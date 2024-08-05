Темная сторона вейпа: как здоровый человек становится инвалидом

Использование «электронок» стало популярным среди молодежи, однако многие не осознают, что эти устройства могут содержать опасные вещества, которые приводят к смертельным заболеваниям.

В последнее время внимание людей привлекает проблема накопления токсичных металлов в организме подростков, использующих вейпы. Специалисты отмечают, что в паре, выделяемом электронными сигаретами, могут содержаться свинец, уран и другие вредные вещества, которые попадают в легкие и с током крови распределяются по всему организму. Подростки, чья физиология еще формируется, особенно уязвимы к воздействию этих токсинов.

Какие металлы накапливаются в организме курильщика «электронок», что происходит с легкими и безопасно ли это для пассивных курильщиков, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Почему курение «электронок» стало модным

Курение вейпов и «электронок» стало популярной альтернативой традиционным сигаретам, однако у них также есть свои негативные последствия для здоровья. Несмотря на то, что производители часто рекламируют подобные устройства как более безопасные, врачи утверждают, что они не лишены рисков.

«Электронные сигареты и вейпы — это маркетинговый ход табачных компаний. Все это — средства доставки никотина в мозг. Более того, за счет солевого никотина идет удар по гортани. И по факту это не средство для бросания сигарет, а средство усугубления зависимости», — утверждает Василий Шуров.

«Мода — это результат маркетинга. Если вы посмотрите, где их продают, то это самое центральное место в торговом центре. Очень красивый персонал, который предлагает попробовать устройство с разными ароматами, вкусами и дизайном», — считает врач-психиатр.

На первый — это удобный девайс, которым можно в любой момент воспользоваться, выглядит стильно, модно и современно. И если содержимое там не сгорает, а тлеет, то кажется, что вреда будет меньше. Но на самом деле это заблуждение, а вейпы и электронные сигареты наносят непоправимый вред здоровью.

Почему курить электронки и «парить» так вредно

Курение электронных сигарет стало популярным среди молодежи и взрослых, однако это не означает, что оно безопасно. Миф о том, что вейпинг не приносит вреда организму, активно распространяется, но исследования по всему миру показывают обратное. Электронные сигареты содержат множество химических веществ, включая никотин, который вызывает зависимость и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

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Долгосрочные последствия вдыхания паров остаются недостаточно изученными, однако уже известны случаи развития респираторных заболеваний, воспалений легких и других проблем, связанных с дыхательной системой.

«В перспективе возникает воспаление, и здоровая функциональная ткань заменяется соединительной. Формируется дыхательная недостаточность. Повышается сопротивление в кровеносной системе. Соответственно, гипертрофируются правые отделы сердца и возникает сердечная недостаточность. Так здоровый человек становится инвалидом, который не может полноценно дышать», — предупреждает эксперт.

Также специалист уточнил, что риск заболеть раком легких в 20 раз выше именно у курильщиков. У людей, которые не курят, он фактически равен нулю. Но благодаря курильщикам рак легких занимает значительное место в структуре смертности от онкологии.

Вдобавок, ароматизаторы, используемые в электронных сигаретах, могут быть токсичными, что приводит к дополнительным рискам для здоровья. Например, диацетил, который провоцирует тяжело протекающий альвеолит (воспаление зубной лунки — Прим.ред).

Кроме того, Василий Шуров считает, что жидкость без никотина — это все демагогия. В вейпах и электронных сигаретах он все-таки присутствует и очень часто обозначается номинально.

«Мы видим огромное количество передозировок у детей, которые употребляют жидкости с никотином, а затем попадают с психозами в клинику», — добавил нарколог.

Одновременно с этим, в жидкостях для вейпов зачастую присутствуют различные химические соединения, такие как формальдегид и ацетальдегид, которые могут также вызывать хронические заболевания, например, кашель.

«Хронический кашель неизбежен у всех курильщиков вследствие того, что дыхательная система не приспособлена под дым или пар. Разрушаются мерцательные эпителии, отвечающие за очищение. Разрушается сурфактант, поддерживающий альвеолы в нужном тонусе. Повреждаются сосуды, идет непрерывное воспаление, образование мокроты. Это все нужно откашливать. Поэтому курение и парение поддерживают воспаление. А уже оно вызывает продукцию слизи и гноя. Все это затекает в кашлевые рецепторы и кашель становится непрерывным — это расплата за глупость», — рассказывает специалист.

Также врач отметил пропиленгликоль и глицерин, которые хоть и являются пищевыми добавками и наличествуют в составе жидкости электронных сигарет, но также вызывают воспаление, повреждение дыхательной системы и дают очень много аллергических реакций при вдыхании, поэтому перегружают печень и почки, которые вынуждены это все выводить из организма.

