнение, что это вообще творог», — поделился Еделев.

Как выбрать хороший и полезный творог

Несколько советов помогут избежать покупки некачественного молочного продукта.

Обращать внимание на срок годности. Самый длительный — до 30 дней при условии, что продукт находится в вакуумной упаковке.

Смотреть на состав и данные изготовителя. С осторожностью относиться к творогу, в маркировке которого не указаны координаты производителя и его фактический адрес.

Изучить цвет творога. Цвет настоящего творога — белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Другая окраска может свидетельствовать о наличии опасных веществ.

Важно запомнить: покупать продукт у незнакомых фермеров — это всегда лотерея, играть в которую категорически не рекомендуется.