Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Павел Дуров празднует юбилей — 40 лет. Основатель одного из самых популярных мессенджеров в мире — Telegram, смог кардинально изменить представление о коммуникациях. Его имя стало символом современных технологий и социальных сетей. А в последнее время всеобщее внимание приковано к скандалам его личной жизни.

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Как Павел Дуров взламывал школьные сайты

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в интеллигентной семье. Его отец, Валерий Дуров доктор филологических наук, а мать Альбина Дурова преподаватель в университете. С самого раннего детства Павел проявлял интерес к познанию нового. Среднее образование он получил в Академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете, где завоевал репутацию высоко эрудированного человека.

Еще в школьные годы он заинтересовался программированием, также как и его старший брат Николай.

Уже в то время Дуров отличался весьма экстравагантными поступками. Например, однажды он сменил заставку всех компьютеров в школе на фотографию преподавателя информатики с надписью: «Должен умереть». Несмотря на то, что его лишили доступа к компьютерам, подросток все равно взламывал пароли к ним.

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В 2002-м Дуров поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, выбрав направление «Английская филология и перевод». Однако быстро переключил свое внимание на более современные направления, связанные с IT. Это решение оказалось ключевым для его будущей карьеры. Он начал заниматься программированием и разработкой веб-сайтов, что, в свою очередь, подготовило почву для его дальнейших достижений в сфере технологий.

Тем не менее, за свои успехи в филологии и активное участие в жизни университета Дуров был удостоен стипендии от Правительства России, а позднее и Президентской стипендии. Трижды становился лауреатом Потанинской стипендии и входил в число наиболее одаренных студентов с выдающимися интеллектом и лидерскими качествами. Он побеждал на конкурсах по программированию, лингвистике и дизайну, организовывал университетские мероприятия.

В 2006-м завершил обучение с красным дипломом, который, по некоторым данным, так и не забрал.

Как Дуров придумал самую популярную соцсеть в стране

Еще во время учебы Дуров создал некоммерческие сайты Durov.com и Spbgu.ru для улучшения научной и общественной жизни университета, которые являлись прототипом «Вконтакте».

Но к середине 2006-го он осознал, что его сайты не работают так, как он хотел. Несмотря на их популярность, они не смогли объединить студентов, так как многие пользовались псевдонимами и анонимными аватарами. Поэтому пользователи даже не подозревали о том, что учатся в одной группе.

В поисках решения Дуров вспомнил о западном образце — социальной сети Facebook*, который ему показал друг, вернувшийся из США. На этой платформе пользователи указывали свои реальные имена и фотографии. Дуров решил адаптировать эту идею для России. Изначальное название проекта «Студент.ру» было заменено на «ВКонтакте» («ВК») так как, по его словам, «рано или поздно мы все становимся выпускниками».

globallookpress.com/vk.com

Павел совместно с братом Николаем запустили бета-версию сети. Сайт сначала был доступен по приглашениям, но в конце 2006-го регистрация стала открытой. В итоге уже в следующем году «ВК» занял третье место по популярности в рунете благодаря простому интерфейсу и возможности обмена контентом. А сама соцсеть оказала значительное влияние на развитие интернет-культуры в России и странах СНГ.

Благодаря стремительному росту пользователей «ВК» и монетизации сети уже к 2011-му капитал Павла Дурова оценивался около восьми миллиардов рублей, а сам молодой человек находился на 350-й позиции в списке богатейших людей России.

Спустя три года после конфликта с инвесторами и с его слов из-за давления со стороны государственных структур Дуров продал все свои акции «ВК» и уехал из России.

Как Дуров заставил толпу драться за деньги

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27 мая 2012-го Дуров снова отличился оригинальным поступком, когда совместно с топ-менеджерами «ВКонтакте» выбросил бумажные самолетики с прикрепленными к ним 5000-рублевыми купюрами из окна центрального офиса компании в Санкт-Петербурге.

Вскоре у здания собралось множество людей, которые начали драться за дармовые деньги. Позднее Дуров пояснил, что хотел создать атмосферу праздника в День города.

В итоге он разбросал таким образом около 2000 долларов. При этом очевидцы сообщали, что миллиардера позабавили действия толпы, которые он даже снимал на камеру.

Как Дуров раздевал девушек

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Следующий скандал Дурова разгорелся в том же году и был связан с полуобнаженными девушками. Молодой человек вместе с группой красоток вышел на главную площадь Санкт-Петербурга, где раздавал прохожим футболки с символикой «ВКонтакте».

