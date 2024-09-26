Рушится на глазах: как добиться ремонта балкона за счет управляющей компании

Держатся на честном слове — так можно сказать про балконы в старых многоэтажках. Опасность могут таить в себе не только балконы в ветхих домах, но и в новостройках. Во многих зданиях плита держится исключительно за счет того, что одна из ее сторон плотно зажата стеной. Это означает, что вся нагрузка приходится только на одну точку. И при большой тяжести — пластиковые окна, отделка и утепление — все может водночасье рухнуть на асфальт.

Из-за чего балконы падают прямо на головы прохожих? Есть ли смысл ремонтировать аварийные конструкции? Что не так с балконами в новостройках и почему они так часто удивляют своим видом? Почему застройщиков обвиняют в самоуправстве? И какая самая частая ошибка при перепланировке лоджии, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

От балкона до больницы один шаг

Вышла развесить белье, а оказалась на больничной койке. В Кемеровской области пенсионерка чудом осталась жива после того, как балкон рухнул на асфальт вместе с ней.

«Вижу, что он падает, и я падаю», — поделилась женщина.

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А вот в Москве 25-летняя девушка не увидела, что на нее с 20-метровой высоты летит облицовка балкона. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными переломами.

Стать виновницей похожей ситуации очень боится Анастасия Федяшева.

«В позапрошлом году отвалилась часть балкона. Была дыра и видна арматура. Она сейчас просвечивается. В этом году подмазали, но уже новые части балкона отвалились», — рассказала Федяшева.

Девушка редко выходит на балкон и боится за прохожих.

«Страшно здесь находиться, потому что сколько случаев уже было, что люди становятся жертвами падения балконов или отколов каких-то частей, которые падают им на голову», — поделилась хозяйка квартиры.

По словам девушки, она уже не раз просила управляющую компанию отремонтировать плиту. Но там только руками развели.

«Я даже не знаю, что тут в таком случае сказать. Просто конструкция разрушена вплоть до арматурной сетки. Как бы балконную плиту не пришлось менять. Могу обрадовать, что в следующем году дом будет под расселение», — ответил на обращение Анастасии Федяшевой представитель ГБУ «Жилищник».

Как действовать хозяину квартиры при угрозе обрушения балкона

Сложившуюся ситуацию прокомментировал мастер по реставрации балконов.

«Сверху ситуация такая же. Опасно выходить, потому что может на голову хозяйке что-то упасть. Плита может рухнуть, и неизвестно, когда это произойдет», — прокомментировал опытный специалист Андрей Быков.

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Так что же в таком случае делать хозяину квартиры? Ремонтировать самим точно не стоит. Капремонт — обязанность управляющей компании. А чтобы понимать, какой ремонт действительно нужен, можно провести независимую экспертизу.

«Полное обследование на выявление всех дефектов плюс определение класса бетона. По результатам обследования будет сделано заключение о соответствии или несоответствии проектным документациям», — сообщил инженер-лаборант строительной лаборатории Никита Цветков.

Вооружившись результатами экспертизы, можно смело идти в суд. Ведь даже на бетон для плит балконов и лоджий есть отдельный ГОСТ. Если качество материала не соответствует стандарту, судья сочтет это грубым нарушением.

«Перед обращением в суд, если нет желания судиться или нет возможности, можно попробовать обратиться в вышестоящую организацию. Например, в жилинспекцию или администрацию», — пояснил юрист Олег Искаков.

Важно помнить, что с годами несущая способность балконных плит уменьшается. То есть ставить на балкон крупногабаритную мебель или технику опасно. Под тяжестью он может быстро обрушиться.

«Мы должны взвешивать свои решения. И в килограммах тоже. Потому что есть балконы, которые имеют небольшую несущую способность. Есть балконы ветхие в старых домах, и в них точно нельзя делать остекление, потому что иначе этот балкон рухнет», — рассказала эксперт по перепланировкам Анна Страгис.

Почему балкон в новостройке не гарантирует безопасность

Ни в коем случае не нужно надеяться на то, что в квартире в новостройке по умолчанию все будет хорошо. Некоторые застройщики умеют удивлять.

«Покупала и выбирала квартиру без балкона, а в итоге получила их целых три. В каждой комнате, включая кухню, балкон. Однако он меня удивил своим видом», — посетовала Юлия Гренкова.

Все балконы в квартире женщины узкие, со стеклянными проемами, через которые видна улица. Не теряя оптимизма, Юлия радуется, что она хотя бы не боится высоты.

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Увы, но подобные действия застройщика не нарушают российское законодательство. Отказаться от сделки получится лишь в исключительных случаях, а вот заставить переделать брак можно.

«Собственник должен обратиться в управляющую организацию, чтобы она обратилась к застройщику. Данные работы должны быть устранены либо в рамках гарантийных обязательств или в рамках текущего ремонта», — пояснил главный специалист жилищной инспекции по ЦАО Вадим Панафидников.

А вот несогласованную с Мосжилинспекцией перепланировку придется устранять уже за свой счет. Самое распространенное нарушение — объединение жилой комнаты и балкона в единое пространство.

Впрочем, если отказываться от красивого дизайнерского решения не хочется, можно пойти на небольшую хитрость.

«На сегодняшний день, даже если удалить подоконный блок, все равно нужно оставить светопроницаемый контур либо стеклопакет или конструкцию, которая носит название „французское окно“. Она ставится полностью в проем на лоджии и представляет собой контур», — отметила эксперт по согласованию перепланировок Анна Страгис.

Как проверить балкон при покупке квартиры

Несколько простых советов для того, чтобы балкон в квартире приносил исключительно положительные эмоции:

1. Покупая квартиру с балконом на вторичном рынке, обратить внимание на систему водоотведения. Застой воды на поверхности балконного блока приводит к быстрой деформации бетонной плиты.

2. Если квартира в новостройке, внимательно изучить экспликацию и планы БТИ. Обратить внимание на то, как застройщик отразил балконный блок в проектной документации.

3. По закону, прежде чем делать ремонтные работы, собственник должен разработать дизайн-проект будущей планировки и посоветоваться с проектировщиком. Не каждое планировочное решение можно воплотить в жизнь.