Поставить жизнь на кон: разрушительные последствия игромании

Порочный круг в мире азартных игр: стресс, долги, обман и одиночество. Возможно ли побороть игровую зависимость?

Психическое расстройство, последствия которого могут быть катастрофическими как для самого человека, так и для его окружения. Финансовые проблемы, душевные расстройства, социальная изоляция — все это лишь часть того, с чем приходится сталкиваться лудоманам. Каковы основные черты поведения таких людей и почему азартные игры могут стать опасной страстью эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Что такое лудомания

Лудомания или игромания — это психическое расстройство, проявляющееся в неконтролируемом влечении к азартным играм. Начавшись, как безобидный интерес, она быстро перерастает в навязчивую потребность играть.

Люди, страдающие данным заболеванием, часто теряют контроль над своим поведением, ставя азартные игры выше важных жизненных аспектов: работы, семьи и дружбы.

Лудоманы могут тратить значительные суммы денег, надеясь на удачу, хотя в большинстве случаев это приводит к финансовым проблемам и долговым ямам.

Как и другие зависимости, лудомания включает в себя ряд характерных признаков:

— постоянные мысли об игре;

— стремление вернуть потерянные средства;

— игнорирование негативных последствий.

В результате больной оказывается в порочном круге: азартные игры становятся средством побега от стресса и депрессии, а не источником радости.

«Различают несколько стадий заболевания. Первая — когда человек играет без долгов и на свои деньги, то есть присутствует некая иллюзия управляемости. При второй стадии используются уже чужие или заемные деньги, кредиты, применяются разные мошеннические схемы, как выманивать деньги на игру у людей. Третья стадия — это тяжелейшая депрессия, когда человек пытается забыться и перемещается в область фантазии где представляет, как он наконец отыграется», — поясняет Василий Шуров.

Поведение и проблемы лудоманов

Люди, страдающие от игровой зависимости, часто проявляют определенные черты в своем поведении, которые можно наблюдать у типичного лудомана.

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Те, кто склонны к азартным играм, зачастую ищут именно острые ощущения и адреналин, которые они получат от риска. Для них игра становится способом не только развлечься, но и испытать сильные эмоции. Однако часто возникает привыкание к этому состоянию, и игроки могут искать все более захватывающие виды азартных развлечений или повышать ставки.

Такие люди также часто убеждены в том, что их ждет большой выигрыш, который решит все проблемы. Им может казаться, что следующая попытка принесет богатство, даже если предыдущие заканчивались неудачей. Такая иллюзия быстрого обогащения становится одной из основных причин, по которым люди попадают в плен азартных игр.

Лудомания наносит серьезный удар и по психическому здоровью человека. Постоянный стресс, вызванный регулярными финансовыми потерями и неуверенностью в завтрашнем дне, приводит к развитию депрессии, тревожных расстройств, а в некоторых случаях — даже к суицидальным мыслям.

«Лудомания — это очень опасное состояние, которое дает самый высокий риск суицидов, депрессии, тревожных расстройств, и заставляет участвовать в различных криминальных историях. Поэтому фон настроения у таких пациентов тревожный, они постоянно ищут средства и одержимы бредовой идеей, что они отыграются. Вначале идея навязчивая, потом становится сверхценной, а затем в чистом виде бредовой», — комментирует психиатр.

Еще одним из ключевых аспектов поведения игромана является их склонность к отрицанию проблемы. Они часто скрывают от окружающих свою одержимость и убеждены в том, что могут легко контролировать ситуацию. При этом, даже сталкиваясь с негативными последствиями азартной игры, они отказываются видеть и признавать свою зависимость.

Также для многих лудоманов такие «игры на удачу» становятся способом справиться с депрессией, стрессом или другими негативными эмоциями. Кажется, что во время игры они забывают о своих проблемах и находят временное облегчение. Однако по мере развития зависимости их эмоциональное состояние только усугубляется, что приводит к замкнутому кругу проблем.

Иными словами, разрушительное воздействие лудомании охватывает все аспекты жизни. Игроки начинают терять работу, из-за частого отсутствия и сосредоточенности на ставках. Личные отношения распадаются, семьи разрушаются, а друзья теряются, поскольку зависимый человек часто оказывается в изоляции от социума.

Жизнь здоровых людей рядом с лудоманами

Соседство здоровых людей с лудоманами, может быть невероятно сложным и тревожным.

Одной из основных проблем является эмоциональное и психологическое напряжение. Постоянный стресс, беспокойство за благополучие зависимого человека, чувство беспомощности и обиды — все это оказывает огромное давление на психику окружающих.

Плюс ко всему, супруги, дети и другие родственники вынуждены страдать из-за потери семейного бюджета, что ведет к конфликтам, разладу и иногда даже разрыву отношений.

