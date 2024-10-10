Павел Дуров — известная фигура в мире информационных технологий и социальных сетей. Достижения владельца Telegram сделали его одним из самых влиятельных предпринимателей в России и за ее пределами. Однако в последнее время, наряду с успехами в бизнесе, его имидж гения и плейбоя подпортили различные скандалы.

Одним из наиболее резонирующих стал конфликт с Ириной Болгар. К удивлению окружающих, осмотрительный и бесстрастный айтишник не смог устоять перед обычными женскими чарами.

Мать троих детей Дурова решила познакомить весь мир с тайной жизнью предпринимателя и рассказать о себе и отношениях с ним. Сам Дуров опроверг обвинения в насилии, но не отцовство. Его представители отрицают всяческие отношения с загадочной 43-летней красоткой. Так кто же она? Брошенная любящая женщина или очередная охотница за кошельком богача?

Кто такая Ирина Болгар

Instagram*/missbolgar

Ирина Болгар родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Ее отец был математиком и программистом, а мать всю жизнь проработала преподавателем философии в университете. В Северной столице Болгар получила юридическое образование.

С миллиардером Ирина познакомилась в 2012-м. По ее словам, уже в следующем году пара начала жить вместе. В этом союзе родились трое детей: в 2013-м Лея, в 2016-м Даниэль и Давид в 2017-м.

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Не поженились возлюбленные по желанию самого Дурова. Предприниматель опасался вероятности раздела совместно нажитого имущества в случае возможного развода в будущем и судя по всему уже тогда не доверял избраннице.

«В 2018 году, как только младшему ребенку исполнилось несколько месяцев, я с детьми переехала в Европу. На тот момент, согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. Несмотря на то, что брак не был зарегистрирован, дети были признаны официально и носят фамилию отца», — рассказала женщина.

В 2019-м Ирина с детьми жила в Латвии, а потом, в 2020-м, переехала на постоянное место жительства в Швейцарию. Болгар отмечает, что во время проживания в трех разных странах они с Дуровым оставались семьей и регулярно виделись.

«Павел один и с мамой Альбиной Александровной, и братом Николаем приезжал к нам в Швейцарию. Мы навещали его в Дубае, а также проводили время в других странах во время каникул, как с ним, так и с его родственниками», — подчеркнула многодетная мать.

В Швейцарии детям основателя популярных соцсетей понравилось, они быстро привыкли к новой жизни. Болгар отметила, что любимые чада свободно говорят на трех языках: русском, английском и французском.

По словам Болгар именно, дети попросили ее рассказать всему миру «дополнительных» наследниках скрытного миллиардера. О финансовой стороне вопроса брюнетка деликатно умолчала.

«Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда они подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двух старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет», — призналась экс-возлюбленная миллиардера.

В подтверждение отцовства Дурова Болгар заявила, что у нее есть соответствующие документы и совместные снимки.

Дуров в свою очередь никак не прокомментировал подобное обнародование личной жизни. Но вместе с тем сделал неожиданное заявление. В Telegram канале он озвучил, что является отцом более ста детишек в 12 разных странах.

Instagram*/missbolgar

Он рассказал, что 15 лет назад один из друзей попросил его предоставить биоматериал, так как у него с супругой возникли трудности с зачатием ребенка. В медицинском центре врачи отметили высококачественный донорский материал бизнесмена и убедили его помочь многим парам, не имеющим наследников.

«Теперь у меня есть намерение раскрыть свой ДНК-код, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Разумеется, существуют риски, но я не жалею о том, что стал донором», — отметил Дуров.

Подписчики сразу же стали сомневаться, являются ли отпрыски Болгар плодом любви или рождены при помощи донорского материала Дурова?

Ответ «матери драконов» как называет себя Болгар, не заставил долго ждать. Девушка заявила, что их малыши — одни из немногих, зачатые естественным путем.