При этом сам представитель соцсети был в обычной одежде, в то время как его спутницы выбрали мини-шорты и очень короткие топы. Накануне мероприятия девушки провели эротическую фотосессию в офисе «ВКонтакте» позируя как в майках, так и без них. Публика снова была шокирована экстравагантной выходкой айтишника-хулигана.

Как Дуров был музыкальным Робин Гудом

В том же 2012-м против «ВК» выступили звезды эстрады. Так, певец Сергей Лазарев, а вслед за ним и студия «Союз», которая сотрудничает со многими артистами, обвинили соцсеть в пиратстве, так как она нарушает авторские права, позволяя пользователям публиковать и прослушивать бесплатно их музыку.

В ответ на это Дуров удалил все песни Лазарева из «ВК» и заявил, что после этого культурная ценность аудиозаписей резко возросла. А студия «Союз», подавшая в суд, и вовсе проиграла дело. Стоит отметить, что после ухода Дурова из «ВК» соцсеть все-таки начала монетизировать прослушивание музыки.

Нарушение авторских прав послужило причиной конфликта и с «Ведомостями». Издание упрекнуло «Вконтакте» в том, что ее пользователи могут просматривать статьи газеты, не переходя на сам сайт. Дуров нашел свой способ разрешить этот спор: он отключил активные ссылки на «Ведомости», на что редакция ответила заморозкой своей страницы на платформе. Но в настоящее время функционал чтения онлайн-материалов в «ВКонтакте» наконец претерпел положительные изменения.

Как Дуров сбил полицейского

В апреле 2013-го с Дуровым снова случился инцидент, но уже не такой безобидный. Тогда хозяин «Вконтакте» грубо нарушил правила дорожного движения. Сотрудник ГИБДД, заметивший это нарушение, попытался остановить авто. Однако водитель проигнорировал его требования и продолжил движение, что в итоге привело к наезду на полицейского.

Первоначально пресс-служба «ВК» опровергла причастность Дурова к инциденту, отметив, что у гендиректора нет собственного транспорта, и сообщив, что сам автомобиль принадлежит другому человеку. Однако благодаря материалам Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу стало известно, что за рулем находился именно Дуров. Сразу после происшествия против него было возбуждено уголовное дело.

Но в итоге в наезде Дурова на гаишника не нашли состава преступления, и дело было закрыто.

Как братья Дуровы создали Telegram

За несколько лет до своего ухода из «ВКонтакте» Павел и Николай Дуровы начали работу над мессенджером Telegram, который вскоре стал одной из причин конфликта среди акционеров «ВК».

Первоначальная версия мессенджера была представлена в августе 2013-го, а к ноябрю количество установок уже превышало один миллион.

Основной целью создания Telegram было обеспечение безопасности и приватности пользователей. В отличие от других коммуникаторов, которые в тот момент не уделяли внимание этим вопросам, Telegram стал своего рода авангардом.

В одном из интервью Павел Дуров поделился, что идея создания мессенджера пришла к нему еще в 2011-м, когда к нему в дверь стучали представители спецслужб. После их ухода он быстро связался с братом Николаем и осознал необходимость в безопасной коммуникации.

www.globallookpress.com/Onur Dogman

С каждым годом популярность мессенджера росла. А во время глобальной пандемии коронавируса Telegram и вовсе достиг рекорда, привлекая миллионы новых пользователей со всего мира.

Став миллиардером, Павел Дуров заявил, что его соцсеть никогда не будет передавать личные данные пользователей и шифровальные ключи третьим лицам.

В то же время подобная политика конфиденциальности привлекла в Telegram экстремистов, мошенников и террористов. Так, Telegram невольно стал инструментом для преступников благодаря своей анонимности и возможности создавать любые никнеймы, скрывать номер телефона от других пользователей. Все это мешало правоохранительным органам отслеживать действия мошенников и террористов и раскрывать преступления.

Известно, что руководство Telegram долгое время не реагировало на требования разных стран о сотрудничестве в борьбе с незаконным контентом на платформе, а также игнорировало все судебные постановления.

Как Дуров вдохновился фотографией президента

В 2017-м экстравагантный нрав теперь уже хозяина Telegram снова дал о себе знать. Тогда Дуров вдохновился физической подготовкой президента России и запустил в Instagram** флешмоб с тегом #PutinShirtlessChallenge (соревнование, суть которого — сняться без рубашки). Поводом послужило фото Путина с голым торсом, рыбачащего в Республике Тыва во время отпуска.

Молодой человек призвал пользователей делиться подобными снимками, как сделал это сам. Однако все пошло не по плану. Вместо ожидаемого шоу мускулистых «альфа-самцов» за короткое время акция Дурова превратилась в коллекцию мемов о нем самом.