Частые ссоры, ложь, обман и недоверие становятся центральными эмоциями в жизни людей.

«Жизнь здоровых людей рядом с лудоманами невозможна, потому что они разоряют семьи. Их достаточно быстро начинают преследовать кредиторы, люди продолжают лгать и выносить все из дома. Это наркоман, помноженный на 100 по степени проблемы, по степени лживости», — уверен специалист.

Отличается ли лудомания от зависимости от алкоголя или наркотиков

Главное отличие между лудоманией и зависимостью от алкоголя или наркотиков заключается в объекте зависимости. Если зависимость от спиртного или наркотиков связана с употреблением определенных веществ, то лудомания связана с игровой деятельностью. Кроме того, отличается и внутреннее состояние. При лудомании у человека могут возникать аффективные расстройства, стресс, депрессия, а при зависимости от веществ — физическое и психическое расстройство вследствие их отмены.

«Есть люди с определенными норадреналиновыми и дофаминовыми рецепторами, которым нужен азарт. Часто это проявляется в подростковом возрасте. В целом подростки, у которых лобные доли еще незрелые, не могут прогнозировать последствия, поэтому чаще втягиваются в игровые схемы. Кроме того, реклама, продвигающая ставки также направлена на подростковое поколение. Статистически это не сопоставить с алкоголизмом и наркоманией», — считает эксперт.

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Но, несмотря на значительные различия, лудомания и зависимость от алкоголя или наркотиков имеют и ряд сходств. В обоих случаях зависимые люди могут испытывать трудности в управлении своим поведением и принятии рациональных решений. Также, как и при зависимости от веществ, игроманы могут терять интерес к другим сферам жизни, семейным и социальным отношениям, работе, заботе о здоровье. Оба вида зависимостей приводят к одним и тем же проблемам.

«Если алкоголь и наркотики разрушают и психику, и тело, иногда люди быстрее погибают от передозировок, от различных соматических осложнений, то, конечно, игромания полностью деформирует психику. Игроки становятся абсолютно лживыми, непредсказуемыми, превращаются в насосы по перекачиванию денег», — сообщает нарколог.

В чем заключается лечение и реабилитация

Лечение лудомании начинается с понимания причин, лежащих в основе этой зависимости. Например, часто игровая зависимость развивается на почве депрессии, низкой самооценки, одиночества или одержимости желания быстрых денег. Чтобы эффективно бороться с этим недугом, необходимо применить комплексный подход, включающий психологическую помощь, поддержку близких и, в некоторых случаях, медикаментозное лечение.

«Человек приходит в реабилитационный центр, где работают по принципу 12 шагов. Параллельно стабилизируется психическое состояние, возможно, с применением соответствующих препаратов», — отмечает Василий Шуров.

В рамках реабилитационной программы «12 шагов» каждая фаза направлена на решение конкретных задач:

На начальном этапе специалисты центра проводят анонимные беседы с пациентом;

Следующей целью становится формирование веры в возможность выздоровления и возвращения к нормальной жизни;

На третьем этапе внимание психологов сосредоточено на помощи в преодолении эгоизма и упрямства, которые мешают исцелению;

Затем пациенту необходимо осознать свое прошлое и последствия своих действий, связанных с зависимостью;

Пятая ступень представляет собой более трудное испытание — человеку необходимо признать свои ошибки и осознать чувство вины перед собой и окружающими;

На шестом этапе важно, чтобы пациент четко осознал свою проблему и осознанно подготовился к борьбе с зависимостью. Успех на этой стадии является определяющим для восстановления личности и эффективности дальнейшего лечения;

Седьмой этап заключается в укреплении стремления к изменениям и активному преодолению зависимости;

На восьмом этапе методики «12 шагов» важно осознать вред, причиненный родным и друзьям, а также разработать подробный план искупления;

Девятый этап — один из самых трудных, так как здесь необходимо реализовать ранее разработанные планы;

На десятой ступени акцент делается на работу над личными качествами, формируя навыки самоконтроля для предотвращения рецидивов;

Одиннадцатая стадия подразумевает поиск собственных талантов и увлечений, в которые можно будет вложить энергию и духовные силы после очищения от зависимости;

Наконец, двенадцатый шаг включает в себя полное восстановление социальных связей, установление отношений с окружающими и желание делиться опытом с теми, кто сталкивается с аналогичными проблемами.

Стоит отметить, что лечение и реабилитация от лудомании требуют индивидуального подхода и комплексной работы с пациентом. Эффективная терапия помогает людям восстановить контроль над действительностью и вернуть удовлетворение от жизни вне азартных игр.

Также важно понимать, что осознание проблемы — первый шаг к выздоровлению.