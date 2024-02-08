Возмутительная пошлость: почему Ирина Муравьева была недовольна одной из главных ролей в жизни

«Как долго я тебя искала», — говорит главная героиня фильма «Москва слезам не верит», смотря влюбленными глазами на избранника. Кажется, что действительно после стольких лет тяжелых страданий в личной жизни Катерина, добившаяся сама директорского кресла и одна вырастившая дочь, получает долгожданное счастье в лице работящего и заботливого Гоши. Звучит финальная песня и под ее ритмы кажется, что все у главных персонажей в жизни после титров будет хорошо.

Однако ошибки, что допускают не только главные действующие лица не позволяют надеяться на семейную идиллию. Из трех подруг найти настоящую любовь удается только одной. Катерина и ее подруга Людмила остаются не у дел, а все из-за психологических особенностей.

Почему героини картины «Москва слезам не верит» не могут найти личное счастье, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Людмила Вильданова.

Как фильм «Москва слезам не верит» стал мировым хитом

Фильм «Москва слезам не верит» стал хитом своего времени. Хоть и в профессиональных кругах вторую режиссерскую работу приняли довольно прохладно, зрители с восхищением пересматривали и до сих пор пересматривают картину. Мелодрама стала лучшим фильмом 1980 года по версии журнала «Советский экран», а также режиссер и исполнители главных ролей были удостоены государственной премии СССР.

Признание фильм получил не только на родине, но и за рубежом. В США картина вообще имела оглушительный успех. Особенное влияние она оказала на моду. Дело в том, что героини советской ленты носили туфли поверх белых носков. Такая деталь показалась весьма пикантной. Однако в реальности ее история оказалась более чем прозаичной.

Обувь на площадке была очень старой и от времени стала грубой и деформировалась. Чтобы актрисы не натирали ноги, художник по костюмам Жанна Мелконян и предложила поддевать под них носки, что впоследствии стало мировым трендом.

С овациями приняли ленту в Американской киноакадемии и в 1980-м присудили ее высшую награду — премию «Оскар». Многие иностранцы вообще считают картину «Москва слезам не верит» повествованием о загадочной русской душе. Существует легенда, что президент США Рональд Рейган перед встречей с главой СССР Михаилом Горбачевым не менее восьми раз пересмотрел фильм. Однако, как сам после признавался, ничего не понял.

К слову, не совсем поняли его даже некоторые актеры на площадке. Например, Вера Алентова, исполнившая роль советской селф-мейд женщины Катерины, после первого прочтения назвала сценарий «мурой». А вот Ирину Муравьеву, сыгравшую раскованную и самоуверенную Людмилу, не устроил финальный вариант картины. После первого просмотра актриса испытала стыд — настолько далекой от нее настоящей оказалась ее грубая и вульгарная героиня.

Понять фильм действительно сложно, особенно если рассматривать его с точки зрения психологии. Три подруги приезжают покорять столицу, мечтают обустроить здесь личную жизнь. Однако у каждой из них свой способ закрепиться. Главная героиня Катерина желает поступить в институт, ее подруга Людмила — поскорее выскочить замуж за коренного москвича, а Тося работает и довольствуется тем, что имеет, не загадывая на далекое будущее. Но счастье почему-то удается получить только последней девушке.

Тихое счастье Тоси

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.

Спокойная и рассудительная Тося в исполнении Раисы Рязановой в «Москва слезам не верит» среди подруг выглядит недальновидной. Приятельницы, особенно Людмила, пытаются наставить ее на путь истинный, но Антонина на уговоры не поддается и строит свою жизнь так, как сама считает правильным. Возможно, на это влияет то, что героиня выросла в деревне и привыкла принимать решения самостоятельно.

«Тося <…> знает, что ей нужно, звезд с неба не хватает. В принципе, чего хочет, того и достигает. Выходит замуж и живет благополучно», — прокомментировала психолог.

Тося смогла создать тихую семейную гавань с человеком, которого искренне любит. Пусть для того, чтобы обустроить быт и добиться желаемого, пришлось приложить множество усилий.

«Тося получила свою семейную тихую гавань, потому что она ставила реалистичные цели, <…> поэтому у нее и получилось то, что не удалось другим девушкам», — отметила эксперт.

