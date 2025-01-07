Сразу запала в душу: мать Гарика Харламова вспомнила первую встречу с его супругой

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Мама Гарика Харламова поддерживает теплые отношения с его семьей

Сразу запала в душу: мать Гарика Харламова вспомнила первую встречу с его супругой

Фото: Instagram*/khar_nat

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Шоумен женился на актрисе Катерине Ковальчук в мае прошлого года.

Мать комика Гарика Харламова Наталья Игоревна вспомнила свою первую встречу с супругой сына Катериной Ковальчук. В своем блоге в социальных сетях женщина откровенно рассказала об отношениях с невесткой.

«В новогодние дни только что наступившего 2021 года мой сын впервые привел ко мне домой чудесную нежную Катюшу. Катя пришла в гости не только с подарками, которыми мы все традиционно обмениваемся на Новый год, но и с потрясающе вкусным ягодным пирогом, который она испекла сама по фирменному рецепту своей семьи», — вспомнила Наталья Игоревна.

Женщина отметила, что идиллия случилась в первый же день знакомства. Сейчас мама Гарика Харламова довольна тем, какие теплые отношения она поддерживает с семьей сына.

«Мы сразу проболтали несколько часов, легко, приятно, непринужденно. Сколько всего прекрасного произошло за эти четыре года! Были и различные совместные поездки, и масштабные мероприятия, и домашние уютные посиделки», — отметила Наталья Игоревна.

Мама шоумена также добавила, что были и тяжелые моменты, однако семья прошла через трудности.

Актриса Катерина Ковальчук ранее уже заявляла о теплых отношениях со свекровью.

«Мы с Натальей Игоревной познакомились в 2021 году и с того момента были вместе в Турции, на Кипре. Общаемся, дружим, даже на воздушном шаре вместе летали», — признавалась Катерина.

Харламов и Ковальчук вместе с 2021 года, их отношения начались после знакомства на съемочной площадке телесериала. Свадьба состоялась в мае 2024-го. Для Катерины планируемая беременность станет первой. Гарик воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в браке с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук с Харламовым и его мамой побывала на балете «Щелкунчик».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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