«Ей нужна помощь»: Селиванов объяснил, зачем хочет отобрать дочь у бывшей жены

Владимир Селиванов готов судиться за дочь с экс-супругой. Чем он объяснил свое решение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Актер Владимир Селиванов хочет отобрать дочь у бывшей жены. Почему звезда «Реальных пацанов» решил судиться за ребенка? И в какой зависимости он обвинил мать своей наследницы? Как на иск знаменитости отреагировала его экс-супруга? Почему она уверена, что артист создал шумиху, чтобы не платить алименты? И зачем Селиванов приобрел для дочери отдельное жилье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Бывшая жена вовлекает ее во все проблемы и невзгоды, которые она должна проживать сама, без помощи 7-летнего ребенка точно… Я понял, что она инфантильная, что ей нужна помощь психотерапевта», — заявил актер.

Весь шоу-бизнес обсуждает скандал в семье Владимира Селиванова. Знаменитый Вован из «Реальных пацанов» и его экс-супруга Виктория Маркина публично делят свою общую дочь Еву. Актер даже подал соответствующий иск в суд. Он намерен отобрать у бывшей жены 7-летнего ребенка.

«Необходимо сделать так, чтобы дочь жила с нами, воспитывалась у нас», — подчеркнул артист.

«Надо сказать, что мы могли бы забрать дочку Селиванова домой. Просто закрыть дверь, как это делают многие адвокаты. Он решил, что суд и органы опеки разберутся в этой ситуации», — объяснила адвокат знаменитости Екатерина Гордон.

Читайте также Родные против Павла Прилучного: мать и вторая жена актера подали иск на алименты

Решение актера вызвало небывалый шум среди его коллег. Они не понимают, что вдруг произошло между бывшими супругами. Селиванов и Маркина расстались около года назад без взаимных претензий. Артист уже успел жениться на блогере Александре Калмыковой и весной во второй раз стал отцом. Да и Виктория всем была довольна. Она получала от экс-мужа алименты в размере двухсот тысяч рублей.

«После развода мы ничего не делили. Он разрешил нам жить в однокомнатной квартире, которую взял в браке в ипотеку. Сделал в ней хороший ремонт», — рассказала Маркина.

Однако Селиванов недавно признался: на самом деле он устал отбиваться от нападок Виктории. Якобы актер регулярно получал от нее сообщения с угрозами, что больше не увидит дочь, если срочно не вышлет дополнительных денег.

«Вика меня при дочери оскорбляла, называла словами типа: тупорылый отец, долбанный ты дебил. Вместе с тем дочка говорила: „Папа, почему ты не переводишь маме денег? Ты что, тех детей любишь больше, чем меня?“» — поделился артист.

Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена нигде не работает и тратит на себя алименты.

«Мы ее упрекаем в том, что она не тратит на одежду дочери деньги, которые я ей пересылаю. За эти два года моих алиментов одевали Еву исключительно мы. На мою претензию эту Вика сказала: „Зачем ей одеваться, она живет в деревне“. Ну да, действительно, надо с вытянутыми коленями ходить и в рваной одежде», — рассказал актер.

Напоследок Селиванов обвинил экс-супругу в неких пагубных привычках, которые не стал открыто называть. Но в сети подозревают, что речь идет о спиртном.

«Моя бывшая жена — зависимый человек как есть. Сейчас ей необходимо реабилитацию некую пройти», — отметил актер.

Однако у Виктории другая версия. По ее словам, Владимир помогал финансово ребенку лишь по устной договоренности. Но после рождения сына Кирилла в новом браке нарушил обещание и даже перестал встречаться с Евой. Маркина решила отстоять права наследницы и подала иск в суд об официальном взыскании алиментов. А в ответ получила угрозу остаться без дочери.

«Все, кто нас знают, понимают, что сейчас он делает глупость, пытаясь выставить меня в плохом свете», — заявила экс-супруга знаменитости.

Виктория Маркина не сомневается, что на Владимира Селиванова влияет новая жена. Раньше он всегда был чуток к дочери и к ней самой, не жадничал. А теперь — как под гипнозом. Да и сама Александра Калмыкова с удовольствием поддерживает шумиху в прессе.

«Двести тысяч в месяц ей было недостаточно. Она стабильно раз в неделю звонила Вове с просьбой перевести еще 20, 50 и так далее, нарушая тем самым границы нашей семьи. Она живет на эти алименты», — высказалась жена Селиванова.

«Думаю, что какие-то прошлые обиды, скорее всего. Как говорится, баба достала, баба — дура», — отметила теннисистка Надежда Гуськова.

«Я считаю, мужчина должен всегда платить алименты, потому что неважно, по чьей причине, по чьей вине состоялся развод. Дети есть дети», — выразила мнение модель и телеведущая Ирина Йовович.

Селиванов, видимо, не без участия супруги окончательно решил: дочке будет лучше жить с мачехой. У них с Калмыковой большая дружная семья. В ней подрастают семимесячный брат Евы, а также двое детей Александры от предыдущих отношений.

«Старшие сейчас ходят в школу и садик, и в это время мы занимаемся Кириллом. Вечером собирается вся семья. Мы, может быть, иногда смотрим какой-нибудь мультик все вместе», — поделился актер.

За детьми в семье присматривают няни, нет проблем с финансами. В доказательство своей платежеспособности Владимир Селиванов даже приобрел наследнице отдельную квартиру и похвалился ею в соцсетях.

«Да супер. Обалденная готовая квартира. Через дорогу школа. Она ходит в школу, ходит оттуда в бассейн. Все здорово. Дай бог», — подчеркнул артист.

Однако поклонники призывают актера одуматься. Они сомневаются, что Владимир и тем более его новая пассия смогут позаботиться о Еве лучше, чем ее родная мать.

«Ну отсудит ребенка, что прям заниматься будет сам? Думайте головой, мужчины, прежде чем кидаться фразами „отсужу ребенка“».

«Ужас! Действительно, не о ребенке забота, а о том, как не потерять денежки».

К тому же на днях появилась информация: законная жена знаменитости подала на алименты, чтобы муж платил меньшую сумму дочери от первого брака.

«Все навыки и все, в чем есть задатки у своего ребенка, я вижу, — на все это готов тратить. Например, если у нее есть возможность и есть способности ездить на лошадях, я отдам ее в конный спорт. Если она будет хорошо играть в большой теннис, она будет играть в теннис», — заверил Селиванов.

Впрочем, в конце ноября обе стороны конфликта встретятся в суде. И Владимир, и Виктория уверены в своей безоговорочной победе. При этом никого, похоже, не волнует, с кем в действительности хочет жить сама Ева.