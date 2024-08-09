Тайны и легенды города из Золотого кольца России: что скрывают стены Суздаля

Суздаль — это уникальный город, расположенный на берегу реки Каменка во Владимирской области России. Он известен своими древними храмами, красивыми деревянными зданиями и атмосферой древней Руси.

Здесь же можно увидеть более 200 памятников архитектуры, среди которых такие знаменитые места как Спасо-Евфимиев монастырь, Покровский собор, музей деревянного зодчества и многое другое.

Также в Суздале проводится множество культурных мероприятий и фестивалей, с древнерусской музыкой, народными гуляньями и ремесленными выставками. Этот уютный и живописный город оставляет незабываемые впечатления и является местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Совсем неудивительно, что такое место окутано множество тайн, легенд и поверий, скопившихся за целое тысячелетие. Воинственные атаманы, заточение царевен, проклятия и многое другое — все это хранят в себе древние стены монастырей, соборов и крепостей.

Когда появился Суздаль — неразгаданная тайна

Ученые до сих пор не могут определить точную дату, когда был основан город — например, по сведениям венгерских средневековых хроник, основание Суздаля относится к 80-м годам IX века.

А русский историк Василий Татищев в своей работе «История Российская», изданной в 1768 году, утверждал, что Суздаль был основан в 982 году и связывал это событие с именем Владимира Крестителя. Историк опирался на два источника: Степенную книгу и хронику Матея Стрыйковского, однако эти исследования не подтверждают эту дату.

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В более поздних летописных сводах Суздаль впервые упоминается в связи с походом князя Владимира Красно Солнышко в земли Северо-Восточной Руси в 982 году. По данным летописных сводов, спустя два года князь крестил город.

Записи на стенах местных храмов указывают на возможность основания города в 990 или 997 годах, но сами эти надписи относятся к XVII веку.

Один исследователь обнаружил 999 год как первое упоминание Суздаля в «скрытых текстах» новгородских летописей. Другой ученый поднимал вопрос о дате восстания волхвов, предполагая, что оно могло произойти в 1032 году, а не в 1024-м, когда на Суздальской земле был голод.

Наконец, еще одна летопись рассказывает о строительстве укреплений в Суздале в 1192 году, когда правителем Владимиро-Суздальской земли был Всеволод Большое Гнездо.

Но несмотря на все эти разногласия — день города суздальцы отмечают в период с 9 по 11 августа и считают, что город был основан именно в 1024 году.

Рассуждения археологов

Существуют не только письменные, но и археологические источники. В результате многолетних раскопок были обнаружены значимые для истории свидетельства о зарождении Суздаля.

Артефакты укрепленного центра, который демонстрирует признаки городского поселения, относятся к первым десятилетиям X века, что на целый век предшествует восстанию волхвов. Современные археологи до сих пор продолжают исследовать окрестности города в поисков ответов на все свои вопросы.

Одним из выводов ученых является утверждение, что город сформировался в начале X века в центральной части плодородного региона. Перед укрепленным славянским поселением существовал небольшой мерянский анклав. С ним одновременно начали образовываться и сельские поселения.

В те времена поселки имели значительные размеры примерно в три-четыре гектара, и в среднем насчитывали около 150 жителей, среди которых были как местные финно-угры, так и славяне из северо-западных регионов Руси, а также представители скандинавов. Суздаль стал центром сельских территорий, приобретая функции административного, военно-политического и торгового узла в X — первой половине XI века.

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Восстание волхвов

Празднуя тысячелетие города, невозможно не обратиться к первому упоминанию о Суздале, найденному в самой ранней летописи — «Повести временных лет». Существует отрывок, в котором летописец описывает события 1024 года нашей эры (или 6532 года от сотворения мира, согласно старому летоисчислению).

Перевод на современный русский язык выглядит примерно так: «В этот же период волхвы восстали в Суздале, нападая на состоятельных граждан, подстрекаемые дьявольским воздействиям и злыми силами, заявляя, что у них имеются скрытые запасы. В стране царил великий мятеж и голод; люди потянулись по Волге в Булгарию (историческое гос-во в Среднем Поволжье и бассейне Камы, существовавшее с X по XIII век — Прим. ред.), чтобы привести с собой хлеб, и вновь обрели силы. Узнав о волхвах, Ярослав отправился в Суздаль; он поймал волхвов и, отделив одних, изгнал их, а других казнил. Он произнес такие слова: «Бог наказывает за грехи, посылая голод, мор, засуху или другие бедствия на любую землю, в то время как человек не имеет знания об этом».