А еще эти девайсы периодически взрываются. Поэтому вред в целом организму наносится критический.

Какие металлы накапливаются в организме курильщика «электронок»

Эксперты не раз сообщали, что во время нагревания жидкости для вейпа возможно выделение токсичных металлов, которые проникают в организм через легкие.

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Например, свинец может поступать в вейпы через электроды и компоненты устройства. Его накопление в организме вызывает множество проблем. Так, он известен своими нейротоксическими свойствами и может вызвать нарушения в когнитивном развитии, снижая интеллектуальные способности и уменьшая уровень концентрации.

Уран, хоть и встречается в меньших количествах, также представляет серьезную опасность, включая риск возникновения онкологических заболеваний в будущем.

Эти металлы могут накапливаться в организме подростков, чьи системы все еще находятся в стадии развития. В результате, долгосрочное воздействие токсичных веществ может негативно сказаться на их физическом и психическом благополучии.

«Все это будет накапливаться, потому что с курением это попадает легко, а вот выводится из организма с разной степенью скорости. И многие тяжелые металлы опасны тем, что вызывают хроническое отравление и именно от них очень тяжело избавиться», — сообщает Василий Шуров.

Безопасны ли вейпы для пассивных курильщиков

Пассивные курильщики, вынужденно вдыхающие пары вейпов, сталкиваются с множеством угроз для здоровья. Врачи утверждают, что даже кратковременное вдыхание дыма может вызвать серьезные проблемы.

«Пассивное курение признано вредным и опасным, особенно для детей, беременных, кормящих, то есть людей наиболее беззащитных перед никотином и различными компонентами табачного дыма. Да, чисто логически "электронки" дают меньше дыма, но если это одна квартира или люди находятся в одном помещении, и кто-то непрерывно курит, то обольщаться не стоит. Второй тоже будет пассивным курильщиком», — предостерегает нарколог.

Это означает, что пассивные курильщики подвергаются риску развития таких болезней, как рак легких, ишемическая болезнь сердца и хронические заболевания легких.

Особенно уязвимы дети и пожилые люди, чьи организмы не способны эффективно бороться с токсическими веществами. У детей пассивное курение может привести к респираторным заболеваниям, астме и задержке в развитии.

Кроме того, пассивное курение связано с ухудшением качества жизни, снижением иммунной защиты и повышением вероятности различных аллергических реакций.

Таким образом, хотя электронные сигареты могут казаться менее опасными, чем обычные сигареты, они не лишены опасности серьезных последствий для здоровья.

Существуют ли радикальные меры, чтобы перестать «парить»

Курение электронных сигарет становится все более распространенным явлением, и многие хотят избавиться от этой привычки. Существуют различные меры, которые могут помочь в этом процессе, но «кодировки» как таковой не существует, все зависит от желания человека.

Во-первых, стоит разработать четкий план отказа. Определить дату, когда хотелось бы перестать курить, и придерживаться ее.

Во-вторых, важно найти поддержку. Общение с людьми, которые также хотят бросить курить, или обсуждение этого вопроса с близкими помогает укрепить мотивацию.

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Технические средства, такие как приложения для отслеживания прогресса и групповые чаты, могут быть полезны. Важно выявить триггеры, которые побуждают к употреблению электронных сигарет, и избегать их.

Наконец, замена привычки на менее вредные альтернативы, такие как специальная жевательная резинка от курения или физическая активность, может облегчить процесс.

Работа с психотерапевтом — это еще один шаг к выздоровлению.

Кроме того, могут помочь блокаторы никотиновых рецепторов, которые позволяют купировать абстинентный период.

«Абстинентный период может длиться от месяца до шести. Действительно, это эмоциональные качели, нарушение аппетита, сна, аффективная нестабильность, люди в этот период безумно раздражительны, не могут сконцентрироваться на работе и часто срываются, поэтому есть способы их поддержать, в том числе и медикаментозно», — поясняет врач-психиатр.

Иными словами, электронные сигареты и вейпы могут казаться менее вредными чем традиционные сигареты, но их употребление также связано с серьезными рисками для здоровья, которые не стоит игнорировать.

Подростки и их родители должны быть осведомлены о потенциальных рисках, связанных с использованием курительных устройств, и обратить внимание на долгосрочные последствия для здоровья, которые могут возникнуть из-за постоянного воздействия токсичных металлов.

Кроме рисков для физического здоровья, курение электронных сигарет может негативно сказаться на психическом состоянии, вызывая тревожность и депрессию.

Всегда важно помнить, что здоровье — это главная ценность, и забота о нем должна быть на первом месте.