В чем Болгар обвинила Дурова

Как утверждает сама Болгар, это было исключительно ее решение — до какого момента не афишировать отношения с Павлом Дуровым. Сам же миллиардер на этом не настаивал.

Но в связи с тем, что Дуров во всеуслышание не признал детей и их фактический брак, отвергнутая женщина начала мстить. И выбрала для этого самый подходящий момент.

Болгар обвинила Дурова в неисполнении им родительских обязанностей и физическом насилии над детьми ровно в тот момент, когда владельца Telegram арестовали во Франции в конце августа 2024.

Instagram*/missbolgar

С тех пор медиаперсона не может остановиться и рассказывает все новые подробности их отношений. Она выкладывает на всеобщее обозрение сотни фотографий и сопровождает их ехидными комментариями и намеками, что Дуров был и остается плохим отцом.

Как заявила Болгар, еще в 2022-м, после десяти лет «семейной» жизни, звезда мира технологий предъявил ей ультиматум и заставлял переехать к нему в Эмираты. По словам девушки, после таких жестких требований они окончательно расстались.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, таких как обучение, проездные, медицинские расходы и другие», — пожаловалась в блоге Ирина.

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После этого Болгар заявила Павлу, что намерена защищать собственные права и права дочери и сыновей. А он на это отказался подписывать согласие на продление европейских иммиграционных документов и регистрировать новые. Женщина предполагает, что миллиардер захотел помешать наследникам оставаться в Европе.

«На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта. Это не борьба за материальные ресурсы и не за реванш. Это борьба за права человека. За права женщин. За права потомков. Я защищаю личную свободу как неотъемлемое право человека и защищаю права моих малышей на безопасность и обеспечение их нужд в соответствии с законами», — заявила Болгар.

Она также отметила, что известный собственными принципами независимости и свободы предприниматель нарушает их по отношению к ней.

«Он не уважает мою свободу и ущемляет ее, манипулируя личным правом подписывать согласие на продление действительных документов наших наследников и пренебрегая долгом поддержать их, чтобы надавить на меня и заставить действовать против моей воли. <…> Я выбрала свободу, отказавшись от „Золотой клетки Дубая“, в которую он пытался заманить меня, пообещав продолжать платить алименты и поддерживать такой же уровень жизни», — заявила столько лет молчавшая женщина.

Кроме того, Болгар обвинила экс-возлюбленного в прекращении выплаты алиментов и подала в суд два иска. Она потребовала полную опеку над малышами и обвинила миллиардера в физическом насилии к своему младшему сыну.

Она утверждает, что Дуров пять раз поднял руку на мальчика в период с 2021 по 2022 год. Инциденты, предположительно, привели к травмам, включая сотрясение мозга, и нарушениям сна. В доказательство она предоставила стенограмму разговора с экс-супругом и медицинскую справку.

Instagram*/missbolgar

Болгар выразила недовольство тем, что после разрыва с Дуровым ей и детям приходится жить только на средства, которые она зарабатывает в швейцарской консалтинговой фирме, а уровень жизни их семьи значительно упал. И если раньше они привыкли путешествовать частными бизнес-джетами и не ограничивать себя в финансах, то теперь им приходится передвигаться в душном эконом-классе.

Но Болгар и этих откровений показалось мало. С недавних пор она намерена отсудить также и права на Telegram, так как считает соцсеть совместно нажитым имуществом. С ее слов, за 10 лет отношений с Дуровым она имела доступ к «семейными активам», а названия для мессенджера они и вовсе придумывали вместе.

Сам глава семейства в попытке защититься, опубликовал пост с фото дочери, которая якобы помогла ему придумать Telegram. И если в целом по ситуации он предпочитает отмалчиваться, то представитель Дурова обвинил Болгар в пиаре и распространении ложной информации. Он также подчеркнул, что пару связывали исключительно деловые отношения, половину которых они провели раздельно, лишь изредка встречаясь.

