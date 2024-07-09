В погоне за красивой улыбкой многие обращаются к услугам стоматологов-ортопедов, ведь именно опытные врачи способны помочь воплотить такое желание в жизнь. Сейчас существуют процедуры, способные безболезненно и достаточно быстро исправить даже самые непривлекательные зубы. Одной из таких услуг является установка винир или люминир.

Данные накладки придают улыбке эстетичности, делают ее жемчужно-белой, а зубы кажутся ровнее, чем есть на самом деле. О том, что такое виниры и люминиры, кому можно их устанавливать и что именно лучше выбрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-стоматолог Александр Михалев.

Что такое виниры

Виниры — это тонкие эстетические керамические накладки на переднюю часть зуба, которые помогают изменить его форму, размер, положение, а главное — цвет. Иными словами, виниры используют для того чтобы придать эстетичности улыбке.

Показаниями для установки виниров преимущественно становится неудовлетворенность пациента внешним видом зубов. Жалобы поступают на возрастную стираемость зубов, их пожелтение, сколы и многие другие факторы. Данные накладки ставят обычно на десять передних зубов, которые являются зоной улыбки.

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Виниры делятся на два типа — композитные и керамические. Можно сказать, что первый вид накладок похож на обычные пломбы на передней части зубов, в то время как керамические виниры изготавливаются лабораторно, что дает им ряд преимуществ.

«Это больше эстетичность, а также, самое главное для пациента, срок их службы. Срок службы керамических реставраций от 15 лет и более. Во всяком случае, как заявляет производитель. На самом деле срок службы виниров обусловлен лишь тем, как пациент за ними ухаживает и следит», — рассказывает врач-стоматолог.

Иными словами, если владелец винир будет пытаться расколоть зубами что-то твердое, то накладки прослужат в разы меньше. При правильном отношении они будут сохранять идеальное состояние от 15-ти лет и более.

Что такое люминиры

Люминиры являются одной из разновидностей виниров. Они отличаются своей ультратоноскостью, а также тем, что устанавливаются на зубы с минимальной прошлифовкой, либо вовсе вообще без обточки.

«Люминиры, виниры на рефракторе, композиционные виниры — все это виниры. Просто их разновидности», — объясняет эксперт.

Однако люминиры имеют и ряд недостатков. С их помощью нельзя кардинально изменить цвет зуба, поменять его положение и размер.

Люминиры, как и сами виниры, могут прослужить своему владельцу от 15 лет и более. Срок также зависит от эксплуатации накладок и следованию мерам предосторожности.

Установка виниров и люминиров при заболеваниях

Главным противопоказанием для установки как виниров, так и люминиров, являются большие кариозные поражение, воспалительные очаги в костной ткани, так называемые периодонтиты, бруксизм, то есть скрежетание зубами во сне и другие заболевания, которые могут привести к разрушению накладки, либо же к ее краткосрочной службе.

Важно понимать, что накладки являются определенным защитным слоем, ведь в с той стороны, где зуб покрыт керамикой, нет негативного температурного воздействия, а химические раздражители его не повреждают. Однако не стоит забывать, что обратную сторону виниры и люминиры не покрывают, а значит зуб может пострадать.

Некоторые думают, что если поставить виниры или люминиры, то кариес никогда не появится. Однако это заблуждение. Заболевания удастся избежать лишь в том случае, если не забывать о гигиене полости рта, правильно использовать зубные щетки и другие необходимые для здоровья принадлежности. В противном случае с незащищенной стороны зуба могут начать развиваться кариозные поражения.

Как долго устанавливаются виниры и люминиры

Сроки установки виниров зависят от изначального состояния зубов и полости рта пациента. Важно помнить, что виниры устанавливаются только на здоровые зубы. Срок установки составляет порядка 7-10 дней.

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Люминиры требуют меньше времени для установки. В среднем провести все манипуляции удается за 1-3 дня.

Что часто не говорят клиенту при установке накладок

Есть некоторые вещи, о которых порой стоматологи не предупреждают своих клиентов заранее.

«А именно то, что виниры с нами навсегда. То есть если поставили когда-то виниры, люминиры и любые другие, то через какое-то время просто их снять, убрать не получится. То есть виниры с нами на всю жизнь», — предупреждает эксперт.

Как известно, при должном уходе накладки сохраняют идеальное состояние более 15 лет. Однако срок службы также зависит и от материала для фиксации виниров и люминиров.

«Нет ничего вечного в жизни. И цемент, на который фиксируется сам винир, может через 15, может быть, 20 лет продеградировать и произойти расфиксация винира», — предупреждает врач.

Если же случай не совсем запущенный и винирам удалось остаться сохранными, то стоматолог может их просто почистить, подготовить зубы и заново зафиксировать накладки на новый цемент.