Дуров в целом любитель демонстрировать свою физическую форму. Он систематически делится фото топлес в соцсетях, сопровождая их мудрыми, или как говорят пользователи, «пацанскими» цитатами.

Но подобное хвастовство нередко вызывает насмешки фолловеров, которые оставляют сотни комментариев под постами миллиардера. Так, многие называют его нарциссом и клоуном, пытающимся выглядеть одновременно умным и красивым, а также упрекают в увлечении пластикой.

Известно, что Дуров уделяет много времени улучшению своего тела, является сторонником жестких диет и в 40 лет выглядит лучше, чем в 18. Если проанализировать снимки из его студенчества и сравнить их с текущими фотографиями, можно все же предположить, что он прибегнул к помощи специалистов в области пластической хирургии и косметологии, а также сделал пересадку волос. Хотя многие пользователи считают, что восстановить рост волос после обильного облысения невозможно, поэтому Дуров носит накладку или парик.

Как Дуров оказался за решеткой во Франции

Главный же скандал в жизни преуспевающего миллиардера произошел в 2024-м. После того как Дуров покинул Россию, он решил осесть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где продолжал активно работать над своими проектами и при этом путешествовать. Стоит отметить, что помимо гражданства РФ, он имеет также подданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. При чем последнее и сыграло с ним злую шутку.

Так, 24 августа 2024 Дурова задержали в Париже в аэропорту Ле Бурже, куда приземлился его личный самолет, следующий из Азербайджана. Причиной ареста послужил отказ Дурова сотрудничать с французскими правоохранительными органами по вопросам конфиденциальности Telegram. Основателю мессенджера предъявили обвинение по 12 пунктам в отношении «неназванного лица», а также в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастии в мошенничестве в составе организованной группы, а также использовании криптовалютных инструментов. Дурову может грозить до 10 лет лишения свободы.

Спустя 4 дня судья освободил директора Telegram из-под стражи под залог в размере пять миллионов евро. В дополнение Дурову временно запретили покидать Францию на период разбирательства. По информации французских СМИ, теперь создатель мессенджера временно проживает в отеле и ищет жилье, поскольку не может покинуть страну до марта 2025-го.

www.globallookpress.com/Pavel Durov

В начале сентября Павел высказался о текущей ситуации, поблагодарив интернет-сообщество за поддержку и мемы, отметив, что после августовских событий соцсети должны стать безопаснее. Люди по всему миру были уверены, что Дуров выдержит оборону и не прогнулся под давлением. Но уже через три недели он опубликовал сообщение, в котором выразил готовность передавать данные пользователей Telegram по запросам спецслужб. Модераторы же удалили незаконный контент из поиска и внедрили специального бота для приема жалоб.

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Также из французских СМИ стало известно, что после ареста Дурова Telegram начал более активно и оперативно реагировать на запросы национальной полиции и жандармерии. Кроме того, разработчики мессенджера предоставили правоохранительным органам данные, которые могут оказать помощь в расследовании нескольких уголовных дел.

На самом деле еще с 2018-го Telegram предоставляет властям информацию о IP-адресах и телефонных номерах правонарушителей в рамках своей политики конфиденциальности, например, так было в Бразилии и Индии.

«Каждый раз, когда мы получали корректно оформленный юридический запрос по установленным каналам, мы его проверяли и раскрывали IP-адреса и номера телефонов опасных преступников», — отметил Дуров в телеграм-канале.

Дуров также добавил, что в Бразилии в первом квартале 2024-го Telegram раскрыл данные по 75 юридическим запросам, во втором квартале — 63, в третьем квартале — 65, кроме того, было выполнено около 7000 запросов в Индии.

Оказалось, что следственные действия, связанные с Telegram, начались значительно раньше, а ордера на арест Павла и его брата Николая были выданы французскими правоохранителями еще 25 марта 2024-го. А дело было инициировано после того, как платформа не ответила на судебный запрос по идентификации пользователя.

Вместе с тем еще в 2018-м Павел Дуров встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который предложил предпринимателю перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Но тогда Дуров выбрал Дубай.

Претензии к Дурову исходят также и от МИД Франции, которое считает, что бизнесмен не выполнил ряд требований для получения паспорта, выданного ему в 2021-м как «выдающемуся иностранцу».

Как у Дурова появилась новая проблема — Ирина Болгар

Instagram*/missbolgar

Но все-таки личная жизнь хозяина Telegram вызывает наибольший интерес у общественности. Сам Павел, как правило, не комментирует слухи о своих бывших и нынешних отношениях. Тем не менее иногда сами девушки решают поделиться своими историями.

