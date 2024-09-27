Неунылая пора: топ-5 мест, где застать лучшую в России золотую осень 2024

Лето подошло к концу, а вот сезон отпусков еще продолжается. Жаркая погода, ослепляющее солнце — все это уже порядком поднадоело. Хочется чего-то совершенно иного: спокойствия и умиротворения.

Где в России можно полюбоваться желто-оранжевыми видами? В неофициальном рейтинге — пять мест для встречи золотой осени.

Большое Болдино — Нижегородская область

Станислав Красильников/ТАСС

Место, известное многим еще со школьной скамьи. Именно с ним связаны наиболее продуктивные периоды творчества великого русского поэта Александра Пушкина. Двести лет назад здешняя природа очень вдохновляла гения, а сейчас продолжает радовать туристов.

На уроках литературы всем рассказывали про «Болдинскую осень», но увидеть ее своими глазами — совершенно иной опыт. В поселке Большое Болдино находится музей-заповедник А. С. Пушкина. На экскурсии гостям расскажут много интересных подробностей из жизни поэта и даже покажут тропинки, по которым он очень любил гулять. Такой вариант поездки подойдет путешественникам с детьми, потому что визуально ребенок лучше усваивает информацию.

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Помимо усадьбы, комплекс включает в себя конный двор. Как известно, Пушкин был большим любителем лошадей. Проехаться по желто-оранжевым аллеям теперь можно на старинной бричке.

Удивительным опытом станет посещение церковно-приходской школы. В музей Болдино также входит воссозданная в натуральных размерах классная комната в селе Львовка. Экскурсии по ней проводятся каждый час с 10:30 до 15:30. Путешественники узнают, какими перьями писали школьники, как учеников наказывали за непослушание и сколько предметов входило в обязательную программу того времени.

Погода в селе примерно такая же, как в средней полосе России, поэтому стоит взять свитер и зонтик, чтобы не промокнуть под дождем.

Чаще всего путешественники добираются до музея-заповедника от Нижнего Новгорода, куда летают самолеты и ходят поезда из многих крупных городов России. Оттуда можно доехать на машине по трассе М-7 в направлении Казани. В дороге придется провести порядка четырех часов и проехать 210 километров.

Для тех, кто путешествует без автомобиля, есть рейсовые автобусы. Они стартуют с автовокзала Щербинки и едут до села Большое Болдино. Несмотря на то, что Болдино относится к Нижегородской области, добираться до него быстрее из Мордовии. Этот вариант подойдет лишь тем, кто едет на автомобиле. Расстояние от Саранска составляет 109 километров. Время в дороге составит полтора часа.

Домбай — Карачаево-Черкесия

www.globallookpress.com/Andrei Kamenev

Один из самых популярных курортов Северного Кавказа расположен в Карачаево-Черкесской республике. Здесь скорны гор целиком покрыты деревьями. Невозможно представить, насколько необычный пейзаж предстает перед гостями Домбая осенью. Чтобы погрузиться в него полностью, рекомендуется не только гулять у подножья каменных великанов, но и подниматься повыше. Можно купить билет на фуникулер и насладиться видами с трех открытых площадок.

В первый раз туристы поднимаются в закрытых кабинках, а дальше уже на открытых сидениях. Здесь можно сделать незабываемые фотографии на фоне ярких пушистых гор. Чем выше местонахождение, тем ниже температура. Особо предприимчивые местные жители пользуются рассеянностью путешественников и открывают магазинчики с пледами и теплой одеждой. Чтобы не переплачивать, нужно одеться потеплее.

Если же по какой-то причине не удалось подняться наверх, не стоит расстраиваться. Внизу тоже есть чем заняться. Например, заглянуть на ферму альпак, где можно покормить животных морковкой, пройтись по деревянному мосту над горной речкой, попробовать отменный куриный шашлык в местных кафе.

Доехать до Домбая, разумеется, можно на личном транспорте из любого региона России. Например, из Москвы дорога займет около 18 часов. Однако есть менее энергозатратные варианты. Например, сначала добраться до крупного города на Северном Кавказе, после чего воспользоваться рейсовым автобусом и такси.

Ближайшие к Домбаю железнодорожные вокзалы расположены в Кисловодске, Невинномысске и Минеральных Водах. В последнем также есть аэропорт, в который по-прежнему летают самолеты из многих городов таких как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Киров, Челябинск, Сургут, Астрахань и многих других.

Прямых автобусных рейсов до Домбая нет, несмотря на то, что это довольно популярный курорт. Нужно сначала доехать до поселка Теберда от Минеральных Вод или Черкесска, а затем пересесть на местное такси. Стоимость поездки до Домбая фиксированная.

Рускеала — Республика Карелия

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Карелия считается одним из ведущих туристических направлений в России. Причиной тому служит невероятная красота природы в любое время года. Однако большинство путешественников планируют поездку именно на середину осени.

Горный парк Рускеала — место, где можно полюбоваться, как желтые листья отражаются в ярко-голубой воде карьера. Такое буйство красок запоминается на всю жизнь. Для любителей экстрима здесь есть особые предложения. Посмотреть на мраморные скалы можно с высоты птичьего полета. Над ними можно пролететь на зиплайне или прыгнуть в ущелье с банджи.