Начать, пожалуй, стоит с объяснения кто такие волхвы. Это служители дохристиянских культов — маги, жрецы-колдуны и прорицатели из древней славянской мифологии. Они имели способности к предсказаниям, лечению, обращению с природными явлениями, а также занимались магическими практиками.

Волхвы играли важную роль в обрядовых церемониях, а также в жизни общества, пользуясь большим авторитетом и уважением.

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Дело было вот в чем — местные земледельцы столкнулись с неурожаем из-за засухи. Суздальцам грозил голод, поэтому разъяренные жители потребовали от волхвов выяснить кто виноват в гибели посевов.

Но вместо ответов на вопросы горожан, «по дьявольскому наущению и бесованью» колдуны начали подстрекать людей к восстанию. Кого они атаковали? Историки до сих пор спорят об этом.

В советский период исследователи рассматривали данный «мятеж» как начало антифеодальных восстаний бедных слоев населения против состоятельных. С течением времени эта точка зрения подверглась критике.

Но если прочитать описание других подобных бунтов, которые проходили в Киеве, Новгороде, Ростове в XI столетии, то по всем признакам, языческие священнослужители обвиняли во всем женское чародейство. Поэтому они пытались истребить «богатых ведьм», которые, как они утверждали, «прячут хлеб и вызывают голод».

Правда, волхвам не удалось полностью насладиться своим властвованием над мятежными толпами. Ростово-Суздальская земля в то время была лишь окраиной владений киевского князя Ярослава Мудрого, который вскоре прибыл в город со своим войском. Взяв в плен жрецов, князь казнил особо буйных, а остальных изгнал из города.

После подавления восстания князь обеспечил суздальцев хлебом от волжских булгар (тюркские племена, которые с IV века населяли степи Северного Причерноморья до Каспия и Северного Кавказа — Прим. ред.), и угроза голода прошла.

Основной вывод для тех, кто исследует исторические корни Суздаля, состоит в том, что в летописном повествовании о «восстании волхвов» речь идет не о создании города, а о значительных событиях в уже существующем населенном пункте. А значит, Суздаль возник гораздо раньше, чем это может показаться.

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Проклятие Соломонии

Расцвет Покровского монастыря в Суздале пришелся на XVI–XVII века. Именно в этот период формировался современный облик его фасада. Монастырь был известен как место заключения опальных цариц, княжен и членов влиятельных аристократических семей Московского государства. Многие из этих женщин были похоронены в подвальной части Покровского собора.

Соломония Сабурова, жена царя Василия III, была одной из первых знатных женщин, которую отправили в Суздаль. По преданию, государь обвинил ее в бесплодии, чтобы жениться на полячке Елене Глинской. Чтобы церковь согласилась с разводом, Василий III щедро наградил церковников и потратил огромные деньги на строительство монастыря.

В итоге Соломонию принудительно постригли в монахини под именем Софии. Царица сопротивлялась воле своего мужа, заявляя, что Бог все видит и отомстит ее гонителю.

После этого патриарх Иерусалимский Марк предсказал Василию III, что если он вступит во второй брак, то «породит злое чадо», которое принесет мир в жестокость. Как известно у царя родился сын Иван, получивший впоследствии прозвище Грозный.

Спустя несколько месяцев после пострига пошли слухи, что оказывается Соломония была уже беременна, когда ее сослали в монахини, и что в монастыре она родила сына Георгия.

Однако бывшая царица скрыла ребенка и заставила окружающих поверить, что младенец погиб. Даже представила фальшивое захоронение, в котором на самом деле лежала обычная кукла, и ее бывший муж принял это на веру.

Женщина скончалась через 17 лет после пострига и ее похоронили в подклете Покровского собора, затем она была канонизирована. К ее мощам до сих пор приезжают паломники, молясь за исцеление и дарование детей у святой Софии Суздальской.

Царевич-атаман

По всей Волге люди знают имя Кудеяра. Одни говорили, что он был разбойником, грабившим людей, другие утверждали, что он был барином, скрывающимся от царского гнева, а третьи уверяли, что он был братом самого Ивана Грозного.

