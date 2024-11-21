Два горьких брака и проклятье по мужской линии: непростая судьба Галины Польских

Народная артистка России Галина Польских празднует 85-летие.

Актриса горячо любима несколькими поколениями зрителей благодаря ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Любить по-русски».

Ее творческий путь был непростым, но талант и упорство помогли добиться известности, несмотря на сложные жизненные обстоятельства.

Тяжелое детство Галины Польских

Родного отца Галина Польских не помнит. Он погиб в 1942-м в боях под Воронежем в Великую Отечественную войну.

Когда ей было 8 лет, от туберкулеза умерла мать. Галина осталась полной сиротой. Старшего брата Виктора отдали на воспитание бабушке по отцовской линии. А девочку планировали отдать в детский дом.

К счастью, соседка отправила письмо бабушке Галины по материнской линии. А пока та добиралась из белорусской деревни, сердобольная женщина забрала ребенка себе. Несколько месяцев сиротка жила в крошечной комнате с шестью соседскими детьми. Наконец, томительное ожидание закончилось: девочку забрала родственница.

Ситуация была сложной для их обеих. Одна осталась без родных и близких людей. Второй пришлось бросить привычный быт, в одночасье отказаться от собственной жизни ради практически незнакомой внучки.

© РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов

Ефросинья Андриановна устроилась уборщицей в овощной магазин. Зарплаты хватало только на самое необходимое. Жили они в полуподвальной 9-метровом помещении и только через несколько лет смогли переехать в большую комнату в новом доме. Но именно благодаря самоотверженности бабушки Галина Польских осталась в Москве и впоследствии стала всесоюзно известной.

Девочка прилежно училась, собиралась поступать в техникум, но судьба распорядилась иначе. Случайно проехав троллейбусную остановку, Польских оказалась рядом с киноинститутом. В тайне она любила театр и не смогла удержаться, чтобы не заглянуть внутрь.

Выдав вахтерше на входе всю свою биографию как на духу и разжалобив ее, Галина получила подсказку, как понравиться приемной комиссии. И уже через месяц была студенткой ВГИКа.

Развал семьи и гибель мужа

Кадр из фильма «Журналист», режиссер Сергей Герасимов, 1967 г.

С первых дней за симпатичной блондинкой увивались поклонники. Один из них, будущий кинорежиссер Фаик Гасанов был особенно пылким. Молодой азербайджанец покорил небогатую сиротку красивыми жестами и бесконечной заботой.

Узнав, о чем она мечтает, щедрый жених выполнил три заветных желания избранницы: купил билеты на самолет, показал море и подарил красное пальто.

Свадьбу сыграли после первого курса. Взяв академический отпуск, Галина Польских улетела с мужем в Баку. Через год родилась дочь Ирада.

Режиссерская карьера у Гасанова не ладилась, несмотря на связи отца в местной киностудии. А вот его 22-летнюю супругу неожиданно утвердили на роль 14-летней Тани в фильме «Дикая собака Динго».

Успех в карьере вскружил актрисе голову. Девушка из коммуналки в одночасье стала всесоюзно известной. Во время съемок в нее влюбился второй режиссер фильма 30-летний Станислав Чаплин. Позабыв и о муже, и о ребенке, молодая актриса ответила ему взаимностью.

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Гасанов обо всем узнал и прилетел к супруге на съемки. Несмотря на пылкий темперамент, он не стал устраивал сцен — сказал Галине, что прощает ее, и попросил вернуться в семью. Польских сгорала от стыда. Радость от служебного романа перечеркнули угрызения совести. Кавалер еще долго пытался вернуть красавицу, приезжал в Москву, звонил, искал встречи, но девушка вернулась к мужу.

Короткая интрижка стоила ей поездки в Италию на Венецианский кинофестиваль. Ее первая картина снискала «Золотого льва». Актрисе пришлось пропустить триумфальную командировку, ведь в составе делегации был ее бывший любовник.

Но брак спасти так и не удалось. Галина Польских пропадала на съемках — «Я шагаю по Москве», «Жили-были старик со старухой», «Верность», «Ожидания», «Журналист». Везде эффектную блондинку привечали коллеги. В 1964-м выпускница ВГИКа даже побывала на престижном Каннском кинофестивале, где Георгий Данелия был удостоен специального упоминания жюри за советскую комедию.

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.

Фаик Гасанов страшно ревновал. Топить личное и профессиональное горе он стал в бутылке. Супруги практически не общались. Он сидел дома, безуспешно искал работу и пил с друзьями. Она разрывалась между киноплощадками, съемками и пробами. Когда же они пересекались в квартире, непременно выясняли отношения и скандалили.