Тихо провести время с семьей можно, взяв в прокат лодку. Полюбоваться здешними красотами с воды — уникальная возможность, которую нельзя упускать. В горном парке проводятся экскурсии, на которых гостям рассказывают о карельской культуре и обычаях. В местных кафе можно попробовать фирменные калитки — открытые пирожки из ржаного теста с разными начинками. Это гастрономический хит республики.

Одежду стоит подбирать потеплее. Несмотря на то, что осень в Карелии чаще всего солнечная, температура воздуха здесь обычно ниже, чем в средней полосе России. Вечная проблема северных регионов — назойливые комары. Осенью они все еще активны, поэтому лучше положить в рюкзак специальный спрей от насекомых.

Добраться до парка можно из Санкт-Петербурга или Петрозаводска. В первом случае в дороге придется провести около пяти часов, если ехать на машине. Прямого железнодорожного сообщения между этими точками нет, но можно достичь станции Сортавала на автобусе или электричке и оттуда пересесть на фирменный поезд «Рускеальский экспресс». К слову, это визитная карточка Карелии, многие туристы специально выбирают такой транспорт. До Сортавалы можно доехать и от Петрозаводска: на автобусе за пять часов и на поезде за шесть — семь.

Калининградская область

Марина Круглякова/ТАСС

Самый западный субъект России воодушевляет туристов своей европейской эстетикой. Католические соборы и древние крепости особенно хорошо смотрятся среди ярких осенних деревьев. В дождливую погоду здесь царит особая атмосфера. Каждый путешественник, гуляющий по улицам Калининграда, может почувствовать себя настоящим рыцарем или жителем средневекового города. Крайне рекомендуется посетить музей янтаря, там представлены экспонаты из разных пород минерала. К слову, Россия — единственная в мире страна, которая добывает камень промышленным путем, поэтому местная коллекция — гордость всего Отечества.

В городе очень много точек, где варят безалкогольный глинтвейн. Этот теплый напиток не только согреет, но и придаст сил даже в пасмурный осенний день. Наиболее любимы среди туристов лавочки рядом с Кафедральным собором Иммануила Канта.

Довольно популярными занятиями среди туристов являются экскурсии по всей области. В поселке Янтарный можно увидеть, как обрабатывают солнечный камень на производстве, а в Зеленоградске — насладиться старыми немецкими домами, которые после Великой Отечественной войны распределили под детские сады.

Особенно эстетична осенняя природа в регионе. Туроператоры советуют посетить Куршскую косу, чтобы насладиться дюнами и Балтийским морем. Прекрасен в эту пору и танцующий лес. Все вокруг изогнутых коричневых стволов становится оранжевым. Это незабываемое зрелище.

Одеваться в данную поездку стоит потеплее, ведь регион расположен близко к северному и холодному морю. Возможны сильный ветер и дождь, хотя обычно осень в Калининграде мягче и теплее московской. Солнечных дней довольно много, но дождевик прихватить на всякий случай все же стоит.

Доехать до Калининграда на автобусе или машине, к сожалению, нельзя, так как Литва перестала выдавать разрешение на транзит с туристическими целями. Однако под санкции не попали поезда. Оформив упрощенный проездной документ, можно доехать до самого западного субъекта России в комфортабельном фирменном составе. Сообщение осуществляется с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером и Челябинском.

Пожалуй, проще всего долететь до бывшего Кенигсберга. Для этого в отличие от первого варианта не нужен заграничный паспорт, для покупки авиабилетов достаточно внутреннего. Самолеты в местную воздушную гавань Храброво летают из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Ульяновск, Самара, Оренбург, Псков, Екатеринбург и многих других.

Плес — Ивановская область

© РИА Новости/Юлий Ахромеев

Особенно уютная атмосфера царит осень в Плесе. Город с его маленькими одноэтажными избами и белой колокольней напоминает старую русскую деревню. Гуляя по набережной, туристы увидят аллею из желтых деревьев и насладятся размеренным течением Волги. Особый интерес для путешественников представляют местные храмы. Они очень гармонично сочетаются с осенней природой, а звон колоколов напоминает о чем-то родном и близком. Рекомендуется посетить Каменную Воскресенскую и деревянную церковь Михаила Архангела.

Чтобы оценить всю красоту пейзажа с высоты, нужно подняться на Соборную гору. Здесь расположена смотровая площадка, огороженная деревянным забором. Можно спускаться с возвышенности по тропинке и наблюдать за тем, как опадают желтые и красные листья.

В городе можно узнать больше о судьбе художника Исаака Левитана. Именно здесь он проживал и творил на протяжении нескольких лет. В Плесе открыт музей и поставлен бронзовый памятник в его честь.

Чтобы одеться правильно, нужно изучить прогноз погоды. Обычно температура здесь не очень низкая, но важно помнить, что город находится на реке, поэтому надо быть готовым к холодному ветру.

Добраться до Плеса из Москвы можно на автобусе от станции метро Щелковская. Время в пути — семь часов. Рейсы стартуют каждый день в 18:00. Круиз из столицы — неординарный, но востребованный среди путешественников способ достичь городка. Он подойдет любителям речной романтики: плавание длится несколько дней и стоит от 12 тысяч на человека.

Если туристы живут далеко от пункта назначения, то стоит воспользоваться самолетом. Ближайший аэропорт находится в Иванове. Оттуда можно доехать на машине за час или же на автобусе за полтора.