Туристам на заметку: курортный сбор введут еще в четырех регионах России

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Курортный сбор будет введен еще в четырех регионах России

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Вырученные средства планируют направить на развитие инфраструктуры городов.

У туристов, которые путешествуют по России, появится дополнительная статья расходов. Еще в четырех регионах страны планируют ввести курортный сбор. Он начнет действовать в Карелии, Алтайском крае, Владимирской и Вологодской областях.

Принцип такой же, как и в Петербурге, где постояльцы отелей дополнительно платят по 100 рублей за каждые сутки пребывания. При этом размер сбора каждый регион вправе устанавливать самостоятельно.

Если за отдых в Суздале налог такой же, как и в городе на Неве, то в Карелии и Алтайском крае он будет вдвое меньше — 50 рублей, а в Вологде ставка составит 1% от стоимости проживания и будет постепенно расти на процент в год. Вырученные средства направят на развитие инфраструктуры курортов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сохранить деньги и время в путешествии. Несколько простых правил помогут туристу обезопасить свой бюджет.

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