Однако ее сюжетная линия менее примечательна для зрителей, чем наполненная бурями страстей судьба остальных героинь фильма. Даже на экране Тося в «Москва слезам не верит» появляется реже приятельниц. Да и когда ей проводить время в компании? У нее обычная работа и крепкая семья.

Выйти за хоккеиста и развестись с алкоголиком: путь Людмилы

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.

В какой-то степени яркой Людмиле в исполнении Ирины Муравьевой удалось добиться своего. Героиня «Москва слезам не верит» вышла замуж за перспективного хоккеиста Гурина, стала жить в столичной квартире, по-видимому, доставшейся супругу за спортивные заслуги.

Однако счастье ее вскоре рухнуло. Талантливый физкультурник вместо скоростных заездов по площадке стал совершать набеги на пивной ларек, перед этим не забывает заглянуть на старую квартиру, что оставил жене после развода и занять денег.

«Вижу цель, не вижу препятствий — вот характеристика ее личности. Людмила, если бы она жила в наше время, она была точно каким-нибудь коучем по продвижению. Она четко знает, что ей надо, выполняет главные вещи и оценивает всех мужчин по каким-то их функциям, в том числе москвич или немосквич», — прокомментировала эксперт.

То, что она видит потенциальных мужей через их качества и приводит ее к личным несчастьям. Героиня «Москва слезам не верит» не готова совершенствоваться ради своего любимого человека. Ей важно только принимать ухаживания, дорогие подарки и другие блага.

«Людмила <…> выбирала-выбирала, но в результате выбрала человека, который любил выпить, и она с ним развелась, причем продолжала принимать и давать деньги в долг», — рассказала специалист.

То, что Людмила размышляет материальными категориями, и помешало ей создать крепкие отношения.

«Как будто бы очень много на поверхности и нет глубины. И поэтому ей встречаются люди, которые тоже на поверхности, неглубокие», — отметила психолог.

И она продолжает верить, что когда-нибудь выиграет в лотерею миллион и найдет богатого и успешного мужа, но пока довольствуется только видимостью отношений, которую ей дает хоккеист Гурин, постоянно напоминающий о себе.

У этой пары, конечно, возможно дальнейшее развитие. Подобный намек можно сделать из той детали, которую внес в картину худсовет. Цензорам картины пришлось не по душе, что талантливый спортсмен теряет человеческий облик. Это недоразумение наказали исправить. И в конце Гурин раскаивается в своем поведении и решает завязать с пагубной привычкой. Возможно, этого решения и ждала Людмила, чтобы потом вновь сойтись с любимым мужчиной. Но если она продолжит требовать от партнера материальных ценностей, то супруг вновь сорвется или окончательно уйдет от нее.

Построить отношения на лжи и самообмане: путь Катерины

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.

Изначально сценарий носил название «Дважды солгавшая», так как героиня сделала две большие ошибки в жизни. Однако врет Катерина себе постоянно. Она привыкла проявлять жертвенность. Уже в первые минуты фильма «Москва слезам не верит» героиня после провального экзамена выражает отрицательные чувства. Поникшее выражение лица, сутулая осанка — все это выдает грусть, но словами Катерина выражает совсем другое.

«То есть телесно она точно говорит о том, что ей это не нравится. Но когда ее спрашивают, что случилось, она отвечает: все хорошо. То есть у нее как будто бы нет связи с чувствами», — отметила эксперт.

Отказывается от собственных ощущений главная героиня в течение всего фильма, но именно это не дает ей построить отношения с мужчинами. Катерина постоянно подстраивается под них и старается во всем им угодить, зачастую даже в ущерб себе.

«Она встречается с Рудольфом, отцом своего ребенка. И, казалось бы, когда у них свидания и секс, видно, что она этого не хочет, но это делает, потому что он хочет. И это характеризует ее как раз, может быть, низкую самооценку, неуверенность в себе. Такие качества как раз говорят о том, что роль жертвы точно про нее», — прокомментировала эксперт.

Именно из-за неуверенности Катерина поддается манипуляциям и уговорам со стороны окружающих. Особенно сильно на нее воздействует Людмила. Главная героиня во всем слушается подругу и подчиняется ее воле.

