Обманчивая выгода: почему летом нельзя заливать воду в бачок стеклоомывателя

Каждое третье ДТП на российских дорогах — это наезд на пешехода. Только за прошлый год случилось больше 20 тысяч таких аварий. Самые частые причины — плохое освещение вблизи переходов и грязное лобовое стекло.

Какая омывайка лучше справится с грязью и маслянистой пленкой? Как убедиться в ее безопасности для форсунок? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие варианты омываек предлагают магазины

Обзор дороги заметно ухудшится, если засорились распылители стеклоомывающей жидкости — жиклеры. Автоблогер Сергей Петров объясняет: так бывает, когда в теплое время года в бачок заливают обычную воду.

«Вода содержит в себе соли, известь. Это все может отложиться на внутренних частях, которые моют стекло. То есть на жиклерах, на трубках и на моторчике, который может выйти из строя», — рассказал он.

Поэтому даже летом эксперты советуют использовать специальную омывайку, которая не забьет форсунки. Правда, стоят такие составы недешево — минимум 300 рублей за бутылку. А расходуется жидкость очень быстро. На старых или бюджетных автомобилях иногда дешевле заменить систему распыления, чем тратить деньги на автохимию.

«Есть машины, у которых моторчики — 500-700 рублей, жиклеры — по 20-100 рублей. Можно просто раз в два года или в год, если засорится от воды, это все поменять, и никаких проблем», — уточнил специалист.

Но на рынке есть и специальные концентраты. Стоят они примерно столько же, а хватит средства надолго. Авторы программы решили протестировать два таких стеклоочистителя. Из маленького пузырька жидкого концентрата в итоге получится 50 литров готового раствора. Но еще более экономичные — омывайки в таблетках.

«За 350 рублей вы получаете 20 таких таблеточек. Это 80 литров готовой стеклоомывающей жидкости», — отметил Петров.

Как проверить жидкость омывателя дома

Автоэксперты предупреждают: если нарваться на некачественный концентрат, он может выпасть в осадок. Такой раствор забьет форсунки еще быстрее, чем обычная вода.

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«Перед первым использованием не заливайте сразу эту жидкость в бачок, а проведите эксперимент. Разведите дома, поставьте на день-два и посмотрите, выпал ли осадок», — посоветовал специалист.

Таблетка концентрата отправляется в холодную воду. Для получения готового средства придется запастись терпением, ведь ей понадобилось 30 минут, чтобы раствориться. По словам экспертов, если чуть подогреть воду и при этом помешивать раствор, то получится ускорить процесс. А вот жидкий концентрат приятно удивляет.

«У данного концентрата очень удобная мерная часть, которая при нажатии наполняется до нужного объема», — отметил автоблогер.

Так что дополнительные мерные стаканчики или шприцы не понадобятся. При этом даже в холодной воде этот образец растворяется быстро.

После авторы программы оставляют растворы при комнатной температуре на 24 часа. Осадок не появляется, значит, можно использовать.

Как разные составы справляются с грязью и пленкой на лобовом стекле

Самое время проверить, как составы справляются со своей главной задачей. Специалист обозначает на лобовом стекле квадрат 30 на 30 сантиметров, заливает его искусственной грязью и дает ей подсохнуть.

Первой в ход идет готовая омывайка за 300 рублей. Чтобы очистить небольшой участок, приходится семь раз распылять средство.

Теперь бачок нужно промыть водой и повторить эксперимент с растворами из концентратов. Результат аналогичный.

Пока разницы между средствами никакой. Но на автомобиле скапливается не только обычная грязь. Испарение масла, бензина или битума оставляют на лобовом стекле разводы и пленку. Убрать их обычной водой точно не получится.

«Стеклоомывающая жидкость должна справляться с маслянистой жировой пленкой. Поэтому нанесем растительное масло на стекло. Половина лобового стекла у нас сейчас в масле. Посмотрим, как справится готовая стеклоомывающая жидкость», — рассказал Петров.

На этот раз расход у всех образцов заметно увеличивается. Чтобы избавиться от масла с помощью готовой автохимии, приходится 13 раз нажать на распылитель. Такой же результат и у омывайки из жидкого концентрата. А быстрее всего удается очистить стекло с помощью средства в таблетках. Уходит всего девять распылений.

«На самом деле я удивлен. Концентрат в таблетках справился с жиром и грязью лучше всего. И он выгоднее других вариантов», — заявил автоблогер.

Получается, переплачивать за готовый стеклоомыватель точно не стоит. Выгоднее по той же цене купить концентрат и приготовить в десять, а то и в 20 раз больше омывающей жидкости. Причем самым эффективным и экономичным в экспериментах оказался образец в таблетках. Главное, приготовить раствор заранее и убедиться, что в бутылке не выпал осадок.