В 1967-м Гасанов уехал в Одессу. Отчаявшись получить любовь в семье, он закрутил роман с другой девушкой. Когда Галина Польских узнала, что муж ей изменяет, но разводиться не собирается, это ее даже не огорчило.

Две страшные новости прилетели практически одна за другой. Сначала актрисе сообщили о смерти любимой бабушки от инсульта, а всего через десять дней — о гибели мужа. Ему было всего 28 лет.

Изрядно выпивший Фаик натолкнулся на разъяренного супруга своей мимолетной пассии. Он выбежал из кафе на улицу и угодил прямо под трамвай. Молодому человеку отрезало ноги. Он умер от большой кровопотери.

Двое похорон стали горьким испытанием. Галина стала вдовой в 26 лет. Одна, с маленькой дочкой на руках, она лишилась самых близких людей. По ночам, когда девочка не слышала, знаменитость безутешно рыдала в подушку.

Все могло сложиться иначе, на руках были все козыри, но ветреная молодость и алкоголизм сломали жизнь.

Неудачное второе замужество

www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

Спустя год после трагедии на съемках фильма «Баллада о комиссаре» Галина Польских познакомилась с сыном директора «Мосфильма» режиссером Александром Суриным. Казалось, что ей вновь удалось поймать удачу за хвост — обаятельный и статусный кавалер, красивые обещания лучших ролей в лучших фильмах. Ради красавицы Сурин даже развелся с женой.

Страстный роман, как и в прошлый раз быстро привел к свадьбе. Правда, на этот раз актрису преследовал злой рок. Семейная жизнь практически сразу не задалась. Да и началась она, скорее всего, из-за беременности. Кроме того, невестку сильно невзлюбила свекровь. Бесконечные упреки неизменно приводили к скандалам. Муж за возлюбленную не заступался, медовый месяц принес только слезы. Не выдержав, Польских съехала в коммуналку.

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Из роддома Галина вышла со второй девочкой на руках уже в статусе разведенной женщины. Сурин даже не захотел посмотреть на дочку Машу.

Вместе с печатью о разводе актриса как будто получила клеймо о профнепригодности. Опасаясь мести влиятельного свекра, режиссеры перестали приглашать миловидную блондинку на кинопробы.

Конечно, полностью в черный список она не попала, но перебивалась незначительными ролями второго плана. В этот непростой период артистке помогали выжить съемки в зарубежных кинолентах — в ГДР она снялась в фильме «Мне было девятнадцать», а в Польше — в картине «Знаки на дорогах».

И лишь когда через два года на «Мосфильме» сменилось руководство, про Польских снова вспомнили.

Вынужденное одиночество Галины Польских

Больше Галина Польских, несмотря на свою привлекательность и популярность, не связала себя узами брака.

Пока дочери подрастали, они были против любых маминых поклонников. О личном счастье пришлось забыть.

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Конечно, мимолетные романы имели место быть. Обеспеченные мужчины дарили актрисе не только букеты цветов. И она сама, и две дочери одевались в дефицитные вещи из главных универмагов страны, в холодильнике всегда были продукты, но когда дети выросли и разъехались, Галина Польских осталась одна.

ДТП внука Галины Польских

В 1992-м Галина Польских стала бабушкой. Младшая дочка Маша вышла замуж за ливанца и подарила ему наследника. Мальчика назвали Филипп Шеббо. До пяти лет его воспитывала звездная бабушка, пока родители проживали за границей.

Когда ему исполнилось 19 лет, в семье случилась трагедия. Молодой человек ехал на мотоцикле, не справился с управлением и на большой скорости врезался в отбойник.

Его доставили в больницу с множественными переломами и большой кровопотерей. Несмотря на все усилия, врачам не удалось стабилизировать состояние. Пациенту пришлось ампутировать ногу.

Даже если не верить в суеверия, все равно невозможно не заметить схожести в тяжелой судьбе мужа и внука Польских. Внук, как и первый супруг, получил тяжелую травму в молодом возрасте в автокатастрофе, удар тоже пришелся на ноги и привел к ампутации.

Актриса до сих пор винит себя в ужасной трагедии. Оказывается, именно она подарила мальчику мотоцикл. И незадолго до страшной поездки ей говорили, что у транспортного средства неполадки с колесом. Тогда ей показалось, что в этом не было ничего страшного. А потом оставалось только заламывать руки у больничной койки.

К счастью, Филипп не полностью повторил судьбу своего деда. Он выжил и благодаря современному протезу смог наладить быт.

© РИА Новости/Алексей Никольский

Несмотря на почтенный возраст, 85-летняя Галина Польских продолжает работать в кино. За последние годы она снялась в фильмах и сериалах «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!» и «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».

Благодаря стойкости и внутренней силе она пережила все невзгоды и не сломалась под ударами судьбы.