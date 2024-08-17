Один из самых популярных в стране туристических городов широко отпраздновал юбилей. В честь тысячелетия Суздаля всех гостей города в течение трех дней удивляли насыщенной культурно-развлекательной программой.

Празднование, которое обычно проходит во второе воскресенье августа, в этом году приобрело необычайный размах. Отмечать день рождения решили в течение всего года. Так, месяц назад, Суздальский кремль, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, стал площадкой для концерта под открытым небом.

Горожан приехали поздравить артисты Мариинского театра, а также его художественный руководитель Валерий Гергиев. В рамках проекционного шоу «Свет Суздаля» звучали опера и произведения русских композиторов.

Как отметила директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, подобного события Суздаль не переживал на протяжении всей своей тысячелетней истории.

К началу своего тысячного юбилея город начал готовиться заранее. В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этого знаменательного события.

План мероприятий был разработан аж на 15 лет — с 2015 по 2030 год. Юбилейный 2024 стал самым грандиозным празднованием за последние несколько лет. Поэтому если в этом году посетить Суздаль не удалось, времени насладиться его красотами и принять участие в ярком фестивале будет достаточно.

Как развлекали гостей Суздаля

Девятого августа, когда начались официальные мероприятия, центральные улицы Суздаля закрыли для автомобилей и превратили до 12 числа в зону для пешеходов.

Для удобства посетителей были организованы бесплатные парковки и автобусные маршруты. В городе одновременно действовало около десяти различных мероприятий: музыкальные фестивали, гастрономические ярмарки, театральные постановки и выставки. И это не считая традиционных суздальских туристических развлечений.

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Праздничные мероприятия ко Дню города начались в музее деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В рамках выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Суздаль мастеровой» все желающие смогли принять участие в мастер-классах от народных ремесленников.

Основное торжество состоялось 10 августа на традиционной Торговой площади, которая в этом году стала сценой для иммерсивного спектакля-променада «Суздаль в кино».

Гости праздника получили уникальную возможность стать участниками различных киноэпизодов, ведь в Суздале было создано около 80 художественных фильмов. Посетители погружались в декорации знаменитых кинокартин и наслаждались экскурсиями по местам съемок фильмов «Женитьба Бальзаминова», «Царь», «Финист — Ясный сокол» и «Чародеи».

В главном туристическом комплексе «Суздаль» 10 августа стартовала музыкально-фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей!». Посетителей угощали разнообразными блюдами местной кухни, а также приглашали посмотреть выступления известных артистов России.

Тем, кто проявлял больший интерес к культурной составляющей мероприятия, был организован концерт в народном жанре. Для местных жителей и туристов выступила фолк-группа «Бурановские бабушки», коллектив «Владимирские рожечники», заслуженная артистка России Лидия Музалева и Владимирский русский оркестр с солистами из областной филармонии.

Погрузиться в атмосферу прошлого и стать участником рыцарских турниров можно было на берегу реки Каменка рядом с Покровским монастырем. В этом месте проходил фестиваль живой истории и исторического фехтования под названием «Суздаль-град». Для этого мероприятия была возведена средневековая таверна, где посетители могли отведать традиционные русские блюда. А еще на ярмарке можно было попробовать огуречное мороженое, ведь именно в Суздале проходит знаменитый фестиваль огурца.

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В заключительный день торжеств, 11 августа, в храмах и монастырях Суздаля прошла праздничная литургия. Затем состоялся крестный ход и молебен на Торговой площади. В тот же день в Ризоположенском монастыре открылся XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и звонов колоколов под названием «Лето Господне».

К юбилею Суздаля, по данным пресс-службы губернатора Владимирской области Александра Авдеева было выделено 1,9 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Средства пошли и на развитие инфраструктуры, улучшение дорог и благоустройство территорий, а также создание новых туристических мест и реставрацию исторических строений.