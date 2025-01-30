Х-хромосома, Мирон и другие: какие необычные имена детям придумали звездные родители

Звезды шоу-бизнеса продолжают улучшать демографию страны. В каких знаменитых семействах в 2025-м грядет пополнение? И почему среди артистов ходит мода на необычные имена для детей? Правда, что Бари Алибасов-младший даже устроил турнир с беременной возлюбленной за право назвать будущего ребенка X-хромосомой? И что в итоге будет написано в свидетельстве о рождении? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если у меня рождается женщина, а у нас будет девочка, то эта женщина и должна носить имя суперженщины, в которую я верю», — подчеркнул сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший.

Прошлый год для российских знаменитостей был богатым на рождение детей. В 2024-м родителями стали: Кети Топурия, Анна Хилькевич, Лиза Арзамасова, Сати Казанова, Милош Бикович, Марина Федункив, Алексей Чадов, Стас Ярушин и многие другие. Но, судя по аккаунтам артистов, все только начинается. Еще в декабре о пополнении в семье сообщил актер Александр Петров. С женой Викторией они ждут первенца.

«Сегодня суперклассно. Конечно, мы это всегда запомним на всю жизнь. Естественно. И это самое крутое и самое невероятное», — заявил Петров.

Многие не верили в их чувства. Ведь актер женился на девушке всего через несколько месяцев после знакомства, при этом он бросил свою давнюю пассию Стасю Милославскую. Однако с момента брака с Викторией прошел уже год, и супруги по-прежнему счастливы вместе.

«Я уже лично его поздравила, пожелала, чтобы все прошло замечательно. Поэтому я поздравляю Сашу Петрова и его жену с пополнением. Чтобы у них все было хорошо», — высказалась певица Юлия Савичева.

Чтобы в будущем жена и ребенок ни в чем не нуждались, Александр продолжает активно трудиться. Недавно он принял участие в съемках фильма «Василий» вместе с коллегой из Мексики Барбарой де Рехиль. 23 января кинолента вышла в прокат.

«Подружились с Сашей, мы хорошо ладили. По правде говоря, не думала, что мы так сдружимся, потому что считала, что русские очень холодные. Но они оказались очень милыми и радостными», — поделилась актриса Барбара де Рехиль.

Впервые собирается стать мамой и 29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк — Анна. Свою беременность девушка также рассекретила в прошлом году. И сейчас активно налегает на сладости и выпечку. Подписчики уверены: у нее будет девочка. Однако сама знаменитость пока держит пол ребенка в секрете, хотя уже провела гендер-пати.

«Никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели убедила всех близких в том, что чувствую, кто там будет, и оказалась права», — заявила актриса Анна Заворотнюк.

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Очередное пополнение вот-вот наступит и в семье певицы Валерии. Сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана уже воспитывают 4-летнюю дочку Селин, а сейчас в ожидании второго ребенка. При этом супруги публично объявили, что у них будет сын и даже назвали будущее имя наследника.

«Мы назовем его Мирон. Я чуть-чуть, наверное, спалил. Лиана хотела с этим моментом чуть-чуть повременить, а я так открыто выдал имя нашего будущего малыша», — поделился сын Валерии.

«Шульгин Мирон Арсеньевич», — добавила Лиана Шульгина.

А бывший муж Ксении Бородиной, 44-летний Курбан Омаров, в этом году и вовсе намерен стать отцом в третий раз. У него есть взрослый сын Омар и дочь Теона от предыдущих отношений. На этот раз на свет должен появиться мальчик. Супруга бизнесмена Валерия на девятом месяце беременности. Жалуется на трудности во время движения и признается, что уже не ощущает себя такой привлекательной, как раньше.

«Ты кого из меня сделал? Я на себя смотрю, колобок какой-то. Ужас», — пожаловалась жена Омарова.

Певица Света Светикова прекрасно понимает Валерию. Хотя ей предстоят уже третьи по счету роды. От Алексея Полищука 41-летняя артистка воспитывает сыновей Милана и Кристиана. Поклонники уверены: для новорожденного пара тоже выберет изысканное имя.

«Да, теперь целует маму. Вся в слюнях. Дайте папе поцеловать теперь маму», — сказала артистка на видео с семьей.

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Впрочем, тренд на необычные имена уже несколько лет не покидает шоу-бизнес. Так, актер Евгений Кулик сначала нарек своего третьего новорожденного ребенка Виктором, но затем передумал. Теперь в его семье подрастает Кулик Лотерей Евгеньевич. Поклонники надеются, что это только розыгрыш, и артист в итоге передумает.

«В последние десятилетия родители, конечно, часто называют детей достаточно уникальными именами. Среди женских мне хочется выделить такие имена, как Федора, Сахар, Кристалл, Сирена. Среди мужских мы можем выделить с вами имена, такие как Серкан, Север, Ромео», — перечислила сотрудник ЗАГС Ирина Ковалевская.

Бари Алибасов-младший, который в марте тоже еще раз станет отцом, к вопросу выбора имени своей будущей дочери подошел весьма оригинально. Он решил, что назовет ее X-хромосомой.

«Она будет XX Бариевна», — отметил Алибасов-младший.

«Вы не знаете, как он мальчика хотел назвать. Мальчика хотел назвать Амоном», — поделилась избранница предпринимателя Арина Майоршина.

«В честь бога солнца. Если у меня мальчик, то должен быть бог солнца Амон-Ра», — объяснил сын основателя группы «На-На».

Арина Майоршина призналась: ей не нравится перспектива стать матерью X-хромосомы.

«Она ее хочет назвать Агата. В честь моей бывшей любовницы. Смысл в честь прошлой любовницы называть дочку?» — спросил предприниматель.

Алибасов предложил возлюбленной шахматный турнир с условием: его победитель называет ребенка, как хочет. И выиграл состязание. Правда, бизнесмен не учел, что зарегистрировать такое имя ему вряд ли удастся.

«Мы не можем зарегистрировать рождение ребенка с таким именем, потому что в законодательстве предусмотрено определенное ограничение в выборе имен. Родители не имеют права регистрировать рождение ребенка, где будут написаны символы, цифры, какая-то ненормативная лексика», — объяснила сотрудник ЗАГС Ковалевская.

Поклонники Бари уверены: в итоге в мужчине победит здравый смысл, и он не будет портить будущее дочери своей прихотью. Но, зная сына основателя группы «На-На», почти никто не сомневается: он все равно подберет максимально необычное имя.

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