Так, в июле 2024-го некая Ирины Болгар разместила в социальных сетях фотографии себя и троих детей. И не просто детей — а наследников Павла Дурова. Все посты сопровождались хештегами, например, #durov. Далее Болгар открыто заявила: «Да, я мать троих детей Павла Дурова. Это правда. Лея Дурова родилась в 2013 году, Даниэль Дуров — в 2016 и Давид Дуров — в 2017. Мы живем в Швейцарии».

О самой Ирине Болгар известно немного: молодые люди не зарегистрировали брак, но дети носят фамилию и отчество своего отца. Ирина рассказала, что впервые встретила Дурова в Санкт-Петербурге, они состояли в отношениях, однако расстались в конце 2022 года. Она также опубликовала несколько десятков фотографий их совместной жизни в подтверждение своих слов.

Правда, фолловеры отмечают, что на архивных фото Дуров выглядит отстраненным и смущенным в отличие от самой Болгар, которая самодовольно улыбается на каждом снимке и явно наслаждается ситуацией.

Болгар обвинила экс-возлюбленного в прекращении выплаты алиментов и подала в суд два иска. Она потребовала полную опеку над детьми и обвинила миллиардера в физическом насилии к своему сыну. Швейцарский суд встал на сторону многодетной матери и лишил Дурова родительских прав.

Instagram*/missbolgar

Кроме того, Болгар намерена отсудить права на Telegram, так как считает соцсеть совместно нажитым имуществом. С ее слов, за 10 лет отношений с Дуровым она имела доступ к «семейными активам», а названия для мессенджера они и вовсе придумывали вместе.

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Неизвестно, чем закончится семейная разборка, но поскольку предприниматель, на счету которого 15,5 миллиарда долларов, неоднократно утверждал, что деньги для него не являются главным приоритетом в жизни, остается надеяться, что Дурову будет не жалко расстаться с целым состоянием.

До этого было известно лишь о двух детях Павла от Дарьи Бондаренко студентки Санкт-Петербургского государственного университета. Однако отношения не сложились, и брак закончился разводом. Сам Дуров в социальных сетях утверждает, что никогда не состоял в браке и предпочитает быть одиноким.

Как Дуров оказался многодетным отцом

Неожиданное заявление в июле 2024-го сделал сам Дуров. В Telegram канале он озвучил, что является отцом более ста детей в 12 разных странах.

Он рассказал, что 15 лет назад один из друзей попросил его предоставить биоматериал, так как у него с супругой возникли трудности с зачатием ребенка. В медицинском центре врачи отметили высококачественный донорский материал бизнесмена и убедили его помочь многим парам, не имеющим детей.

«Теперь у меня есть намерение раскрыть свой ДНК-код, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Разумеется, существуют риски, но я не жалею о том, что стал донором», — отметил Дуров.

Также программист уточнил, что материал до сих пор доступен в клиниках.

Подписчики тут же начали свое расследование и нашли предполагаемую анкету миллиардера на сайте одного медицинского центра. Девушки, желающие родить от гения-богача, сразу же выстроились в очередь за биоматериалом.

Как Дуров на весь мир заявил о потере ребенка

www.globallookpress.com/Pavel Durov

Павел Дуров всегда выглядел как «гений-отшельник», который предпочитает строгие черные тона в одежде, минимализм в быту и закрытый образ жизни.

Однако после ареста во Франции миллиардер был вынужден приоткрыть завесу личной жизни. Папарацци засняли его в аэропорту с блогером и криптокоучем Юлией Вавиловой. А когда Дурова освободили из-под стражи, он был замечен с девушкой на прогулке в Париже.

До ареста Вавилова публиковала фото из тех же мест, что и бизнесмен, но подписчикам лишь оставалось строить предположения о загадочной спутнице. Влюбленным пришлось подтвердить отношения и даже поделиться весьма интимной информацией. Так, Юлия Вавилова сообщила грустную новость о потере своего ребенка. Девушка находилась на 10-й неделе беременности, но у малыша остановилось сердце.

Дуров также высказался по поводу этой ситуации, отметив, что стресс, вызванный их задержанием, мог стать причиной трагедии.

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Иными словами, Павел Дуров — это не просто предприниматель. Это человек, который кардинально изменил подход к коммуникациям в цифровую эпоху. Его стремление к свободе, приватности и инновациям сделало его исторической фигурой не только в России, но и за ее пределами.

Время покажет, каким будет будущее Павла Дурова и его проектов. Но его влияние на цифровую культуру и технологии уже неоспоримо. Хотя многие уверены, что скандалы, преследующие бизнесмена в последнее время, еще получат продолжение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.