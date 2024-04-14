Колян, что с тобой? Как изменились актеры из сериала «Реальные пацаны»

Кто из них занялся созданием мебели, а кто собирается в музыкальный тур по России?

Недавно вышел последний сезон сериала «Реальные пацаны». Но изначально всенародную популярность проект обрел в начале прошлого десятилетия.

Российскому зрителю показали историю гопника Коляна Наумова из города Пермь. Сам актер однажды в интервью признался, что имеет много схожего со своим героем, так как вырос в похожей среде.

В свое время сериал получил разные оценки зрителей и критики. Кто-то хвалил сюжет за правдоподобие, а другие осуждали за примитивный сценарий и пропаганду аморального образа жизни.

Николай Наумов (Колян)

Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны», 2010 г.; Джавахадзе Зураб / ТАСС

Наумов женат, у пары родились трое детей. Сам актер признавался, что всегда мечтал о большой семье. Известно, что он стал креативным директором мобильного приложения для тех, кто изучает правила дорожного движения.

Зоя Бербер (Лера)

Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны», 2010 г. ; © РИА Новости / Евгений Биятов

Недавно 36-летняя актриса вышла замуж за актера Максима Белобородова. Сейчас она беременна вторым ребенком.

Отношения с прошлым избранником Зои, сценаристом Александром Синегузовым, продлились около десяти лет, у пары родилась дочь. Бербер продолжает сниматься в кино и сериалах, также она попробовала себя в роли телеведущей.

Всего на ее счету уже более 15 ролей в различных картинах. У нее также есть хобби — Бербер открыла небольшую студию по изготовлению мебели из дерева.

Владимир Селиванов (Вован)

Владимир Селиванов. Кадры из т/с «Реальные пацаны», 2010–2023 гг.

Принять участие в проекте Селиванова позвал Николай Наумов. Они были знакомы до старта съемок.

Сейчас Владимир решил развиваться не только как актер. Известно, что артист принимает активное участие в различных телешоу, пишет музыку и даже ведет свой блог.

В 2024 году он анонсировал музыкальный тур по России. Со своей первой женой Викторией актер познакомился в социальных сетях при запутанных обстоятельствах.

Она написала ему в личные сообщение после одной из вечеринок, где, как ей показалось, Владимир попытался с ней безуспешно познакомиться. Только после этого Виктория узнала его и взяла инициативу в свои руки.

У них позднее родилась дочь. Однако недавно стало известно, что отношения пара закончила.

Сейчас у Селиванова роман с блогером Александрой Калмыковой. Она ждет от него сына.

Мария Шекунова (Маша)

Мария Шекунова. Кадр из т/с «Реальные пацаны», 2010 г.; Instagram* / shekunovamaria

Роль простоватой девушки досталась Марии Шекуновой. Она замужем за актером Дмитрием Скорницким, в 2013 году родила сына Ярослава.

После участия в сериале Мария кардинально сменила имидж. Актриса с помощью специалистов сбросила лишние килограммы и поработала над имиджем.

Шекунова продолжает кинокарьеру. Недавно актриса снялась в сериале про хакеров.

Марина Федункив (Марина, мама Коляна)

Марина Федункив. Кадры из т/с «Реальные пацаны», 2010–2023 гг.

Актриса более известна российскому зрителю по работам в комедийных проектах на телевидении. Однако личная жизнь Федункив складывалась, без преувеличения, трагично.

Дважды она состояла в неудачных отношениях. Недавно она призналась в одном из интервью, что ее второй избранник был наркоманом и много раз ее избивал — они были вместе 13 лет.

Федункив нашла в себе силы взять жизнь в свои руки и уйти из разрушительных отношений. Сейчас она состоит в счастливом браке с итальянцем Стефано Марджи. Пара узаконила свои отношения в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядят актеры фильма «Матрица».

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