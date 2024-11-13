«Наверстываю упущенное»: как живет Алсу после развода с Яном Абрамовым

Алсу кардинально изменила жизнь после развода. Чем занимается звезда и какие планы строит на ближайшее будущее, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после развода. На какие поступки 41-летнюю звезду вдохновил статус свободной женщины? Удалось ли ей разделить имущество с бывшим мужем? Почему многие считают, что у заслуженной артистки РФ проблемы с финансами? И правда ли, что у Алсу новый роман? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Открыта ко всему новому. Я очень сосредоточена сейчас на работе, на новых проектах, на себе, естественно», — заявила звезда.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов расстались весной этого года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен. Весь шоу-бизнес пытался угадать имя разлучницы. Некоторые утверждали, что Абрамов увлекся бывшей пассией рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Сама Алсу лишь давала косвенные намеки, что знает, кто эта женщина.

«Для меня самое плохое — это вранье», — подчеркнула Алсу.

«Я думаю, что просто спустя такое большое время, наверное, этот счастливый брак дал трещину. И я не думаю, что как-то она в этом виновата или, может быть, он такой. Так бывает. Накопились какие-то взаимные претензии, которые высказываются, что тоже нормально. Попробуйте прожить с человеком 20 лет. Возможно, он непростой. А я думаю, что Ян Абрамов непростой человек», — высказался светский журналист Никита Мартынов.

Адвокат Абрамова Александр Дорбровинский говорил, что его доверитель пытался спасти семью. Но якобы Алсу была категорична в своем желании стать свободной. Сейчас певица и не скрывает: новая жизнь ей по душе. Если раньше она коротала вечера дома, то теперь не пропускает ни одного светского мероприятия.

«Может, что хочет делать, с кем хочет встречаться, куда хочет ездить. Поэтому то, что она сейчас в комфорте живет, в гармонии с собой, — это самое важное. Она просто, мне кажется, сияет от того, что весь ад ее жизни последних месяцев позади», — выразил мнение светский журналист Феликс Грозданов.

Новый статус повлиял и на внешность Алсу. Артистка, которая всегда предпочитала лаконичные, скромные образы, выходит в свет с ярким макияжем и игривыми декольте. Рассказала, что после развода впервые в жизни решилась на одежду с хищным принтом.

«Я всю жизнь думала: господи, кто же носит этот леопард? В жизни никогда этого не делала, но в этом году сделала. У меня был и сарафан, и джинсы леопардовые. Но я это сделала. Все, галочку поставила», — поделилась знаменитость.

Развод Алсу стал одной из главных светских новостей года. И спровоцировал рост популярности артистки в интернете. Ее обвиняли в пиаре на собственной личной жизни.

«Да, у меня увеличилось число подписчиков. Не могу сказать, что прям значительно. Но это нормально, наверное. Так получилось. Я этого не хотела, этого пиара. Но так сложилось», — объяснила Алсу.

«Она интеллигентная, такая добрая, приятная, из благородной семьи. Да, родилась немножечко с золотой ложкой во рту. Но она никогда не корчила из себя, что я сама, как некоторые у нас. Я думаю, что эта тема с разводом вокруг нее не от нее исходила. Думаю, что это хайп как раз таки, потому что не всегда ты можешь контролировать», — высказался певец Прохор Шаляпин.

Алсу делится: такая популярность ей точно была не нужна. Но изменить ситуацию она не в силах. Поэтому, не обращая внимания на критиканов, активно занимается карьерой.

«Она такая красавица, такая умница. И мне кажется, чтобы переключиться, нужно действительно с головой уйти в работу. Она нас радовала редкими какими-то своими концертными выступлениями, а теперь, по-моему, настроена радовать нас и музыкой, и вообще какими-то творческими проявлениями», — отметила певица Зара.

Долгое время артистка лишь изредка участвовала в сборных концертах, где исполняла старые хиты. Но сейчас вовсю трудится над новым альбомом. И даже впервые за 20 лет собралась поехать в гастрольный тур.

«Я сейчас уделяю много времени работе. Новые записи, проекты, съемки, гастроли планирую. В общем, много всего интересного. Наверстываю упущенное, так сказать», — призналась певица.

Но действительно ли дело только в желании наверстать упущенное? Некоторые поклонники считают, что Алсу вернулась к активной работе из-за проблем с финансами. После развода супруги не смогли мирно решить вопрос с разделом имущества. А его почти на десять миллиардов рублей. Судебная тяжба еще не окончена. На кону: квартиры в Москве и за границей, дом в Крыму, автомобили и акции крупных компаний.

«По крайней мере, выглядит она неплохо. Кроме того, что у нее несметное количество драгоценностей, насколько я знаю, которые оставил ее супруг. Я не думаю, что у нее есть большие финансовые сложности. Но человек, который развелся, в зависимости от обстоятельств, связанных с этим разводом, вполне логично может начать петь», — подчеркнул адвокат Добровинский.

Недавно стало известно, что кроме российского суда, артистка обратилась еще и в британский.

«На территории Великобритании находилось имущество, которое принадлежало семье и которое было продано некоторое количество времени назад. Но Алсу Абрамова считает, что этот дом мог быть продан дороже. И она каким-то образом хочет, чтобы ее бывший супруг компенсировал ей разницу. В Великобритании суд начнет действовать тогда, когда ответчику будет на территории Великобритании или Содружества вручена копия иска. Может быть, поэтому Ян Абрамов пока не летает за границу, а именно в те страны, в которых ему этот иск могут вручить», — объяснил Добровинский.

Сначала адвокат говорил, что Абрамов готов отдать все бывшей жене и троим детям. Но потом, видимо, бизнесмен передумал. Фанаты предположили: всему виной обида Яна. После одного из заседаний Добровинский намекнул, что Алсу после развода не скучает в одиночестве.

«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию стало понятно, что у госпожи Алсу Абрамовой своя собственная личная жизнь. Она молодая, красивая женщина и должна этой личной жизнью, безусловно, жить», — уточнил адвокат.

Но сама артистка эту информацию отрицает. Говорит, отдыхать летала с детьми и с друзьями. А ее сердце свободно. И вступать в отношения она пока не спешит.

«Вы знаете, у меня было определенное представление об идеальном человеке. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью и как будет, плыву по течению, так сказать. Так и будет», — заявила артистка.

Однако звезда уверена, что в будущем снова создаст семью. Главное — выбрать достойного спутника. И на всякий случай перед свадьбой составить брачный договор.