«Это ярко прослеживается, у Катерины уезжает дядя и оставляет ключи от квартиры. И она вроде как в начале не хотела Людмилу брать. Но та быстренько ее продавливает, а продавить можно только ту позицию, где нет уверенности, нет опоры», — отметила эксперт.

Катерине также важно, что о ней подумают другие. Например, после некрасивой сцены в гостях у любовника, когда к нему в дверь стала ломиться теща, героиня «Москва слезам не верит» чувствует себя плохо, но потом покупает цветы и говорит дочери, что их ей подарили.

«Внешняя картинка важна для нее, чем внутренняя составляющая. Это как раз опять про то, что нет связи с чувствами. [Героиня как бы говорит]: „Я что-то чувствую, но я не очень понимаю что, поэтому лучше буду делать, как нравится всем“», — пояснила психолог.

Стоит отметить, что в жертвенности Катерины просматривается и история Золушки: если хорошо трудиться, терпеть, подчиняться и создавать другим все условия, то будет счастье в виде прекрасного или, если судить по сюжету картины «Москва слезам не верит, хотя бы какого-нибудь принца.

Как Гоша влюбляет в себя Катерину

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.

Несмотря на то, что Гоша в «Москва слезам не верит» говорит, что у Катерины оценивающий взгляд, он сам пытается навесить на нее ярлыки. Он говорит, что у новой знакомой особый взгляд: «так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины».

Вообще, Гоша в фильме представлен как обладатель нарциссического типа личности. Он переоценивает собственные способности, преувеличивает достижения и думает, что лучше других осведомлен об этом мире. Герой постоянно сканирует обстановку, чтобы понять, чем сильнее зацепить Катерину.

Входя к ней в квартиру, Гоша первым делом посещает комнату (причем даже не снимая обувь), оглядывает фотографии и по-хозяйски начинает командовать на кухне, а после приглашает новую знакомую и ее дочь на пикник в парке.

Причем друзьям герой «Москва слезам не верит» говорит, что собирает гостей в честь своего дня рождения, а потом признается возлюбленной, что праздник постановочный. Таким образом он решил заявить о себе как о хорошем работнике и человеке, но так, чтобы самостоятельно не говорить ни слова, а лишь купаться в комплиментах. Позже он напрашивается на приятные слова от Катерины. Например, интересуется, почему избранница не была замужем, а та отвечает, что ждала именно его.

«И уже буквально через какое-то время сцена, где он уже у нее курит в постели. И при этом как будто бы Катерина опять в этот момент объявляет, что как он хочет, так и будет. И Гоша своим видом говорит: „Я теперь здесь главный, потому что я мужчина. И она с этим соглашается“», — отметила психолог.

Однако сломить его натиск может только третий человек. В таком случае нарцисс может испугаться конкуренции и убежать, как это было с Гошей. При этом «добили» героя «Москва слезам не верит» слова о том, что избранница, как оказалось, выше его по статусу и материальному положению.

Чтобы как-то успокоиться и немного помучить Катерину, персонаж прячется и ищет успокоения на дне бутылки. Когда Гоша возвращается, он делает вид, как будто позволил себя найти. Герой не извиняется за некрасивое поведение, а наоборот всем видом показывает, что виновата возлюбленная, а та и не против этой участи.

«Получается, что она извиняется за то, что больше зарабатывает. Скорее всего, долго будет извиняться за какие-то свои качества. И продолжит извиняться, что бы ни случилось, какими бы успехами ни обладала», — отметила эксперт.

Невероятная жертвенность и желание угождать, как и в прошлый раз с Родионом, способны завести Катерину в беду в новых отношениях с Гошей.

Как бы сложились отношения Гоши и Катерины

Несмотря на то, что многие зрители считают фильм «Москва слезам не верит» историей о наконец обретенной любви, достичь счастья главным героям не удалось бы.

«Я не уверена, что Катерина и Гоша были бы идеальной парой, потому что слишком много перекосов. Если Катерина не начнет понимать самоценность, <…> не поймет свою значимость, то отношения эти так и будут асимметричны», — отметила эксперт.

Главная героиня так и будет загонять себя в позицию жертвы и продолжит строить отношения с мужчинами, которые заставляют ее извиняться за то, в чем она не виновата.