Яблоки или химия: какой состав и запах должен быть у натурального зефира

Боль в животе, тошнота и диарея — с такими симптомами поступили в больницы сотни россиян. Все они ели зефир накануне, причем не обычный, а диетический. Причиной массового отравления стал мальтит — сахарозаменитель, который производят из картофельного и кукурузного крахмала.

Какой зефир лучше не покупать, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Что в составе зефира должно насторожить

Зачем вообще добавлять сахарозаменитель в классический зефир? Так делают, чтобы снизить калорийность десерта.

«Сейчас все за здоровое питание, считают калории. Пытаются заменить часть. Сказать, что он дешевле сахара, нельзя, он даже на самом деле бывает дороже», — объяснила технолог-разработчик пищевого производства, бренд-шеф Светлана Черник.

Сам по себе мальтит не опасен, но только в допустимой концентрации. Она составляет максимум 70 граммов в сутки для взрослого человека. Это примерно две зефирки.

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Но отравиться можно и обычным зефиром. Недобросовестные производители в целях экономии часто используют испорченные яблоки или некачественные яйца. Такого зефира на прилавках хватает. Причем по самым разным ценам.

Чтобы проверить, что продают в магазинах, съемочная группа купила три коробки классического зефира. За 250 граммов пришлось отдать 100, 150 и 200 рублей. Все три сладости сделаны по ГОСТу. Но это еще не гарантия качества.

Следует обязательно изучить состав продукта. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. В составе натурального зефира всего четыре ингредиента: сахар, яблочное пюре, палочный сироп и пектин. В продукте может быть и яичный белок. С ним зефир становится пышнее.

Натуральный зефир храниться недолго, максимум три месяца. Производителям это невыгодно, поэтому они стараются увеличить срок годности с помощью различных добавок.

«Если срок годности превышает больше трех месяцев, значит, в него добавляются уже непосредственно вещества, которые продлевают жизнь, синтетического происхождения», — пояснила специалист.

В составе дешевого лакомства замечены сразу два консерванта: диоксид серы и лактат натрия. Срок хранения этого зефира увеличился на пару месяцев. У остальных образцов по этому пункту норма.

Как должен выглядеть и пахнуть натуральный зефир

Далеко не каждый производитель честно прописывает состав продукта на упаковке. Узнать, есть ли в зефире химия, можно простым способом. Для этого нужно просто его понюхать. Чем слаще, резче и насыщеннее запах, тем больше в продукте добавок.

Сильнее всего пахнет дешевый зефир. А самый слабый запах из второй коробки. С непривычки он даже может показаться неприятным, но это и есть натуральный аромат яблочного пюре.

«Он не затхлый, наоборот, здесь меньше содержания всяких ароматизаторов. Он приближен к более настоящему», — прокомментировала Черник.

Качественный зефир должен быть воздушным и пористым. Плотная структура — признак того, что производитель добавил слишком много загустителя. Такой продукт будет сухим и невкусным, даже если он совсем свежий.

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Зефирки из трех упаковок положили на поверхности стекла и прижали другим стеклом с гирьками. Насколько он сожмется под весом и сможет ли выпрямиться? Зефир за 150 и 200 рублей быстро восстанавливает форму. А вот бюджетный десерт застыл в придавленном положении и даже треснул.

«Либо здесь было некачественное, допустим, оборудование, либо сырье тоже такое же. Поэтому немножко здесь уже пошла структура нарушена, и он достаточно тяжеловатый», — отметила бренд-шеф.

Еще одно важное свойство зефира — структура. Когда ингредиенты замешаны правильно, продукт не будет крошиться. Это особенно важно во время транспортировки, пока сладости везут от фабрики до магазина. Чтобы проверить «прочность», лакомство запустили бросками в мольберт. Ни один образец серьезно не пострадал. Продукты за 100 и 200 рублей немного потрескались и сжались, а зефир средней ценовой категории выглядит так, будто и вовсе не проходил испытания.

«Восстановил форму. Он даже не потрескался нигде, очень хорошо», — сказала технолог-разработчик.

Когда качество зефира под сомнением, можно проверить его огнем. Если лакомство загорится, значит, производитель переборщил с сахаром, а на яблочным пюре сэкономил.

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«Продукт должен плавиться, он не должен гореть и, соответственно, не должен капать. Он именно должен растекаться», — объяснила специалист.

У всех зефирок вспыхнула корочка, и это нормально. Ведь она сухая и покрыта сахарной пудрой. Важно, как себя покажет мякоть. Зефир разломали и снова подожгли. Первый образец обуглился, но внутри не растаял. Значит, яблочного пюре в нем совсем мало.

Другое дело зефир подороже. Лакомства за 200 рублей стало мягким уже через 20 секунд, а второй образец — всего через 10.

«Появилась такая масса, как у подплавленного сыра камамбер. Очень хорошо себя показывает», — довольна она.

По результатам всех экспериментов самым качественным оказался зефир средний ценовой категории. Производитель не пожалел яблочного пюре и не переборщил с сахаром.

«Второй образец имеет правильную форму и текстуру. Состав очень хороший, у него короткий. Не имеется лишних ингредиентов», — подытожила эксперт.

Дорогой зефир тоже смело можно подавать на стол. А от бюджетного лакомства лучше отказаться. Фруктового пюре в нем совсем мало. В составе только сахар, ароматизаторы и загустители.