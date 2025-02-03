Полезный или опасный: как проверить, есть ли в твороге пальмовое масло

Мясной клей — эту запрещенную добавку специалисты Роскачества нашли в твороге сразу нескольких популярных торговых марок.

Микробная трансглютаминаза — так называют мясной клей ученые. Этот фермент значительно ускоряет процесс производства творога, но может серьезно навредить здоровью, вызывать непереносимость глютена и даже провоцировать болезнь Альцгеймера.

Кроме опасного фермента, эксперты обнаружили в твороге кишечную палочку и даже плесень. О том, как выбрать натуральный продукт, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Как проверить творог еще в магазине

Решили протестировать творог. Купили три образца популярных марок. Вся продукция со знаком ГОСТа и одинаковой жирностью 5%. Отличалась только цена. В пересчете на 100 граммов первый образец получился 40 рублей. Второй обошелся в 65 рублей, а самый дорогой творог — 100 рублей.

Распознать некачественный продукт помогла шеф-кондитер Анна Левина.

«Творог должен быть единой консистенции, однородного цвета. В нем не должно быть никаких посторонних запахов, примесей или отделения сыворотки в большом количестве», — поделилась специалист.

Срок годности натурального творога — до 30 суток. Если производитель указал больше, значит, в составе точно есть консерванты и стабилизаторы.

Еще один важный нюанс — консистенция продукта. Эксперт посоветовала выбирать рассыпчатый творог. Его сложнее подделать, чем мягкий в брикетах.

Стоит обратить внимание на количество белка. В натуральном твороге его должно быть от 14 до 17 граммов на 100 граммов продукта. У всех образцов этот показатель оказался в норме. Но Левину смутила упаковка самого дорогого продукта.

«Здесь основная его стоимость — это стеклянная баночка, очень красивая, которую можно потом использовать дома, и больше ничего. То есть люди просто очень хорошо вложились в маркетинг», — отметила шеф-кондитер.

Каким должен быть натуральный творог

Вскрыли упаковки и оценили качество образцов. Проверили творог на влажность. Если в нем много воды, продукт наверняка хранили неправильно. И это опасно. Ведь жидкость — благоприятная среда для размножения бактерий. По одной ложке поместили на салфетку и посмотрели, намокла она или нет. В случае если да, это не очень хороший сигнал. Выложили творог на салфетки. Подождали пять минут и оценили результат.

«Было бы плохо, если бы салфетки намокли сильно больше. То есть если бы лужа была, либо салфетка порвалась», — прокомментировала шеф-кондитер.

Ни в одном из образцов нарушения не обнаружили. Достаточная влажность указала на то, что продукт качественный. Творог не может быть сухим. Это не сахарный песок.

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Проверили творог еще одним способом. Попытались слепить из него шарики. Если это получается сделать, то лучше такой продукт не покупать. Качественный творог должен распадаться в руках.

Первый и второй образцы повели себя так, как нужно. А вот дорогой творог склеился. Еще больше о качестве творога рассказал его запах. Он должен быть приятным, кисломолочным. Именно такой аромат был у продуктов за 40 и 100 рублей. А вот ко второму образцу были вопросы.

«У него нет свежести молочной, есть запах затхлости. Вообщем, супернеприятный запах», — сказала эксперт.

Отсутствие молочного запаха может указывать на то, что в составе продукта есть дешевые растительные жиры. Например, пальмовое масло. Проверили, так ли это. Для этого поместили образцы творога в кипяток. Обратили внимание на поверхность воды. Если на ней образовалась пленка, это и есть тот самый растительный жир.

Во всех трех случаях масляных следов не появилось. Но второй экземпляр сбился в комки. А это тоже тревожный признак.

«Возможно, была нарушена технология хранения, либо что-то не так с компонентами. Потому что так творог себя вести не должен. Не должен комкаться и быть таким очень сильно неприятным», — пояснила Левина.

Как проверить творог в домашних условиях

Для того чтобы сделать окончательные выводы, рассмотрели творог под лучами ультрафиолетовой лампы. Продукт из натурального молока должен был выглядеть желтоватым. Суррогат на основе растительного сырья — белым или даже синим.

«Здесь мы видим желтый отлив на всех образцах. Они отдают таким сильно желтым неоновым отливом», — продемонстрировала эксперт.

Растительных жиров в образцах не было. Но присутствовали ли там стабилизаторы и загустители? В эксперименте проверили творог с помощью сковородки. Пожарили каждый образец. Натуральный творог должен свернуться и выделить небольшое количество сыворотки. А вот некачественный — стать вязким и тягучим.

Сначала протестировали образцы за 40 и 65 рублей. Удивительно, но разница стала заметна уже в первые секунды. Первый образец остался на месте и ужарился. А второй расползся.

«Это значит, что в нем очень много сыворотки и жидкости», — заключила эксперт.

Недаром специалисту не понравился запах второго образца. Дорогой творог тоже повел себя странно. Он хоть и не стал вязким, но и сыворотки не появилось ни капли.

Последним тестом стала дегустация. Бюджетный продукт показался слегка суховатым. Но для выпечки это то, что надо. А второй образец вообще есть не хотелось.

«Ощущение во рту, конечно, очень сильно неприятное», — прокомментировала специалист.

Дорогой творог тоже разочаровал — на вкус, как резина. Запах у этого творога был значительно лучше, чем вкус. Выходит, дорого — еще не значит качественно. Лучше при выборе рассыпчатого творога обращать внимание не на цену, а на внешний вид продукта, запах и срок хранения. На прилавках вполне можно найти вкусный и полезный творог и при этом не переплачивать за бренды.