Боясь за судьбу своего сына и возможной мести со стороны бывшего мужа и его новой жены, Соломония заявила, что ее сын Георгий умер, и даже организовала постановочные похороны.

В 1934 году во время реконструкции Покровского монастыря археологи обнаружили надгробие, под которым была найдена тряпичная кукла в расшитой жемчугом рубашке. Этот артефакт сейчас хранится в исторической экспозиции музея в Суздале.

Некоторые ученые считают, что эта кукла может быть связана с рождением сына Соломонии. Однако судьба единокровного брата Ивана Грозного, законного наследника престола, остается загадкой до сих пор.

По легенде, царевича Георгия вывезли в Керженские леса, где он был воспитан в лесных скитах. Впоследствии он стал известным разбойником по имени Кудеяр, который грабил богатые обозы.

Кудеяр собрал храбрых соратников и вместе с ними совершал нападения на купцов и бояр. В результате они награбили уйму сокровищ: золото, серебро и драгоценные камни. Часть украденного он раздавал нуждающимся, а остальную хранил в своей пещере.

Согласно легенде, Кудеяр до сих жив и охраняет свои сокровища в землянке, сокрытой в горе. В течение дня это убежище остается невидимым, но ночью огромная птица прилетает туда и клюет голову Кудеяра до самого мозга, улетая на рассвете.

Уже несколько веков он обречен стеречь свои сокровища и несет наказание за свои злодеяния. В его укрытии лежит краюха хлеба, которая никогда не кончается.

По другим поверьям, Кудеяр, якобы, спрятал свои драгоценности под защиту на 200 лет. Этот срок уже прошел, и теперь клады должны быть раскопаны нечетным количеством работников.

Золотой ключ от железных дверей сокровищницы находится в Симовом роднике, доступ к которому получит лишь тот, кто осушит этот источник или черпнет воду из Ужиного озера. Местонахождение этого озера остается тайной.

Рассказы о разбойнике Кудеяре были популярны во всех южных и центральных российских губерниях, от Смоленской до Саратовской.

Сестра царевича Дмитрия

Евдокия Сабурова, первая супруга царевича Ивана Ивановича, потомка Ивана Грозного, также прожила свою жизнь в монастыре, однако там она обладала определенными привилегиями.

Спустя некоторое время после свадьбы, Иван Грозный заставил сына отослать Евдокию в монастырь и во второй раз жениться. Все дело в том, что девушка повторила судьбу своей родственницы Соломонии — ее обвинили в бесплодии.

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Здесь мнения историков разнятся — есть версии, что Иван IV избавился от невестки после ссоры, а не из-за проблем царевны и царевича в зачатии наследника. Причина конфликта до сих пор остается загадкой.

Несмотря на свое заточение, у Евдокии Богдановны были собственные поместья: деревни Бережок и Быково, лесные проплывы, рыболовные места и места для охоты на бобров. Она имела свою келью, персонал и служителя по имени Иван Прошин. Поэтому пребывание в монастыре для нее было уже не столь печально, как могло быть.

В 1608 году, когда польское войско захватило Суздаль, Евдокия расширила свои владения, признав Лжедмитрия своим братом, царевичем Дмитрием. В знак благодарности Лжедмитрий предоставил ей деревню Лопатницы, которая была родовым поместьем Ивана Шуйского, русского князя, потомка суздальских нижегородских князей. Смерть настигла Евдокию Богдановну 28 ноября 1614 года. Все ее вотчины достались Покровскому монастырю.

Зачем приезжать в Суздаль

Суздаль входит в Золотое кольцо России и является его жемчужиной. Сюда круглый год едет непрерывный поток туристов. Расположенный всего в 200 километрах от шума и суеты Москвы, этот город переносит своих гостей в далекое прошлое.

Здесь словно замерло время, что позволяет любому желающему воссоединиться с богатым историческим наследием России. Пейзажи очаровывают своей первозданной красотой, а архитектурные постройки позволяют вживую посмотреть на то, как жили люди несколько веков назад.

Суздаль зарекомендовал себя не только как туристическая жемчужина, но и как любимое место кинематографистов. Его уникальные виды послужили вдохновением для создания таких легендарных фильмов, как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи» и «Сказ про Федота-стрельца».