А вы бы так назвали ребенка? Список самых необычных имен

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Если раньше в России встретить человека с непривычным именем было редкостью, то в наши дни, похоже, уже нет.

А вы бы так назвали ребенка? Список самых необычных имен

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

Экзотические для русского уха имена всегда привлекали наших соотечественников. По статистике, в детских садах с каждым годом количество привычных нам имен уменьшается. Некоторые родители, пытаясь выделиться, предпочитают давать наследникам необычные имена. Соответствущий список предоставило издание dni.ru.

Мужские имена

  • Аурелион — с латинского переводится как «золотой»;
  • Венделин — имя германского происхождения, ассоциируется с путешественниками и исследователями;
  • Диор — имя французского происхождения, ассоциируется с изысканностью и модой;
  • Зефир — имя с нотками легкости и воздушности, происходит от имени древнегреческого бога западного ветра;
  • Каспиан — название из литературы, ассоциируется с морем и приключениями;
  • Люцифер — хотя это имя имеет спорные коннотации, но обладает красивым звучанием и означает «носитель света»;
  • Мирл — имеет английские корни и ассоциируется с «яркой морской крепостью»;
  • Нептун — имя римского бога моря;
  • Северин — с латинского переводится как «строгий» или «суровый»;
  • Талисман — необычное имя, ассоциирующееся с магией и защитой.

Женские имена

  • Бризия — возможно, производное от слова «бриз», означает «свежесть и легкость»;
  • Галатея — в греческой мифологии это имя нимфы, превращенной в человека;
  • Евномия — из греческой мифологии, переводится как «хороший порядок»;
  • Жасмин — имя арабского происхождения. Ассоциируется с красотой и нежностью;
  • Иоланта — имя греческого происхождения, означает «фиалка»;
  • Олимпия — ассоциируется с Олимпийскими играми и древнегреческими богами;
  • Пандора — из греческой мифологии, означает «все дары»;
  • Роксана — c персидского переводится как «рассвет».

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