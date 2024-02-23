А вы бы так назвали ребенка? Список самых необычных имен

Экзотические для русского уха имена всегда привлекали наших соотечественников. По статистике, в детских садах с каждым годом количество привычных нам имен уменьшается. Некоторые родители, пытаясь выделиться, предпочитают давать наследникам необычные имена. Соответствущий список предоставило издание dni.ru.

Мужские имена

Аурелион — с латинского переводится как «золотой»;

Венделин — имя германского происхождения, ассоциируется с путешественниками и исследователями;

Диор — имя французского происхождения, ассоциируется с изысканностью и модой;

Зефир — имя с нотками легкости и воздушности, происходит от имени древнегреческого бога западного ветра;

Каспиан — название из литературы, ассоциируется с морем и приключениями;

Люцифер — хотя это имя имеет спорные коннотации, но обладает красивым звучанием и означает «носитель света»;

Мирл — имеет английские корни и ассоциируется с «яркой морской крепостью»;

Нептун — имя римского бога моря;

Северин — с латинского переводится как «строгий» или «суровый»;

Талисман — необычное имя, ассоциирующееся с магией и защитой.

Женские имена

Бризия — возможно, производное от слова «бриз», означает «свежесть и легкость»;

Галатея — в греческой мифологии это имя нимфы, превращенной в человека;

Евномия — из греческой мифологии, переводится как «хороший порядок»;

Жасмин — имя арабского происхождения. Ассоциируется с красотой и нежностью;

Иоланта — имя греческого происхождения, означает «фиалка»;

Олимпия — ассоциируется с Олимпийскими играми и древнегреческими богами;

Пандора — из греческой мифологии, означает «все дары»;

Роксана — c персидского переводится как «рассвет».

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем полезны колыбельные для детского здоровья.