«Мое сердце свободно. Я наслаждаюсь»: Алсу про свою личную жизнь после развода

Певица чувствует себя очень счастливой благодаря детям и музыке.

Певица Алсу наслаждается каждой минутой жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами ее сольного концерта с симфоническим оркестром.

После выступления журналисты начали засыпать артистку вопросами о ее жизни. В частности, ее спросили про наличие в ее жизни поклонников.

«Я скажу так: мое сердце свободно», — с улыбкой прокомментировала певица.

Алсу не стала вдаваться в подробности, сказав лишь, что наслаждается каждой минутой.

«Я наслаждаюсь сейчас каждой минутой. Столько всего в жизни происходит прекрасного. Каждый день для меня какое-то чудо! Меня радуют мои детки, мои друзья и, конечно, моя любимая музыка. Она просто не оставляет мне времени даже думать о чем-то другом», — сказала артистка.

Она также обмолвилась про женщин, которые часто обращались к ней по поводу непростой ситуации в ее личной жизни и выражали ей свою поддержку.

«Ко мне очень много обращаются и в личных встречах знакомые девушки, и в комментариях в соцсетях», — отмечает артистка.

Очень часто женщины благодарят Алсу за то, что она показывает, какой можно быть сильной и продолжать жить счастливо даже после тяжелого развода.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Певица признавалась, что справиться с трудным жизненным периодом ей помогли любимые поклонники.

Кроме того, блогера и модель Анастасию Решетову подозревали в романе с Яном Абрамовым — мол девушка и стала причиной разлада в семье. Сама же бывшая возлюбленная Тимати отрицает связь с на тот момент женатым мужчиной. Однако Алсу считает, что Решетова врет. Такая реакция исполнительницы вызвала массу негатива в сторону Решетовой, после чего интернет-пользователи обвинили блогера в разрушении семьи.

Решетова старалась не реагировать, но недавно заявила о своей невиновности. Эти слова вызвали в интернете новый бум: пользователи с большей силой начали буллить блогера. Не промолчала и Алсу. Она назвала Решетову лицемеркой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое неожиданное заявление сделал Агаларов о разводе Алсу. Что все-таки на самом деле послужило поводом для развода?