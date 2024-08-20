Через 2 дня уже не спасти: какие смертельные болезни россияне привозят из отпуска

Поездки за границу — это замечательная возможность провести отпуск, познакомиться с новыми культурами и насладиться живописными пейзажами, но путешествия в экзотические страны в любой момент могут обернуться госпитализацией. И причина не всегда кроется в отравлениях или травмах. Каждый турист может столкнуться с риском заражения инфекциями, которые переносят насекомые. В результате вместо приятных сувениров можно получить огромные счета из клиник.

Какие ненужные «сувениры» можно привезти из экзотических стран и почему не стоит экономить на страховом полисе, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Что подстерегает россиян на отдыхе за границей

Так, житель Подмосковья сразу по возвращении из Филиппин оказался на больничной койке. Врачи обнаружили у него в печени огромные кисты с паразитами.

А семья из Иркутска во время отдыха на Бали покрылась пятнами и незаживающими язвами. Что стало причиной — до конца не ясно. Индонезийские врачи помочь не смогли, семье пришлось прервать отпуск и вернуться на родину для дальнейшего лечения.

Также и маленькая Ева более полугода борется со страшными последствиями отдыха в Занзибаре. Малышка оказалась в инфекционном отделении. Как выяснилось позже, причиной стал укус мухи цеце.

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Так почему же отпуск в другом климатическом поясе может подарить как минимум негативный опыт, а как максимум — привести к смерти?

Например, Максим Бойцов запомнит отдых в «райском» уголке острова Бали надолго. Все началось с укуса неизвестного насекомого. Но молодой человек не сразу придал этому значение.

«Началась дикая боль, на утро появилась сначала маленькая такая точечка, и я решил, что само пройдет, наверное, день-второй я потерпел, это становилось все сильнее, боль увеличилась, потом началась температура до 38,5 наверное, она доходила», — рассказал Максим Бойцов.

Стоит отметить, что медицинской страховки у него не было.

«В Индонезии прием врача стоит около 100 долларов, просто ты заходишь, чтобы он с тобой поздоровался, померил твою температуру и давление, вот сразу 100 долларов. После этого они тебе выписывают лекарства, которые ты не можешь купить в аптеке, только они тебе сразу их продают, — продолжил путешественник.

За четыре дня терапии антибиотиками и чистки раны Максиму пришлось заплатить почти тысячу долларов. Но лечение не особо помогло.

«Когда врач вскрыл, он увидел, что там уже не один гнойник, а два», — уточнил молодой человек.

Затем он вернулся в Москву и продолжил лечение уже на родине.

«Похоже на местную инфекцию кожного покрова и подкожно-жировой клетчатки. Нужно было сделать БАК-посев, и тогда бы мы точно определили, кто возбудитель. На самом деле, внешне и похоже, может быть, и на стафилококк или на стрептококк», — уверена терапевт Каролина Медведцкая.

Так как индонезийские врачи не брали никаких анализов у пострадавшего, что за инфекцию он подцепил, определить уже невозможно.

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А ведь укус насекомого в другой стране — это всегда большой риск.

Кого привозят в себе россияне из отпуска

Профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Евгений Морозов продемонстрировал личинки плазмодий — именно их переносят тропические комары, укус которых приводит к опасному заболеванию.

«Тропическая малярия, как следует из названия, у нас, естественно, только в странах тропического и, возможно, частично субтропического пояса», — пояснил паразитолог.

Болезнь развивается стремительно. Если в течение одного-двух дней не начать лечение, шансы выжить сводятся к нулю.

«Когда мы выезжаем в другие страны, особенно в тропические, там намного больше риск встретить каких-то паразитов, к которым мы не привыкли, и наши врачи знают их плохо», — сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Если вернулись из поездки в страны, где есть малярия, и вдруг в России уже началось какое-то инфекционное заболевание, нужно обязательно сказать об этом врачу. Потому что наши врачи не ожидают увидеть малярию, у нас в стране ее нет. И вот эта ситуация очень опасная, потому что при тропической малярии счет оказания помощи идет буквально на часы», — продолжил специалист.

Тем временем в Бразилии стремительно распространяется вирус, который также передается через укус насекомых. Уже известно о двух жертвах.

«Симптомы вируса Оропуш включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и суставах, а также общую слабость. <…> Вакцины от лихорадки Оропуш не существует, поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности против укусов комаров в эндемических районах», — прокомментировала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Еще одно страшное заболевание может вызвать амеба, которую даже никак не заметить. Например, в Израиле зафиксировали уже два случая менингоэнцефалита. Последний — у 10-летнего мальчика. Сейчас он на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — Прим.ред.).

«Это очень экзотическое и редкое заболевание, но тем не менее заканчивается, к сожалению, смертельным исходом. Основные пути заражения амебиазом — это водный, пищевой, то есть подцепить можно при употреблении либо каких-то продуктов, содержащих в себе дизентерийную амебу, либо при употреблении воды», — считает паразитолог Евгений Морозов.

Как защитить себя от смертельно опасных паразитов

Чтобы избежать подобных неприятностей при исследовании мира, необходимо соблюдать ряд правил.

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Предотвратить лишние проблемы и траты можно, если заранее узнать всю информацию о месте отдыха.

«Избегать больших скоплений людей, укусов комаров. Применять репелленты, носить одежду с длинными рукавами. Есть несколько вакцин, которые достаточно хорошо работают и могут снизить риск заболевания в тропических странах», — отметил Александр Лукашев.

Также, отправляясь куда-либо за границу, обязательно стоит оформить страховой полис, так как с ним окажут всю необходимую помощь.

«Мы всегда рекомендуем в страны тропиков и субтропиков приобретать страховку, потому что здесь у вас больше гарантии, что вы покроете все расходы по лечению и по улучшению вашего здоровья», — отметила директор турагентства Эльмира Ахвердиева.

«Это может быть предоставление медикаментов бесплатно, компенсация расходов. Может быть приглашен доктор, например, в отель. Это может быть, соответственно, госпитализация, ну вплоть до операций», — уточняет адвокат Маргарита Еремеева.

Поездка в неизвестное государство — это всегда стресс для организма. Иммунитет снижается и становится уязвимым. Поэтому выбрав точку на карте, стоит узнать как можно больше о климате и эпидемиологической ситуации в этом месте.

Рекомендуется подготовить аптечку с препаратами, ввоз которых разрешен в эту страну. А в случае недомогания — сразу обратиться в свою страховую компанию.