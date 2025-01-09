Любовь или расчет: кого из звездных спутниц до сих пор подозревают неискренности

Актер Александр Петров готовится стать отцом. Почему поклонники артиста не верили, что семейная жизнь принесет ему счастье? И в чем подозревали супругу актера? Из-за чего многие сомневаются в искренности новой спутницы Тимура Родригеза? И правда ли отношения Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук начались как пиар-роман? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«А у нас, понимаете, в чем дело, у нас история. У нас каждый день 14 февраля. Подарки мы дарим часто просто так, не только на повод на какой-то», — заявил Александр Петров.

Актер и его супруга ждут ребенка. Он рассказал об этом на своей странице в соцсети, разместив фото, на котором виден округлившийся живот Виктории. Подписчики бросились поздравлять будущих родителей. И радоваться за молодую семью.

«Легкой беременности и родов».

«Успели в Год семьи».

«Вау! Ничего себе, как стремительно».

А ведь еще недавно именно эта стремительность стала предметом пересудов. Александр и Виктория поженились всего через несколько месяцев после знакомства. Петров, который до этого четыре года встречался с актрисой Стасей Милославской, говорил, что влюбился в Вику с первого взгляда. И после пары свиданий сделал предложение.

«Это все спонтанно происходит. Мне нравится спонтанность», — признался Петров.

«Жалко, конечно, Стасю, что так получилось. Я верю в то, что она его искренне любила, что она ждала за четыре года, что будет красивая свадьба, что они будут счастливо жить. Но этого не произошло», — высказался светский журналист Леван Тодуа.

Тогда Петрова осудили не только поклонники, но и коллеги. Кристина Асмус выложила пост, в котором высмеяла Александра и намекнула, что как друг он для нее теперь умер.

Артист во всех интервью пел оды своей спутнице. И рассказывал, что больше всего ему нравится ее скромность и закрытый образ жизни.

«Вика — не актриса, не из индустрии. Она не привыкла к публичности. Работает. С высшим образованием и полноценной прекрасной семьей», — заявил Петров.

Однако вскоре после свадьбы в СМИ появились интересные факты о прошлом девушки. Выяснилось, что она размещала свои фото на сайте с кастингами. Некоторые заподозрили Викторию в расчетливости.

«У меня есть инсайдерская информация, что она очень хотела быть актрисой. Саша Петров — как раз такой локомотив для молниеносной популярности», — рассказал журналист Тодуа.

То же самое сейчас говорят и о новой девушке Тимура Родригеза. Многие уверены: Катя Кабак использует роман с шоуменом для продвижения по карьерной лестнице.

«Со стороны Тимура наверняка любовь. Со стороны Кати, может быть, есть симпатия на самом деле, но нет искорки в глазах. Нет такого. Катя, наверное, как хитрая лиса, ищет для себя здесь выгоду», — предположил светский обозреватель Кирилл Зиньковский.

Со своей первой женой Анной Девочкиной Тимур прожил 16 лет. Они воспитывали двоих сыновей и со стороны казались вполне благополучной семьей. Никаких скандалов и ссор на публике. Родригез и сам признает: все было прекрасно. Но в какой-то момент ему вдруг захотелось чего-то другого.

«Чувствовал, что я другой. Чувствовал, что время пришло меняться. Я до конца еще не понимал, к чему иду, но было четкое осознание каких-то перемен», — объяснил певец.

Тимур решил начать с перемен в личной жизни. Они с женой тогда находились в разных странах. И о своем намерении расстаться артист сообщил ей по телефону. Когда через месяц после этого разговора супруги встретились, шоумен уже с головой ушел в новый роман.

«Я считаю, что люди, когда по телефону говорят друг другу „До свидания“, это не совсем правильно. Если жили и спали вместе, они должны между собой разговаривать. Тот, кто это сделал, — *****», — выразил мнение продюсер Иосиф Пригожин.

Сначала Родригез и Кабак пытались скрывать свои отношения. Но во время совместной съемки Регина Тодоренко случайно увидела переписку в телефоне Тимура и обо всем догадалась.

«Я говорю: «Телефончик-то спрячь». А он: «А что?». Я говорю: «Так я все видела. Он: «Что видела?». — «Что ты писал». Он говорит: «Правда, так видно?». Я говорю: «Мне очень видно. Я сижу слишком близко, чтобы не заметить»», — вспомнила телеведущая.

Отпираться было бесполезно. Родригез признался, что действительно снова влюблен. Теперь они с Кабак везде появляются вместе. Такая активность навела некоторых на мысли о том, что актриса не просто так закрутила роман с Тимуром.

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В долговечность союза Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук тоже сначала мало кто верил. Их отношения называли пиаром совместного сериала. Ведь после развода с Кристиной Асмус Гарик заявлял: в ЗАГС больше ни ногой.

«После восьми лет первого брака, восьми лет второго самое лучшее — это побыть немножечко одному. Хорошее дело браком не назовут, и мы это знаем», — подчеркнул Харламов.

Но этим летом артисты доказали всем вокруг серьезность своих намерений и сыграли свадьбу. Молодожены не реагируют на слухи о себе. Они уверяют: в их семье сплошная идиллия.

«Я ему ничего не запрещаю. Я тоже ем в кровати», — рассказала актриса Екатерина Ковальчук.

«Смысл запрещать? Это сразу ссора, сразу тиран. Я ем спокойненько, никого не трогаю. Мы все едим в кровати. А вы не едите в кровати? Мое любимое блюдо в кровати? Жареная картошка, курица, свинина», — уточнил юморист.

Супруги признались, что главное, о чем они сейчас мечтают, — это общий ребенок.

«По поводу расширения семьи — это да. Это наша, скажем так, задача на следующий год», — заявил Харламов.

Семья Александра Петрова в следующем году точно расширится. Они с Викторией назло всем сомневающимся явно счастливы вместе. Со дня свадьбы прошел уже год. А девушка так и не снялась ни в одном фильме или сериале. То ли Петров не хочет помогать супруге, то ли критики ошиблись. И у жены актера действительно не было никаких корыстных целей.