Помимо этого, он отметил, что женщина расточительно тратила алименты на предметы роскоши, поэтому финансирование со стороны основателя Telegram прекратилось. Сама Болгар назвала данное заявление бессовестной ложью и стремительно попыталась доказать искренность чувств миллиардера.

Так конфликт между двумя яркими личностями снова оброс множеством деталей, после публикации ряда совместных фотографий.

Instagram*/missbolgar

Пользователи сети уже успели отметить, что фото выглядят довольно странно: Болгар, похожая на хищницу с самодовольной и хитрой улыбкой, вцепившаяся в наивного программиста, а сам Дуров на всех снимках выглядит смущенным, отрешенным или подавленным.

Но некоторые подписчики и вовсе предположили, что Болгар — это нейросеть, аргументировав это тем, что ее никто не видел вживую вместе с детьми. А итоги всех судебных разбирательств, которые якобы сейчас идут в отношении экс-возлюбленного, подозрительно публикуются только на ее личной странице в социальной сети и нигде больше.

Но это не помешало Болгар добиться одной из своих целей. В Швейцарии быстро отреагировали на выдвинутые обвинения Болгар и лишили основателя Telegram родительских прав.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — написала в соцсетях Ирина Болгар.

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Фолловеры поначалу прониклись слезливой историей брошенной многодетной матери. Но с каждой новой публикацией стали скептически относиться к ее рассказам.

Так, некоторым дотошным пользователям удалось найти старые фото Болгар, где она выглядит совершенно иначе, чем на своей страничке. Оказалось, что при помощи фейстюна знаменитость практически полностью «перекроила» свое лицо, а на самом деле выглядит довольно специфически.

Подписчики сразу же взялись троллить Дурова, отметив его «дуровкусие». И их это не удивило. Судя по всему парень, который и сам был не слишком привлекателен, хотя и избавился от залысин, оказался неприхотлив и явно воспринимал ее как простушку, не требующую свадьбы.

Instagram*/missbolgar

Кроме того, многие обратили внимание на несостыковку фактов. Так Болгар писала о совместном проживании с Дуровым в период с 2013 по 2017 год в Санкт-Петербурге. Но, по заявлениям самого бизнесмена, он покинул Россию еще в 2014-м.

В тот же год Болгар была замечена на сайтах знакомств в поисках богатых мужчин. Поэтому не долго думая, брюнетку окрестили любительницей отдыхать на дорогих курортах за чужой счет. А Павла заподозрили в неспособности построить реальные отношения без денег. Вместе с тем в окружении Дурова заявили, что у гражданки Болгар слишком богатое воображение, так как она сразу же была осведомлена, что жить с ней и жениться никто не собирался, а вся эта ситуация — исключительно ее выбор.

Скандал с Ириной Болгар стал катализатором, изменившим общественное восприятие и самого Павла Дурова. Многие разочаровались, что всемирно признанный гений связался со скандальной «пиявкой» и бросил родных детей, и пересмотрели собственное отношение к нему.

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Еще во время их предполагаемого романа Дуров сосредоточился на личном имидже и начал, как одержимый, заниматься спортом. И дабы доказать общественности, что он больше не тот лысеющий фрик-программист и закомплексованный ботан, активно публиковал тщательно отредактированные фото с голым торсом. Подписчики даже сошлись во мнении, что парочка познакомилась не на йоге, как утверждает сама Болгар, а на занятиях по фотошопу.

Instagram*/missbolgar

Увы, накаченный пресс, новая шевелюра и безграничные возможности для саморазвития не помогли Дурову научиться разбираться в женщинах. И самое удивительное в этой истории то, что ни Дуров, ни его юристы не догадались подписать с девушкой договор о неразглашении.

Многие процветающие компании зависят от репутации своих основателей. «Грязное белье» из Швейцарии не только уничтожило безупречный имидж Дурова, но и представило угрозу для бизнеса. Остается надеяться, что стороны в скором времени придут к соглашению. Остается только наблюдать, какой подарок Ирина Болгар преподнесет Павлу Дурову на 40-летие.

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