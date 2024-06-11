Вместо китайских палочек — кишечная. Чем еще могут удивить суши? Насколько велик риск интоксикации после обеда в японском ресторане? Пройдут ли роллы из доставки и магазина проверку в лаборатории? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Какие паразиты содержатся в роллах и суши

Их заказывают на праздник. Ими перекусывают в обеденный перерыв на работе. Различные вариации суши — в топе популярности россиян. Однако порой в роллах находят совсем несъедобные ингредиенты.

Так, жители Орловской области едва не поужинали червями. Ресторан принес извинения. Но легче от этого не стало. Ведь ужас, который провоцирует один лишь вид этих паразитов, еще не самое страшное.

«Могут вызывать заболевания у человека… Со стороны желудочно-кишечного тракта, и требует медицинской помощи, иногда даже госпитализации», — рассказал гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Испорченные праздники и подорванное здоровье — вот чем обернулась любовь к восточной кухне для Севиндж Салмановой. До недавнего времени она любила иногда побаловать себя «Филадельфией».

«Пару раз в месяц я себе делаю такие дни, чтобы расслабиться: свечи, масочки, принять ванную. И решила такой день завершить роллами. Заказала доставкой на дом, постоянно у них заказываю, никогда проблем не было», — поделилась Салманова.

Но оказалось, что даже в проверенных местах можно нарваться на некачественную продукцию.

«Где-то спустя час у меня начались неприятные ощущения в животе. Такое, знаете, подкатывающее ощущение тошноты. И потом уже, когда прям рвота началась, я уже поняла, что отравилась», — уточнила жертва некачественных продуктов.

К счастью, госпитализация девушке не потребовалась. А вот результаты анализов, которые Севиндж сдала по совету лечащего врача, совсем не порадовали.

«Я пошла сдала анализы на гельминтов. И оказалось, у меня положительный был», — сказала она.

Любимые роллы Салмановой недавно проверило Роскачество и обнаружило в них целую россыпь микробов и бактерий. Это говорит о неправильном хранении и несоблюдении температурного режима. А еще о грубейших нарушениях правил гигиены.

«Кроме того, анализы показали, что во многих роллах есть колиформные бактерии, кишечная палочка (E.coli). Это признаки фекального загрязнения. Могут быть признаки того, что на производстве не соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Например, повар идет в туалет, не моет руки или не обрабатывает их дезсредством, или не надевает перчатки, не меняет перчатки», — объяснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Употребление закусок из рыбы и морепродуктов, которые не подразумевают термообработку, всегда несет дополнительные риски.

В Москве молодой человек умер после перекуса рыбным рулетом из доставки. Причиной смерти стал листериоз.

Листерии — опасные бактерии, которые содержатся в сырых продуктах, почве, грязной воде, желудочно-кишечном тракте и фекалиях животных. Низкие температуры не способны убить эти микроорганизмы. Только кипячение.

Насколько высок риск отравиться роллами

Эксперты программы решили проверить, действительно ли так легко что-то подцепить, перекусив азиатским блюдом. Одна порция популярных суши была заказана через службу доставки, а другая куплена в магазине. В лаборатории выяснилось, что роллы из доставки оказались смертельно опасны. В них эксперты нашли те самые листерии.

«Грамположительная палочка, которая является возбудителем листериоза у человека. Повышается температура, возникает диарея, рвотный рефлекс. До больничной койки», — уточнила специалист лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Валентина Лобанова.

Если с бактериями все понятно, то откуда в роллах берутся черви?

«Это именно тот паразит, который может быть обнаружен в морской рыбе. В частности, в селедке, икре селедки и других морепродуктах», — рассказал паразитолог Евгений Морозов.

По словам специалиста, наличие в роллах паразитов практически неизбежно.

«В данном случае речь идет об анизакидах. Они опасны рядом осложнений, могут паразитировать в кишечнике человека, вызывая целый ряд неприятных симптомов», — отметил паразитолог Евгений Морозов.

Но для человеческого организма представляют угрозу только их живые личинки.

Обеззараживание морепродуктов от личинок анизакид возможно замораживанием и нагреванием. Например, если охладить рыбу до минус 30 градусов по Цельсию или нагреть до плюс 60, все личинки погибнут в течение десяти минут.

Какую пользу для организма несут суши и роллы

Однако суши и роллы, приготовленные с соблюдением всех нормативов, это не только вкусно, но и полезно.

«Содержат рис. Он является источником белка и углеводов. В состав входят в основном сырая рыба, а также морепродукты. Это источник белка, а также полезных жирных кислот Омега-3, 6, 9. Кроме того, в морской рыбе содержатся многие витамины и микроэлементы», — перечислил гастроэнтеролог.

Не зря к блюду принято подавать васаби и имбирь. Эти продукты обладают антимикробными свойствами.

Как приготовить домашние роллы "Филадельфия" — вкусный рецепт

Чтобы точно быть уверенным в безопасности суши, лучше делать их самостоятельно. Самая распространенная ошибка — неправильное скручивание. Опытный шеф-повар показал мастер-класс.

«Мы приступаем к приготовлению, собственно, нашего ролла „Филадельфия“. Нам нужна половинка листа нори. Нам нужен рис. Он обязательно должен быть теплый», — начал приготовление бренд-шеф парка развлечений Даниил Бычков.

Для скручивания роллов понадобилась специальная циновка и пищевая пленка. Рабочую поверхность повар обернул пищевой пленкой и смочил водой полотно и руки, чтобы не приставал рис.

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«Берем наш рис (грамм 120) и мы его распространяем, растягиваем, скажем так, по нашему листику нори. Чем меньше риса, тем лучше. Мы распределяем равномерно. Работает правило большого пальца, как я называю. У нас здесь остается язычок, мы сверху должны оставить большой пальчик. Не заполняем его рисом. И также снизу мы должны перейти на большой палец больше риса положить», — объяснил бренд-шеф.

Для начинки он использовал сыр, авокадо и перышко зеленого лука.

«Теперь мы заворачиваем ролл. Берем, поднимаем его большими пальцами. Вот есть начинка, мы ее придерживаем. И этот, скажем, хвостик мы оставили для того, чтобы начинку прикрыть. Мы прикрываем ее и теперь заворачиваем ролл. То есть он внутри закрылся полностью у нас», — рассказал Бычков.

После шеф сверху поместил рыбу и немного подровнял, чтобы она приклеилась к роллу. Все готово.

Приготовление блюд японской кухни не требует много времени. Но здесь важна сноровка и четкое следование рецепту. Если обедать в ресторанах, следует выбирать только проверенные заведения с хорошей репутацией и внимательно смотреть, что принес официант.